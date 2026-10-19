Perú registra 12 incendios forestales activos en varias regiones, según Indeci

Varias personas intentan apagar un incendio forestal en una ladera seca de Cusco, donde los siniestros causaron la muerte de siete personas en lo que va del año. (Foto: Facebook / Informativo Chanchamayo)

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Los incendios forestales en Perú dejaron 12 fallecidos y mantienen otros 12 focos activos en varias regiones, según indicó el jefe del INDECI, Luis Enrique Vázquez Guerrero, que también admitió que el apoyo aéreo para la región de Apurímac, que también tiene que enfrentar el fuego, depende de una solicitud de apoyo por parte del gobierno regional.

Vázquez Guerrero detalló a Exitosa que actualmente se ha registrado a otros 12 incendios forestales controlados, aunque también hay víctimas mortales en Cusco, con cuatro víctimas; Cajamarca, con tres; Apurímac y Pasco, con dos en cada región; y Puno, con una.

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El funcionario también indicó que se contabilizan 832 personas afectadas, entre aquellas que tienen quemaduras y afecciones respiratorias, además de 617 medios de vida dañados.

El INDECI contabilizaba incendios activos en Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín, mientras otros ya estaban controlados en Amazonas, Cajamarca y Huancavelica. Vázquez Guerrero identificó a Río Tambo, en Junín, y Curahuasi, en Apurímac, como las zonas con mayor dificultad operativa.

Incendios tienen origen humano

El funcionario explicó que la principal causa de los incendios es la quema de pastizales secos, maleza o restos de cultivos para limpiar terrenos o estimular nuevos pastos. Esas prácticas también se usan para preparar suelos antes de la siembra.

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Bomberos sofocan un incendio forestal registrado en la localidad de Patallani, en el departamento peruano de Puno.

Al referirse a la incidencia de las acciones humanas, Vázquez Guerrero afirmó: “Todo es por la mano del hombre”. La estimación oficial sitúa entre 95% y 98% la proporción de incendios provocados por actividades humanas.

Entre las causas mencionadas figuran las fogatas mal apagadas, la quema de basura y residuos sólidos, las colillas de cigarrillos arrojadas en pastizales, la expansión de la frontera agrícola, actos de vandalismo y conflictos por la tenencia de tierras. Los incendios originados por factores climáticos representan entre 1% y 5% y se vinculan principalmente con rayos durante tormentas eléctricas.

Vázquez Guerrero añadió que el déficit hídrico y el calentamiento aceleran la propagación del fuego. También pidió a la población que no queme pastizales, porque esas prácticas afectan a las personas y generan pérdidas económicas.

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Incendios forestales en Apurimac

El jefe del INDECI señaló que el incendio en Curahuasi acumulaba 14 días y que la llegada de helibaldes dependía de que el alcalde elevara el pedido al gobernador regional, quien debía formalizar la solicitud de apoyo aéreo. El organismo mantenía tres aeronaves en Río Tambo y disponía de dos helibaldes para atender emergencias.

Un incendio forestal en las montañas de Coporaque, Caylloma, genera columnas de humo y fuego que amenazan el ecosistema del Valle del Colca en Arequipa. (Foto: Impacto PE / Facebook)

Vázquez Guerrero sostuvo que Apurímac cuenta con más de 1.600 millones en su presupuesto, aunque destina 12 millones a la gestión del riesgo de desastres. Para el funcionario, esa diferencia refleja una falta de prevención frente a emergencias de esta escala.

Ante la consulta sobre el traslado de un helicóptero a Apurímac, el jefe del organismo dijo que la asistencia podía llegar “el día de mañana, martes o miércoles”. También indicó que la presidenta impulsaba la compra de equipos para contar con 19 helibaldes hacia la quincena de noviembre.

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