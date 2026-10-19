Ioana Baciu, salvavidas de Alianza Lima en su estreno en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: gran presentación para guiar remontada ante Rebaza Acosta

De 36 años, Iona Baciu ha caído de pie en las tricampeonas. - Crédito: Alianza Lima

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Lo que parecía un mero trámite para Alianza Lima en su primer partido oficial como tricampeón en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 acabó en un auténtico suplicio frente a un corajudo Rebaza Acosta, que tiró de fortaleza y enjundia para rozar la épica, algo que no sucedió por el factor Iona Baciu.

La opuesta rumana, recién llegada a la disciplina aliancista por la validación de la máxima directiva Cenaida Uribe, fue de menos a más en un sexteto que aún está verde. Aunque su aparición partió con ciertas dudas, desde la lectura del público, muy pronto se metió a la dinámica hasta descollar con sus ataques furibundos.

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La determinación de Baciu llegó en una situación límite en Alianza Lima. Contra las cuerdas por el crecimiento desmedido del elenco del Callao, Iona sacó a relucir una parte de su potencial —desconocemos algún porcentaje, teniendo en cuenta que entró de cambio en el contexto de la crisis— y se puso el equipo al hombro.

Los puntos en ataque de Iona Baciu comenzaron a caer con frecuencia en la cuarta parcela, donde ambos conjuntos iban codo a codo, aunque las vigentes monarcas aprovecharon las respuestas contundentes de su opuesta, muy bien ubicada por el flanco derecho, para no solo desarticular al oponente, también para dejarlo relegado.

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La opuesta rumana se hizo cargo de una impresionante remontada contra Rebaza Acosta. | VIDEO: Punto y Red

Igualado el global en el Polideportivo Lucha Fuentes, se definió al vencedor de la contienda en un disputado 5to set, en el que Rebaza Acosta mantuvo su tendencia, sostenida por la fabulosa Sofía Neves, aunque Alianza Lima, bajo ninguna circunstancia, renunció al pleito que desbordaba emociones en el escenario.

En medio de la ventaja 13-12 de las chalacas, surgió el carácter competitivo de las tricampeonas, pero sobre todo de la iluminada Baciu, con quien inició la remontada. Suyo fue un mate que estableció los 13 iguales y luego las lideradas por Alejandro Schneider, que por primera vez se ubicaron adelante en el set, se encaminaron a la victoria por 15-13.

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El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

Adentro del campo, la ‘1’ de Alianza Lima intervino de manera impactante al completar 13 puntos en el emocionante lance, todos ellos en ataque, saldando un 41% de efectividad.

Aunque el porcentaje parece ciertamente corto, conviene consignar que fue realizado como relevo, dado que el CT de Schneider apostó por una intérprete distinta y al observar que el juego se le torcía, se decantó por la deportista rumana, que acaba de ganarse la simpatía de una exigente afición que ya ha comenzado a abrazarla en tiempo récord.

Quizás con lo demostrado en su primera aparición en la Liga Peruana de Vóley, la opuesta europea comience a ganar más pista en la conformación de un Alianza Lima que vivió demasiados sobresaltos en el arranque de su defensa por el título.

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La última palabra, desde luego, la tendrá el DT Schneider, aunque debe dejarse más que en claro que una voleibolista de la jerarquía y hechura como Iona Baciu no debe permanecer en la zona de alternativas a la espera de una entrada en un ambiente cargado de tensión.