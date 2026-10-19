Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación . Flickr Presidencia

Guardar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Madre de Dios para poner en marcha dos obras de electrificación que incorporarán a más de 152.000 habitantes al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y que garantizarán un suministro de energía más continuo y seguro para las comunidades de la zona.

Se trata del viaje de trabajo número 22 de la mandataria, quien estuvo acompañada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. Durante la jornada, la jefa de Estado recorrió las instalaciones y supervisó los trabajos que, según las autoridades, marcarán un cambio sustancial en el acceso a la electricidad de varias localidades de la región amazónica.

PUBLICIDAD

La actividad se centró en dos proyectos de infraestructura energética: la nueva línea de transmisión de 138 kV con su respectiva subestación, y la renovación de las redes de distribución eléctrica que permitirán trasladar la energía a las comunidades más alejadas. Ambas obras forman parte de la estrategia del Gobierno para ampliar la cobertura eléctrica en zonas rurales y fronterizas del país.

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación . Flickr Presidencia

A continuación, los detalles de cada una de las intervenciones inauguradas y el impacto que tendrán sobre la población local.

La nueva línea de transmisión conectará a ocho localidades

La línea de transmisión de 138 kV y la nueva Subestación Iberia representan la obra de mayor envergadura del proyecto, con una inversión de S/ 136 millones. La infraestructura abarca la construcción de aproximadamente 160 kilómetros de tendido eléctrico, además de la ampliación de la Subestación Puerto Maldonado, capital de la región.

PUBLICIDAD

Esta obra beneficiará de manera directa a 122.000 habitantes distribuidos en ocho localidades: Nueva Pacarán, Alerta, San Lorenzo, La Merced, La Abeja, Iberia, Arca Pacahuara e Iñapari. La incorporación de estas zonas al SEIN busca reemplazar el abastecimiento mediante generación aislada, que suele presentar interrupciones frecuentes y mayores costos operativos para los usuarios finales.

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación . Flickr Presidencia

La renovación de redes beneficiará a nueve comunidades adicionales

El segundo proyecto inaugurado corresponde a la renovación de las redes de distribución eléctrica aérea de media tensión de 22,9 kV, identificado como alimentador PM-08. Esta intervención permitirá trasladar la energía proveniente de la nueva línea de transmisión hacia alrededor de 30.000 habitantes de nueve localidades: Jorge Chávez, Loero, Alto Loero, Cachuela, Alta Cachuela, Centro Cachuela, Puerto Arturo, Santa Teresita y Oviedo Bajo, ubicadas en los distritos de Las Piedras y Tahuamanu.

PUBLICIDAD

La obra demandó una inversión cercana a los S/ 7,4 millones, financiada con recursos de Electro Sur Este S.A.A., empresa encargada de la distribución eléctrica en la región. El proyecto comprendió la construcción de 58,74 kilómetros de línea primaria aérea en media tensión, con postes de concreto armado y sistemas de pararrayos, entre otros equipos.

Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)

Las autoridades prevén reducir las fallas en el suministro

Según las autoridades del sector, la renovación de las redes permitirá atender el incremento sostenido de la demanda eléctrica registrado en los últimos años en estas comunidades. La actualización de la infraestructura busca evitar los problemas de saturación y las fallas que afectaban con regularidad a las localidades conectadas al sistema anterior.

PUBLICIDAD

El conjunto de ambas obras forma parte de un plan más amplio de electrificación rural que el Ejecutivo impulsa en regiones de la selva peruana, donde el acceso a energía eléctrica confiable continúa siendo un desafío debido a la dispersión geográfica de la población y las distancias respecto de los principales centros de generación del país.