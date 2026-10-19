Papa León XIV: Organización de su visita al Perú espera saber si podrá visitar ciudades de altura

Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, explica las evaluaciones sobre la agenda del pontífice y los efectos de la altura en ciudades como Cusco. Latina

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Días luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió el papa León XIV por la detección de un nódulo en un pulmón, el coordinador nacional de la visita del sumo pontífice al Perú, Guillermo Inca, afirmó que la organización del viaje mantiene sus trabajos y se encuentra optimista a pesar de que el cumplimiento de las actividades programadas en Cusco dependerá de la evolución médica del pontífice y de su tolerancia a la altura.

Monseñor Inca sostuvo que de momento corresponde que los ciudadanos esperen a sabe cuál es el “impacto de la altura, que sería el problema más sentido”. En un escenario como ese, el coordinador de la visita del Papa afirmó que se consideran opciones en estos casos.

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“La cantidad de eventos que se pueden bajar en densidad, se pueden, si es necesario, bajar en cantidad. Pero hemos visto al Papa salir muy, muy tranquilo”, indicó en conversación con Latina.

El papa León XIV reza el Ángelus, la oración tradicional de los domingos, desde la ventana de su despacho que da a la Plaza de San Pedro, el día después de su alta del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de octubre de 2026. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

En diálogo con Canal N, canal de televisión peruano, Inca precisó que las coordinaciones con el Vaticano siguieron activas durante la internación y el alta médica de León XIV en el hospital Gemelli de Roma. “En ningún momento se paró los avances, los trabajos. Hemos estado en coordinaciones con Roma. La última coordinación la he tenido hace unos 40 minutos, donde continúa todo”, sostuvo.

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La presencia del Papa en el rezo del Ángelus del domingo 18 de octubre fue interpretada por el coordinador como una señal para los fieles peruanos. “Que en esos domingos marcados por la presencia de María el Papa vuelva, es una señal de mucha esperanza y de la fuerza del pastor que está presente en el rebaño”, declaró a Latina.

Inca, quien también es capellán de León XIV, afirmó que la planificación no se detuvo y que la eventual llegada del pontífice mantiene en actividad a las instituciones, empresas privadas, autoridades y fieles involucrados en la preparación.

La joven registró el momento en un video de TikTok, donde mostró cómo el pontífice respondió con un saludo después de escuchar su mensaje de aliento en medio de los fieles congregados en Roma. (Crédito: TikTok/@katywarmi)

La recuperación de León XIV

El religioso también se refirió a la recuperación de León XIV después de verlo caminar y saludar a las personas que lo aguardaban fuera del centro médico. “Hay que reconocer el poder de la oración. Hemos rezado, no miles, millones de fieles en todo el Perú y en el mundo entero”, expresó.

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Según Latina, el cirujano que atendió al Papa indicó que no existen motivos clínicos que impidan su viaje a Sudamérica. Inca consideró que la operación realizada durante octubre coincidió con el mes de devoción al Señor de los Milagros.

“Cuando uno está un poco mal, ¿dónde se recupera mejor? ¿No es en su casa, con los suyos, con los que lo quieren?”, manifestó Inca al recordar que León XIV compartió cerca de cuatro décadas de trabajo pastoral en el Perú.

Los dos escenarios ante una visita del papa León XIV

En entrevista con Infobae Perú, el especialista remarcó que cualquier decisión deberá quedar en manos del equipo médico que atiende al pontífice. Según explicó, aún es prematuro establecer si podrá cumplir una agenda internacional, debido a que solo transcurrió un día desde la intervención.

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El cirujano José Palacios indicó que la decisión dependerá de la recuperación, los controles clínicos y los resultados definitivos de la intervención| Video: Infobae Perú

“Si el papa evoluciona muy favorablemente, dependiendo de la evaluación de su médico y de cómo esté el dolor y las otras molestias, podría venir, pero con una agenda muy recortada”, señaló el cirujano de tórax.

También advirtió que el itinerario previsto supone exigencias adicionales: un vuelo transatlántico y desplazamientos hacia ciudades como Cusco, donde las condiciones geográficas y climáticas exigen una valoración médica particular.

“Toda decisión siempre es por el médico que está al pie del paciente. Recordar que la agenda que tenía planeada incluye un viaje transatlántico, incluye ir a ciudades como Cusco. Es una agenda muy ajetreada”, manifestó.

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La otra posibilidad es aplazar la gira por Perú, Uruguay y Argentina. Para Palacios, esa sería la alternativa más prudente si la evolución no permite cumplir con las condiciones necesarias para un viaje de esa magnitud.

“Yo creo que lo más prudente sería postergar el viaje del papa”, expresó el jefe del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.