Perú

Ken-Y le confiesa a Rodrigo Fernandini cómo enfrentó las críticas tras su separación de R.K.M.

El artista se confesó con el chef en su nuevo espacio digital llamado ‘Sobremesa’, donde habló de su vida personal y su trabajo en el mundo de la música

Composición con un hombre con gorra ante un micrófono a la izquierda y dos hombres con gafas oscuras sentados a la derecha
El cantante Ken-Y conversa frente a un micrófono en una entrevista que contrasta con una imagen del dúo musical que integró junto a R.K.M.
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Ken-Y reveló cómo afrontó los cuestionamientos que surgieron después de su separación de R.K.M., el dúo de reguetón que formó junto a RKM. El cantante puertorriqueño conversó con Rodrigo Fernandini en el estreno de “Sobremesa”, el nuevo espacio digital del chef peruano, y explicó que priorizó la estabilidad de sus hijos y su familia al tomar decisiones sobre su carrera.

Durante la entrevista, el intérprete recordó que parte de su público interpretó su salida como un abandono hacia su compañero artístico. “Yo recibí muchas críticas cuando me fui. La primera vez que me separé, me decían: ‘Abandonaste a R.K.M.’”, señaló.

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La ruptura con el proyecto que compartía con RKM ocurrió en un contexto de transformaciones dentro de la industria musical. Frente a ello, Ken-Y afirmó que necesitaba pensar en su futuro profesional y en las necesidades de su entorno más cercano.

Dos hombres conversan frente a una mesa con micrófonos, una taza y un vaso con agua, delante de una pared con paneles de madera
El cantante Ken-Y dialoga con Rodrigo Fernandini en un estudio sobre su carrera y su experiencia tras la separación de su dúo musical.

El cantante sostuvo que mantenerse en una agrupación solo por un sentimiento de compromiso podía afectar otros aspectos de su vida. En ese punto, explicó que su decisión respondió a una valoración personal sobre las responsabilidades que tenía fuera de los escenarios.

“Hay que ser valiente para tomar decisiones que a lo mejor la gente no va a entender, pero tú tienes que estar pendiente a los tuyos. Tus hijos, tu familia, tu casa son primero”, expresó el artista en diálogo con Fernandini.

Para Ken-Y, las críticas fueron parte de una etapa en la que tuvo que aprender a separar las opiniones externas de sus propias metas. El puertorriqueño indicó que, con el tiempo, dejó de aferrarse a un solo proyecto y pasó a asumir su trayectoria desde otra perspectiva.

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Rakim y Ken-Y ofrecerán concierto en Lima para cerrar el año 2021.
Rakim y Ken-Y ofrecerán concierto en Lima para cerrar el año 2021. (Foto: Difusión)

Yo hago música porque lo amo. Hoy en día no me aferro a nada”, comentó. La frase sintetiza el cambio que, según explicó, aplicó en su vida profesional después de enfrentar los comentarios por el fin de su vínculo artístico con R.K.M.

Ken-Y se presentará en Lima y Chiclayo a fines de octubre

La entrevista forma parte de “Sobremesa”, el podcast de Rodrigo Fernandini que propone mostrar aspectos personales de figuras vinculadas con la gastronomía, la música y el entretenimiento. El programa busca abordar las experiencias que han influido en la trayectoria de cada invitado, más allá de sus profesiones.

La primera temporada contará con 12 episodios, que se estrenarán cada miércoles a las 18:00 horas. El contenido se difundirá a través del canal oficial de YouTube de Rodrigo Fernandini y de plataformas digitales como Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts.

El próximo capítulo llegará el 21 de octubre con la participación de la chef repostera Sandra Plevisani. Luego, el 28 de octubre, el espacio recibirá a Eric Brian, exintegrante de la agrupación CNCO.

Ken Y tendrá dos conciertos en Perú este 2026.
Ken Y tendrá dos conciertos en Perú este 2026.

La elección de Ken-Y para abrir el ciclo permitió que el artista repasara uno de los episodios más discutidos de su carrera. La separación de R.K.M. generó reacciones entre sus seguidores, aunque el cantante remarcó que no podía postergar las necesidades de sus hijos ni las decisiones vinculadas con su hogar.

El músico planteó que su carrera continúa desde el interés por crear y compartir canciones, sin que ello implique permanecer en una misma fórmula. Sus declaraciones se centraron en la manera en que enfrentó los comentarios y en la prioridad que asignó a su vida familiar.

Además de esta participación en el podcast, Ken-Y volverá a presentarse en Perú a fines de octubre. El artista tiene previsto ofrecer un concierto el 30 de octubre en Arena 1, en Lima, y otro el 31 de octubre en Chiclayo.

Las entradas para ambas fechas están disponibles mediante Joinnus. Los conciertos marcarán su reencuentro con el público peruano tras su aparición en “Sobremesa”, donde abordó las críticas que siguieron a su separación de R.K.M. y las razones que guiaron esa decisión.

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