Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 1: así arrancaron los equipos la nueva temporada

La Fase 1 comenzó con seis encuentros y varios equipos dejaron buenas sensaciones en su debut. Revisa cómo están las ubicaciones tras el cierre de la jornada inaugural en el Polideportivo Lucha Fuentes

Arrancó la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.
Arrancó la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV
Guardar

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 puso en marcha una nueva temporada con partidos que comenzaron a marcar las primeras diferencias en la tabla de posiciones. La Fase 1 del campeonato arrancó con intensidad y los 12 equipos participantes comenzaron su camino con el objetivo de alcanzar sus respectivas metas en la competencia.

Durante la fecha inaugural se disputaron seis encuentros, cinco de los cuales se resolvieron en sets corridos. La única excepción fue el duelo entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, que se extendió hasta el quinto parcial y terminó con victoria blanquiazul en el ‘tie-break’. Un estreno exigente que dejó las primeras señales de una campaña en la que cada punto puede ser determinante.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Tras la jornada inaugural, Deportivo Wanka se ubicó como líder, luego de vencer en sets corridos a la selección peruana Sub 19, que participa en el campeonato como un equipo invitado y cumple un papel especial dentro de la competencia. El equipo dirigido por Heinz Garro se impuso por 3-0, con parciales de 25-10, 25-9 y 25-20, y consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato.

Detrás aparecen los equipos que también ganaron sus respectivos encuentros en sets corridos: San Martín, Universitario de Deportes, Atlético Atenea y Regatas Lima. Los cuatro equipos comenzaron la temporada con resultados contundentes y se instalaron en el grupo de clubes que comparten la parte alta de la clasificación.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 1.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 1. Crédito: FPV

Alianza Lima, por su parte, inició la defensa de su título con un triunfo más ajustado. Las ‘íntimas’ derrotaron por 3-2 a Rebaza Acosta y sumaron dos puntos, mientras que su rival consiguió una unidad por haber llevado el encuentro hasta el quinto set.

Los demás equipos terminaron la primera fecha sin sumar puntos. No obstante, la temporada recién comienza y todavía quedan muchas jornadas por disputar, por lo que la tabla puede experimentar cambios importantes a medida que avance la Fase 1.

Lo que dejó la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley

La jornada inaugural dejó cinco victorias en sets corridos y un encuentro que se definió en el quinto parcial. Deportivo Wanka fue uno de los equipos que más destacó por la amplitud de su triunfo, mientras que San Martín, Universitario, Atlético Atenea y Regatas también consiguieron resultados que les permitieron sumar tres puntos.

El partido más ajustado fue el que protagonizaron Rebaza Acosta y Alianza Lima. El equipo blanquiazul se impuso por 3-2, con parciales de 25-22, 22-25, 17-25, 25-22 y 15-13. Aunque consiguió la victoria, el club de La Victoria sumó dos unidades, mientras que su rival chalaco rescató un punto.

Alianza Lima enfrenta a Rebaza Acosta por la fecha inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima venció 3-2 a Rebaza Acosta por la fecha inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Resultados de la fecha 1

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea 3-0 Olva Latino (25-16, 25-19 y 25-18).
  • Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan (25-13, 25-17 y 25-19).
  • San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (25-18, 25-10 y 25-19).

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 0-3 Deportivo Wanka (10-25, 9-25 y 20-25).
  • Regatas Lima 3-0 Deportivo Géminis (25-23, 25-20 y 25-16).
  • Rebaza Acosta 2-3 Alianza Lima (22-25, 25-22, 25-17, 22-25 y 13-15).

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 apenas comienza y los primeros resultados ofrecen un panorama inicial de la competencia. Deportivo Wanka lidera tras la fecha inaugural, mientras que los equipos que sumaron tres puntos buscarán mantener el ritmo en la siguiente jornada. Alianza Lima, en tanto, intentará seguir creciendo tras un debut exigente que le permitió comenzar la temporada con una victoria.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima VóleyRegatas LimaSan Martín VóleyUniversitario Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Roberto Mosquera elogió a 4 jugadores de Sporting Cristal y dio detalles del repunte en el Torneo Clausura: “Nos gustaría entrar en la historia”

El entrenador peruano habló del triunfo de los ‘rimenses’ ante Comerciantes Unidos en casa y aprovechó para halagar a cuatro futbolistas. También se refirió al apoyo de la hinchada

Roberto Mosquera elogió a 4 jugadores de Sporting Cristal y dio detalles del repunte en el Torneo Clausura: “Nos gustaría entrar en la historia”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

El campeonato puso en marcha su primera jornada con seis partidos programados durante el fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Revisa los marcadores de cada encuentro y cómo les fue a los equipos en el arranque de la temporada

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del trascendental duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos en la tabla, la ‘U’ y el conjunto norteño afrontarán un partido clave para sus aspiraciones en un campeonato cada vez más ajustado. Revisa los detalles

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del trascendental duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La jornada se jugará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con Sporting Cristal y Sport Huancayo en la cima y varios perseguidores cerca

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Fabián Bustos explica sus apuestas en Universitario tras la goleada en Trujillo: “Tratamos de ser justos con los que alineamos”

Tras vencer 4-1 a Alianza Atlético, el estratega valoró el trabajo de sus dirigidos y se refirió a las oportunidades que vienen recibiendo futbolistas que tenían poco protagonismo antes de su llegada

Fabián Bustos explica sus apuestas en Universitario tras la goleada en Trujillo: “Tratamos de ser justos con los que alineamos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Comisión de Constitución del Senado continúa hoy el debate sobre el pedido de facultades legislativas

Exponen plagio en tesis del diputado de Obras, Arturo Eusebio Padilla: se copió hasta los agradecimientos

ENTRETENIMIENTO

Adolfo Chuiman revela que volverá a la actuación de la mano de Efraín Aguilar: “Tengo ganas de seguir”

Adolfo Chuiman revela que volverá a la actuación de la mano de Efraín Aguilar: “Tengo ganas de seguir”

Sheyla Rojas reaparece en TikTok vendiendo jeans de su marca

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

Giacomo Benavides viajó a Miami para ver a Tini y show fue cancelado a último momento: “¿Cómo es que cancelaron el concierto?"

DEPORTES

Roberto Mosquera elogió a 4 jugadores de Sporting Cristal y dio detalles del repunte en el Torneo Clausura: “Nos gustaría entrar en la historia”

Roberto Mosquera elogió a 4 jugadores de Sporting Cristal y dio detalles del repunte en el Torneo Clausura: “Nos gustaría entrar en la historia”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del trascendental duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Fabián Bustos explica sus apuestas en Universitario tras la goleada en Trujillo: “Tratamos de ser justos con los que alineamos”