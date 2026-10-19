Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 1: así arrancaron los equipos la nueva temporada

Arrancó la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 puso en marcha una nueva temporada con partidos que comenzaron a marcar las primeras diferencias en la tabla de posiciones. La Fase 1 del campeonato arrancó con intensidad y los 12 equipos participantes comenzaron su camino con el objetivo de alcanzar sus respectivas metas en la competencia.

Durante la fecha inaugural se disputaron seis encuentros, cinco de los cuales se resolvieron en sets corridos. La única excepción fue el duelo entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, que se extendió hasta el quinto parcial y terminó con victoria blanquiazul en el ‘tie-break’. Un estreno exigente que dejó las primeras señales de una campaña en la que cada punto puede ser determinante.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Tras la jornada inaugural, Deportivo Wanka se ubicó como líder, luego de vencer en sets corridos a la selección peruana Sub 19, que participa en el campeonato como un equipo invitado y cumple un papel especial dentro de la competencia. El equipo dirigido por Heinz Garro se impuso por 3-0, con parciales de 25-10, 25-9 y 25-20, y consiguió sus primeros tres puntos en el campeonato.

Detrás aparecen los equipos que también ganaron sus respectivos encuentros en sets corridos: San Martín, Universitario de Deportes, Atlético Atenea y Regatas Lima. Los cuatro equipos comenzaron la temporada con resultados contundentes y se instalaron en el grupo de clubes que comparten la parte alta de la clasificación.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 1. Crédito: FPV

Alianza Lima, por su parte, inició la defensa de su título con un triunfo más ajustado. Las ‘íntimas’ derrotaron por 3-2 a Rebaza Acosta y sumaron dos puntos, mientras que su rival consiguió una unidad por haber llevado el encuentro hasta el quinto set.

Los demás equipos terminaron la primera fecha sin sumar puntos. No obstante, la temporada recién comienza y todavía quedan muchas jornadas por disputar, por lo que la tabla puede experimentar cambios importantes a medida que avance la Fase 1.

Lo que dejó la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley

La jornada inaugural dejó cinco victorias en sets corridos y un encuentro que se definió en el quinto parcial. Deportivo Wanka fue uno de los equipos que más destacó por la amplitud de su triunfo, mientras que San Martín, Universitario, Atlético Atenea y Regatas también consiguieron resultados que les permitieron sumar tres puntos.

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El partido más ajustado fue el que protagonizaron Rebaza Acosta y Alianza Lima. El equipo blanquiazul se impuso por 3-2, con parciales de 25-22, 22-25, 17-25, 25-22 y 15-13. Aunque consiguió la victoria, el club de La Victoria sumó dos unidades, mientras que su rival chalaco rescató un punto.

Alianza Lima venció 3-2 a Rebaza Acosta por la fecha inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Resultados de la fecha 1

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino (25-16, 25-19 y 25-18).

Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan (25-13, 25-17 y 25-19).

San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (25-18, 25-10 y 25-19).

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 0-3 Deportivo Wanka (10-25, 9-25 y 20-25).

Regatas Lima 3-0 Deportivo Géminis (25-23, 25-20 y 25-16).

Rebaza Acosta 2-3 Alianza Lima (22-25, 25-22, 25-17, 22-25 y 13-15).

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 apenas comienza y los primeros resultados ofrecen un panorama inicial de la competencia. Deportivo Wanka lidera tras la fecha inaugural, mientras que los equipos que sumaron tres puntos buscarán mantener el ritmo en la siguiente jornada. Alianza Lima, en tanto, intentará seguir creciendo tras un debut exigente que le permitió comenzar la temporada con una victoria.

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