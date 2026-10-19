¿Qué causó el incidente de LATAM en el aeropuerto Jorge Chávez? Esto se sabe sobre el fuego en uno de los motores del avión

El vuelo LA 2302 cubría la ruta Lima-Piura cuando se registró fuego en el motor izquierdo antes del despegue. Los bomberos intervinieron y los pasajeros fueron evacuados. LATAM anunció una evaluación técnica para determinar el origen del incidente. Latina Noticias

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Un vuelo de LATAM Airlines Perú con destino a Piura registró un incidente técnico en la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, antes de iniciar el despegue. El episodio obligó a activar los protocolos de emergencia y a evacuar a los pasajeros que permanecían dentro de la aeronave.

El fuego se registró en uno de los motores del lado izquierdo del avión, según la información difundida sobre el incidente. La emergencia movilizó a los bomberos del terminal aéreo, quienes acudieron para controlar las llamas y evitar que la situación representara un peligro mayor para los ocupantes.

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La aeronave correspondía al vuelo LA 2302, que cubría la ruta Lima-Piura. Los pasajeros tuvieron que abandonar el avión antes de continuar su viaje en otras aeronaves, mientras el personal de la compañía coordinó la atención y la reubicación de las personas afectadas.

Qué causó el incidente en el avión de LATAM

La causa exacta del fuego todavía no está establecida en la información disponible. LATAM Airlines Perú indicó que el vuelo LA 2302 presentó un “evento técnico imprevisto” antes del despegue, pero no detalló qué componente pudo fallar ni si el incidente estuvo relacionado con un problema mecánico, eléctrico o de otro tipo.

La compañía señaló que las circunstancias del episodio serían objeto de una evaluación técnica. Por ello, no es posible atribuir el origen del fuego a una avería específica sin los resultados de esa revisión.

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El incidente ocurrió cuando el avión aún no había iniciado el despegue. La presencia de fuego en uno de los motores motivó la interrupción de la operación y el desembarque preventivo de los pasajeros.

Bomberos intervinieron para controlar el fuego

El vuelo LA 2302 de LATAM Airlines Perú cubría la ruta Lima-Piura cuando se registró fuego en uno de los motores. Composición: Infobae

La emergencia activó la respuesta del Cuerpo de Bomberos en el aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con las imágenes difundidas del incidente, varios efectivos acudieron a la aeronave y utilizaron chorros de agua para controlar el fuego.

En la cobertura del suceso también se observó el empleo de una motobomba durante las labores de emergencia. La intervención permitió controlar la situación y facilitar la evacuación de los ocupantes.

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La información proporcionada señala que no se reportaron personas heridas. La evacuación se realizó mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona de la pista, con el objetivo de proteger a los pasajeros y a la tripulación.

Qué informó LATAM sobre los pasajeros afectados

En su comunicado, LATAM Airlines Perú explicó que el desembarque se realizó de manera preventiva y que la seguridad de los ocupantes fue la prioridad durante la atención del incidente.

La aerolínea también informó que sus equipos brindaban asistencia a los pasajeros afectados y coordinaban su reubicación en otros vuelos. De esta manera, quienes tenían previsto viajar a Piura pudieron continuar su trayecto en otras aeronaves, según la información difundida tras la emergencia.

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La compañía lamentó los inconvenientes ocasionados y reafirmó su compromiso con la seguridad aérea. Sin embargo, su pronunciamiento no incluyó detalles sobre el origen de las llamas ni resultados de una inspección técnica del avión.

Cómo se reorganizaron los vuelos hacia Piura

La aerolínea reprogramó la salida hacia el norte peruano tras registrarse una emergencia con llamas en la aeronave, motivo por el cual los inspectores vigilan que se informe adecuadamente a los viajeros afectados. (Canal N)

El incidente obligó a retirar la aeronave afectada de la operación prevista para la ruta Lima-Piura. Los pasajeros debieron descender y esperar la asignación de otros vuelos para continuar su viaje.

La información difundida sobre el movimiento de aeronaves en el aeropuerto indicó que durante la mañana se realizaron doce vuelos con destino a Piura, entre las 11:40 y las 11:50, según el reporte citado en la cobertura. También se mencionaron salidas posteriores de LATAM hacia esa ciudad, previstas para las 12:50 y las 15:00.

La reubicación de los pasajeros formó parte de las medidas adoptadas por la aerolínea tras el desembarque. La causa del fuego en el motor izquierdo del vuelo LA 2302 permanece pendiente de esclarecimiento mediante la evaluación técnica anunciada por la compañía.

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