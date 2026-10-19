José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

El exarquero habló de la labor del técnico argentino y de su gestión para recuperar a futbolistas claves del tricampeonato. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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Universitario de Deportes volvió a meterse en la pelea tras imponerse a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La ‘U’ quedó a un punto de la cima en el segundo partido de Fabián Bustos desde su regreso al banquillo.

Bajo esa premisa, José Carvallo valoró la actuación del cuadro ‘crema’ y consideró que el resultado reflejó una evolución en el juego colectivo. “Un gran partido de Universitario donde sabía lo que se estaba jugando, ante un buen Sullana que está peleando los primeros puestos”, sostuvo en primera instancia en el programa Al Límite.

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El exarquero resaltó que el elenco ‘merengue’ encontró mayores recursos con el balón y generó situaciones suficientes para una diferencia más amplia. “La ‘U’ presionando, fue efectivo y creo que el resultado quedó corto. Steven Rivadeneyra tuvo tres o cuatro atajadas importantes, pero es el mejor partido en lo que va del Clausura para Universitario”, afirmó.

Los 'cremas' golearon 4-1 a los 'churres' en Trujillo por la jornada 12 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

José Carvallo aseguró que Universitario necesitaba dar un paso adelante desde el rendimiento. “Tenía que mejorar futbolísticamente porque no siempre iba a sacar los resultados por ímpeto, por empuje o por actitud”, señaló.

Para el exfutbolista, la mejora resulta necesaria ante adversarios que plantean dificultades desde el orden y la disputa física. “A veces tienes que jugar bien para ganar, sobre todo equipos complicados como Sullana”, completó.

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El triunfo también dejó una buena impresión sobre el arranque de Fabián Bustos en esta nueva etapa. “Se vio la mano de Bustos desde el inicio poniéndolo a Flores con una intensidad diferente y que ya había entrado muy bien contra Melgar”, expresó.

El 11 titular que planteó Fabián Bustos en Universitario ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: Universitario

José Carvallo sobre la recuperación de Fabián Bustos con los tricampeones

Ahí fue cuando José Carvallo puso el foco en la gestión de Fabián Bustos y en su manera de administrar las variantes. “Lo que yo quería también rescatar de Bustos es que no le tiembla mucho la mano para hacer los cambios”, remarcó el exarquero al evaluar el manejo del plantel ‘crema’.

El caso que mencionó fue el de Edison Flores, quien dejó el terreno de juego a los 57 minutos pese a cumplir una actuación positiva. Para el exportero, esa determinación ofrece una señal al resto de los integrantes del equipo. “Entonces, para el jugador que va a entrar, también es una motivación saber que el entrenador apuesta por los que están en el banco”, mencionó.

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Carvallo vinculó esa forma de conducción con la relación del entrenador argentino con los referentes que integraron el tricampeonato como el ‘Orejas’, Williams Riveros y Horacio Calcaterra. “Flores, Riveros y Calcaterra son muy jugadores de Bustos”, comentó.

Edison Flores tiene 2 asistencias en 4 partidos jugados con Universitario en el Torneo Clausura. - créditos: Liga 1

Próximo partido de Universitario

Universitario enfrentará a Juan Pablo II el sábado 24 de octubre a las 19:30, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, donde los ‘merengues’ tendrán la oportunidad de seguir cerca de los puestos de arriba.

El cuadro dirigido por Fabián Bustos llegará después de la victoria en Trujillo, un resultado que cortó una racha de dos partidos sin triunfos y lo dejó tercero con 24 puntos.

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Por su parte, el conjunto de Chongoyape afrontará el compromiso desde el cuarto lugar, con 22 unidades, y con las chances intactas por la lucha del certamen doméstico. La cercanía entre ambos en la clasificación convierte al partido en un duelo directo por la parte alta del Clausura.

José Carvallo definió como favorable el calendario que tendrá Universitario, aunque pidió cautela frente a los compromisos pendientes. “Ahora le viene un fixture ‘favorable’, pero lo han dicho los jugadores bien, es partido a partido, falta mucho”, terminó.