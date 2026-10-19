Roberto Mosquera elogió a 4 jugadores de Sporting Cristal y dio detalles del repunte en el Torneo Clausura: “Nos gustaría entrar en la historia”

El DT peruano analizó el triunfo de su equipo y dio detalles del repunte de los 'rimenses' en el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

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Sporting Cristal venció a Comerciantes Unidos como local en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado permitió que los ‘cerveceros’ se mantuvieran en la cima del segundo certamen doméstico del año y alimentaran la expectativa por alcanzar la estrella 21.

Para Roberto Mosquera, la victoria tuvo valor por la exigencia que planteó el rival y por la respuesta de sus dirigidos tras momentos de dificultad. “Felicitar a Comerciantes Unidos porque hizo un partido muy bien planteado. Nos viene bien porque no tenemos nada comprado”, afirmó en conferencia de prensa.

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El técnico agradeció la actitud de su equipo ante un adversario que, según explicó, exigió una respuesta colectiva. “Les he agradecido a los jugadores la humildad que tuvieron cuando nos empataron y cuando nos manejaron la pelota”, señaló.

De la misma manera, puso el foco en la capacidad de revertir un escenario adverso. “Eso es parte del fútbol, tener la resiliencia de voltear una situación en la cual no solo el talento es importante, sino el carácter que demostramos”, expresó.

Sporting Cristal depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura por la diferencia de goles con el segundo. - créditos: Liga 1

Consultado por los cambios desde su llegada, Roberto Mosquera evitó detallar cómo se alcanzó el actual momento de Sporting Cristal, pero sí optó por destacar el compromiso que, a su juicio, mostraron los futbolistas dentro de un proceso de recuperación.

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“Yo les dije a mis jugadores que para el interior es que estamos muy agradecidos por su talento, por la humildad que demostraron, sobre todo en los momentos que muchos nos abandonaron, dejaron de creer”, indicó.

Para el DT ‘celeste’, esa experiencia reforzó la unión de un vestuario que comprende el peso histórico de la institución. “Los jugadores han entendido que están en un equipo que tiene una historia y que nos gustaría entrar en ella”, precisó.

Goles y resumen del triunfo de Sporting Cristal por 4-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. L1 MAX

Roberto Mosquera elogió a cuatro jugadores de Sporting Cristal

Uno de los nombres destacados por Roberto Mosquera fue Luis Iberico, a quien reconoció por la constancia que mostró antes de consolidarse como una alternativa dentro del equipo. “En un comienzo no salía ni en lista, estaba de suplente. Nunca dejó de entrenar, nunca dejó de llegar temprano, nunca dejó de alentar”, relató en primera instancia.

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El entrenador consideró que esa conducta refleja valores que busca afianzar en Sporting Cristal. “Dios, yo creo que lo está iluminando al margen que él tiene muchas cosas buenas. El tema era ubicarlo en un lugar donde poder potenciarlo, y con todo el comando técnico comparto el espacio que le hicimos con el cambio de sistema”, acotó.

Mosquera destacó la actitud de ‘Luiki’ dentro y fuera del campo. “Cero soberbia, muy compañero, si tiene que planchar con la cara, lo hace”, sostuvo.

Luis Iberico lleva 5 goles en 8 partidos jugados del Torneo Clausura con Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

Roberto Mosquera también se refirió a Agustín Álvarez Wallace, a quien describió como un mediocampista capaz de aportar equilibrio. “Nos ha dado un equilibrio, es un tiempista. El no saberse rápido corporalmente le da la capacidad de pensar antes que la pelota le llegue a los pies. No sé si es zurdo o derecho, le pega con los dos igual, un nivel técnico importante”, describió sobre el uruguayo.

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En su análisis incluyó a Martín Távara, quien ingresó ante Comerciantes Unidos, dio una asistencia para Hernán Barcos y dejó una actuación que el técnico calificó como excelente. El entrenador peruano señaló que ese rendimiento ilustra la competencia interna que existe en la zona media. Álvarez Wallace encajó en el funcionamiento, pero Távara también respondió cuando tuvo la oportunidad de entrar.

Finalmente, Mosquera resaltó la presencia de Yoshimar Yotún dentro del grupo. “Con ‘Yoshi’, esos son los profesionales que necesitamos”, manifestó, para luego cerrar su reflexión con una definición sobre el presente del club. “Yo creo que hemos hecho más que un equipo, una familia en Sporting Cristal en este momento”, concluyó.

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Tras el triunfo sobre Comerciantes Unidos, el técnico peruano halagó a sus futbolistas en medio de la lucha por el Torneo Clausura 2026. (Video: Inka Digital TV)