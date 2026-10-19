Perú

Una intensa granizada derrumba por completo el techo de una losa deportiva en Huancavelica

La cobertura del recinto en la provincia de Angaraes cedió durante la tarde tras las precipitaciones, dejó vigas metálicas deformadas sobre el campo y no causó personas lesionadas, según Radio Exitosa

El desplome de la estructura metálica en la provincia de Angaraes no dejó personas heridas. (Exitosa)
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Una intensa granizada provocó el colapso total del techo de una losa deportiva en el centro poblado de Parco Alto, en la provincia de Angaraes, región Huancavelica. La estructura terminó retorcida sobre el espacio deportivo y no se registraron personas heridas, según la información difundida por radio Exitosa.

Las imágenes de la emergencia permiten observar la dimensión de los daños en la infraestructura. El techo que cubría la losa quedó desplomado y con sus componentes metálicos deformados, luego de la caída de granizo y las precipitaciones que afectaron distintos sectores de la región.

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El estruendo provocado por el derrumbe alarmó a los vecinos de la zona. La caída de la estructura generó preocupación por las condiciones de seguridad de las instalaciones frente a la posibilidad de nuevas lluvias o granizadas.

Una granizada provocó el colapso total del techo de una losa deportiva en el centro poblado de Parco Alto, en Huancavelica.
Una granizada provocó el colapso total del techo de una losa deportiva en el centro poblado de Parco Alto, en Huancavelica. (Huancavelica 360)

El techo de la losa

La información proporcionada señala que la acumulación de granizo habría debilitado la estructura que cubría el recinto deportivo. Como consecuencia, el techo cedió por completo y quedó inservible.

El principal registro visual de la emergencia se concentra en los restos de la cobertura, que permanecen sobre la losa tras el colapso. La estructura presenta daños en toda su extensión, con partes metálicas dobladas y separadas de los soportes que la sostenían.

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Radio Exitosa informó que el hecho ocurrió durante la tarde en Parco Alto. El primer reporte ubicó al centro poblado en el distrito de Anchonga, mientras que la narración posterior lo mencionó como parte del distrito de Lircay. Ambas referencias corresponden a la provincia de Angaraes.

Más allá de esa diferencia en la identificación del distrito, la información coincide en que no hubo personas heridas a causa de la caída del techo. El colapso ocurrió en medio de una jornada de precipitaciones intensas que también dejó afectaciones en otros puntos de Huancavelica.

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El estruendo provocado por la caída del techo alarmó a los vecinos de Parco Alto frente a la posibilidad de nuevas lluvias.

Las precipitaciones

La misma emergencia climática alcanzó al distrito de Yauli, donde las lluvias inundaron varios ambientes del segundo piso del centro de salud local. De acuerdo con el reporte, las precipitaciones tuvieron una duración de entre 45 minutos y una hora.

El agua ingresó a áreas de hospitalización, sala de partos, sala de dilatación, estadística, jefatura, auditorio y pasillos. La acumulación afectó espacios destinados a la atención de pacientes y al funcionamiento administrativo del establecimiento.

La situación en Yauli se sumó a los daños registrados en la losa deportiva de Parco Alto. Las dos emergencias quedaron asociadas a las lluvias y granizadas que golpearon diversos sectores de Huancavelica durante la jornada.

Las imágenes de la estructura deportiva desplomada muestran uno de los efectos materiales que dejó el fenómeno climático. La cobertura, que antes protegía la losa, quedó convertida en una masa de vigas y planchas deformadas sobre el recinto.

La acumulación de granizo debilitó la cobertura del recinto deportivo y deformó sus componentes metálicos.
La acumulación de granizo debilitó la cobertura del recinto deportivo y deformó sus componentes metálicos.

Defensa Civil

Ante las afectaciones en Parco Alto y Yauli, el reporte pidió la intervención de Defensa Civil y de las autoridades del Gobierno Regional de Huancavelica para adoptar medidas de prevención.

La solicitud se produjo luego del colapso de la infraestructura deportiva y de la inundación en el centro de salud. Hasta el momento de la información difundida, no se comunicaron personas lesionadas en el incidente de la losa.

La emergencia dejó daños materiales en las instalaciones alcanzadas por las precipitaciones. En Parco Alto, el techo de la losa deportiva quedó completamente destruido tras el desplome, mientras que en Yauli el agua cubrió ambientes del segundo piso del establecimiento de salud.

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