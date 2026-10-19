Adolfo Chuiman revela que volverá a la actuación de la mano de Efraín Aguilar: “Tengo ganas de seguir”

Adolfo Chuiman revela que volverá a la actuación de la mano de Efraín Aguilar

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Adolfo Chuiman espera regresar a la televisión en una nueva serie que prepara Efraín Aguilar. El actor, reconocido por su papel de Peter McKay en Al fondo hay sitio, afirmó que aguarda la conclusión de las negociaciones del productor para retomar su carrera frente a cámaras.

El intérprete celebró su cumpleaños el domingo 18 de octubre y aseguró que atraviesa un buen momento, acompañado por su familia y por las muestras de afecto que conserva entre los televidentes. Aunque evitó revelar su edad, respondió con humor cuando le hicieron la consulta.

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“Muchos y pocos”, dijo entre risas en una entrevista con Trome. Luego explicó que el paso de los años no representa una preocupación mientras mantenga su salud, energía y la cercanía de sus seres queridos. “La edad es solo un número, y lo importante es que me siento bien, me he levantado feliz, lleno de energía y estoy recibiendo muchos saludos de mis amigos”, expresó.

Adolfo Chuiman confirmó que sostiene conversaciones avanzadas para concretar su regreso a la televisión peruana.

El actor peruano también recordó a personas queridas que ya fallecieron y que solían comunicarse con él en esta fecha. Su cumpleaños coincide con el día central de la procesión del Señor de los Milagros, una celebración religiosa con la que mantiene una relación de devoción.

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Días antes de su onomástico, Chuiman visitó la Iglesia de las Nazarenas junto a uno de sus hijos. Contó que suele acudir al templo para rezar y agradecer por lo que considera momentos importantes en su vida. “Siempre voy a orar y agradecer, pues soy devoto y el Cristo moreno me ha hecho varios milagros”, señaló.

La visita también confirmó el vínculo que conserva con el público. Según relató, varios asistentes se acercaron para pedirle fotografías, pese a que lleva más de dos años alejado de las producciones televisivas. “Casi no me dejaban rezar para pedirme una foto. Al salir de la Iglesia parecía que me iban a cargar en procesión”, comentó.

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El respaldo de sus seguidores y su recuperación física reforzaron su intención de volver a actuar. Chuiman indicó que su eventual retorno depende de un proyecto que Aguilar busca sacar adelante. Por ahora, no se conocen el nombre de la serie, el canal o plataforma que la emitiría ni los integrantes del posible elenco.

Adolfo Chuiman explicó los motivos de su salida de 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/América TV

“Estamos en eso, yo espero que Efraín pueda terminar las negociaciones y poder empezar, pues tengo ganas de seguir actuando”, manifestó. La posibilidad de volver a trabajar junto a Efraín Aguilar marcaría una nueva etapa para el artista, cuya trayectoria reciente quedó asociada al mayordomo de la familia Maldini.

La salida de Peter McKay por problemas de salud

La despedida de Peter McKay se emitió en agosto de 2024. En la trama de Al fondo hay sitio, el personaje se alejó de Francesca Maldini, interpretada por Yvonne Frayssinet, y dejó Las Nuevas Lomas después de 15 años como una de las figuras más cercanas a la familia.

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La salida de Chuiman generó reacciones entre los seguidores de la serie, ya que su personaje había sostenido durante años una relación de confianza y complicidad con Francesca. El capítulo mostró su partida de la residencia Maldini, sin cerrar de forma definitiva la puerta a un posible regreso.

En ese momento, el actor explicó que su decisión respondió a motivos de salud y descartó algún conflicto con la producción. En una entrevista con el programa Más Espectáculos, señaló que necesitaba tomarse una pausa para priorizar su bienestar.

Adolfo Chuimán revela que producción de 'Al Fondo Hay Sitio' no lo ha vuelto a llamar. (Foto: Captura de IG)

“Necesito un descanso porque también el cuerpo no te da y hay que cuidarlo, así que ahí estamos”, declaró. Los problemas de salud obligaron al intérprete a alejarse del ritmo de grabaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de reincorporarse al elenco si sus condiciones físicas mejoraban.

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Chuiman indicó entonces que varios de sus compañeros le planteaban alternativas para su vuelta, pero aclaró que la decisión dependía de su evolución. “Es cuestión ya de que yo decida, ¿no? Que me sienta mejor”, sostuvo.

El artista también destacó que su vínculo con el equipo de Al fondo hay sitio continuaba intacto. “Esto es una familia, pero ahora no hay que descuidarse de nada, tú sabes cómo están las cosas”, afirmó en aquella oportunidad. A dos años de esa despedida, Adolfo Chuiman vuelve a proyectarse en la actuación y espera que las gestiones de Aguilar le permitan regresar a la televisión.

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