El ala de un avión de LATAM se incendia antes de despegar en el aeropuerto Jorge Chávez por falla técnica

La aerolínea reprogramó la salida hacia el norte peruano tras registrarse una emergencia con llamas en la aeronave, motivo por el cual los inspectores vigilan que se informe adecuadamente a los viajeros afectados. (Canal N)

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Un avión de la aerolínea LATAM Airlines, que debía cubrir la ruta entre Lima y Piura, registró un incidente técnico antes de despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El hecho provocó que una de las alas se incendiara y derivó en el desembarque preventivo de todos los pasajeros.

La aerolínea identificó la aeronave como el vuelo LA2302, programado para partir desde Lima hacia Piura durante la mañana de este lunes 19 de octubre. En un comunicado, LATAM señaló que la situación se produjo antes de la salida del avión y comunicó que aplicó medidas preventivas ante el evento.

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“Por este motivo, se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad”, indicó la compañía aérea en dicho comunicado sobre lo ocurrido.

Un avión de LATAM Airlines registró un incidente técnico antes de despegar desde Lima hacia Piura. (TV Perú)

Pronunciamiento de Indecopi

A través de su cuenta oficial X, el Indecopi difundió un pronunciamiento en el que precisó que la emergencia se vinculó con fallas técnicas detectadas en la aeronave de LATAM. La entidad indicó que esos desperfectos ocasionaron un incendio en una de las alas del avión antes de que iniciara el despegue.

“Ante las fallas técnicas presentadas esta mañana en un avión de la aerolínea LATAM, que provocaron que una de las alas se incendiara, personal del Indecopi supervisa la atención oportuna a los pasajeros”, publicó el organismo.

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La información de Indecopi incluyó imágenes del sector de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En las fotografías se observa a viajeros en la zona de espera vinculada al vuelo afectado, mientras personal de la institución supervisaba la atención brindada por la aerolínea.

LATAM no detalló en su primer comunicado cuál fue la falla que presentó la aeronave. La compañía se refirió al caso como un “evento técnico” imprevisto y afirmó que sus circunstancias pasarán por una evaluación de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

El Indecopi informó que una falla técnica provocó el incendio de una de las alas de la aeronave. (Indecopi)

Imágenes en redes sociales

Aunque la aerolínea no precisó el desperfecto técnico, algunos pasajeros compartieron impactantes videos del hecho en redes sociales. En esas grabaciones se observa fuego en una de las alas del avión que debía realizar el trayecto hacia Piura.

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El episodio ocurrió antes del despegue, por lo que los pasajeros fueron desembarcados de forma preventiva. La decisión alcanzó a todas las personas que se encontraban a bordo del vuelo LA2302.

La salida del vuelo Lima-Piura fue reprogramada, según informó Indecopi. La institución señaló que verificaba en el aeropuerto que LATAM entregara información clara y precisa a los usuarios afectados por el cambio en el itinerario.

“La salida del vuelo LA2302, ruta Lima–Piura, fue reprogramada y la institución verifica en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que la aerolínea brinde información clara y precisa, y se resguarden los derechos de los usuarios, priorizando su seguridad”, sostuvo Indecopi.

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El personal de Indecopi fiscalizó en la terminal la atención y el resguardo de los derechos de los usuarios.

LATAM reubicó a pasajeros

LATAM indicó que sus equipos asistieron a los pasajeros que debieron abandonar la aeronave tras el incidente. La compañía informó que gestionó la reubicación de los viajeros en otros vuelos, con el objetivo de que continuaran su traslado hacia Piura.

La aerolínea sostuvo que la atención se centró en las personas afectadas por la reprogramación del vuelo. No brindó detalles sobre la cantidad de pasajeros que viajaban en la aeronave ni sobre la nueva hora de salida del servicio LA2302.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comunicó, por su parte, que sus operaciones continuaban con normalidad después de la emergencia registrada con el avión de LATAM. La administración del terminal aéreo también precisó que los pasajeros fueron atendidos por la propia aerolínea.

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#JorgeChávezInforma🚨✈️

En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos. ✈️



Durante la mañana, se registró una emergencia con uno de los… — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) October 19, 2026

“En este momento, las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad, las pistas 1 y 2 están funcionando. No hubo afectación en las llegadas y salidas de vuelos. Durante la mañana, se registró una emergencia con uno de los vuelos de LATAM, la cual ha sido controlada y los pasajeros fueron atendidos por la respectiva aerolínea”, escribió en X.

La supervisión de Indecopi se mantuvo en el aeropuerto tras la reprogramación del trayecto. El organismo indicó que su intervención buscaba verificar la asistencia a los usuarios y el resguardo de sus derechos luego del incendio reportado en una de las alas de la aeronave.

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