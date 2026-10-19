Perú

Excandidato a la alcaldía de La Molina persigue y detiene a golpes a tres delincuentes que robaron S/45 mil en equipos

El también bombero resultó con una presunta rotura de ligamento en la pierna izquierda durante la pelea contra los ladrones

Sergio Castromonte, excandidato a la alcaldía de La Molina, persiguió y enfrentó a tres delincuentes que habían ingresado a robar a su local de campaña. (Crédito: ATV)
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Un excandidato a la alcaldía de La Molina, identificado como Sergio Castromonte, persiguió y redujo a golpes a tres delincuentes que minutos antes habían ingresado a su local de campaña para robar equipos tecnológicos valorizados en 45.000 soles. El hecho ocurrió de madrugada en el local ubicado en la cuadra uno de la avenida Flora Tristán, y la detención se concretó tras una persecución que terminó en el Óvalo de Santa Anita.

Según el reporte de ATV, los delincuentes accedieron al establecimiento con una llave maestra y ejecutaron el robo en apenas cuatro minutos. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sustraían computadoras, parlantes, grupos electrógenos y otros aparatos tecnológicos, además de una camioneta con la tolva cargada con el botín.

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Un hombre habla frente a un micrófono junto a la parte posterior de una camioneta blanca que contiene un generador eléctrico.
Sergio Castromonte declara a la prensa junto a los grupos electrógenos recuperados tras intervenir a los asaltantes de su local en La Molina. (Crédito: ATV)

Robo con llave maestra

De acuerdo con ATV, los asaltantes no contaban con que Castromonte, bombero en actividad, ya estaba al tanto del robo y había llegado al lugar a bordo de otro vehículo. Al advertir que se llevaban los equipos, impactó su auto contra la camioneta de los ladrones, quienes bajaron del vehículo y huyeron en una motocarga.

La persecución se extendió hasta el Óvalo de Santa Anita, donde Castromonte logró interceptar a uno de los sospechosos. “La policía no me respondía, no me respondía el serenazgo y la impotencia y la adrenalina de saber que se estaban llevando todo e íbamos a perder todo, acá tenía que haber un responsable. Decidimos actuar nosotros, que no es lo correspondiente y que no se debería hacer”, relató el excandidato para el citado medio.

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Una camioneta blanca con estructura metálica en un estacionamiento interior, con tres personas alrededor y escaleras contra la pared.
Una cámara de vigilancia capta a varios individuos junto a una camioneta durante el robo perpetrado en el local de campaña de Sergio Castromonte en el distrito de La Molina. (Crédito: ATV) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Captura termina en enfrentamiento

El excandidato detalló que, tras someter a uno de los delincuentes, los otros dos acudieron en su auxilio. “Capturé a uno, me empecé a pelear con uno, vino otro más y no sentí un tercero que de verdad me ha dado en la pierna. Siento una patada en la pierna de un tercer malhechor y me empezó a dar tan duro que tengo aparentemente rotura de ligamento, del ligamento de la pierna izquierda”, narró.

A raíz de la lesión, Castromonte deberá someterse a una operación para recuperar la movilidad normal de la pierna afectada. El excandidato cuestionó la falta de respuesta de la policía y del serenazgo de La Molina pese a sus reiterados llamados durante el incidente, pues consideró que esa ausencia lo obligó a intervenir por cuenta propia.

Pese al riesgo que implicó el operativo improvisado, Castromonte expresó satisfacción por haber recuperado la totalidad del botín sustraído. Según indicó, los equipos tecnológicos formaban parte de un proyecto de ayuda social, lo que motivó su decisión de actuar pese a la falta de apoyo policial.

Un hombre sentado en una silla de ruedas sostiene hojas de papel frente a una camioneta blanca, rodeado de maquinaria y herramientas.
Sergio Castromonte explica en silla de ruedas las lesiones que sufrió al perseguir a los asaltantes de su local partidario en el distrito de La Molina. (Crédito: ATV)

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