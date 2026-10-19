Asesinan a cantante de música urbana en Villa María del Triunfo: ‘Capricho Ferrari’ intentó escapar de sus atacantes

Asesinan a cantante de música urbana en Villa María del Triunfo: ‘Capricho Ferrari’ corrió para pedir ayuda, pero murió tras el ataque| Video: Latina Noticias

Guardar

El cantante urbano Adrián Ferrari, conocido como ‘Capricho Ferrari’, fue asesinado a balazos el viernes por la noche en la calle San Pedro, en la urbanización Primer Hogar Policial de Villa María del Triunfo, en Lima.

El ataque ocurrió cerca de las 21:00, cuando el joven de 20 años descendía por unas escaleras tras visitar a un familiar. Luego se dirigió hacia el lugar donde había dejado estacionada su motocicleta.

PUBLICIDAD

Cámaras registraron los disparos y la huida del presunto atacante

Imágenes de seguridad muestran que Adrián Ferrari manipulaba su vehículo cuando un hombre se encontraba a pocos metros, al otro lado de la calle. El músico avanzó en su motocicleta y, segundos después, se escucharon al menos seis disparos.

Crimen en VMT: ‘Capricho Ferrari’ corrió para pedir ayuda tras recibir seis disparos

Tras el ataque, el cantante dejó el vehículo y corrió en busca de ayuda. Las heridas, sin embargo, fueron mortales y no logró sobrevivir.

Otra cámara de seguridad registró la huida del presunto autor hacia una avenida cercana. Las imágenes podrían aportar elementos para identificar al responsable del crimen.

‘Capricho Ferrari’ iniciaba su carrera en la música urbana

El artista era conocido en la escena de la música urbana como ‘Capricho Ferrari’. Sus allegados señalaron que había comenzado a transformar experiencias personales en canciones y que buscaba abrirse paso dentro del género trap.

PUBLICIDAD

Amigos y colegas del músico expresaron su pesar por su muerte en redes sociales. La investigación quedó a cargo de la Policía, que busca determinar el móvil del ataque e identificar a los involucrados.

A través de las redes sociales, sus amigos se han despedido de su talento. Las autoridades no descarta ninguna hipótesis, pero trabaja para identificar al asesino.

Crimen en VMT: ‘Capricho Ferrari’ corrió para pedir ayuda tras recibir seis disparos| FOTO: Latina

Cabe precisar que este no es el primer ataque a un cantante urbano. Las mafias se han apoderado de los escenarios y muchos ya han denunciado cobro de cupo.

Canales de ayuda ante una emergencia

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): La Línea 100 brinda orientación, consejería y soporte emocional gratuito para víctimas de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual, así como para quienes conocen un caso. El servicio funciona las 24 horas, todos los días del año, desde teléfonos fijos o celulares en todo el país.

PUBLICIDAD

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante un delito, una amenaza, un ataque o cualquier situación que requiera intervención policial inmediata, la ciudadanía puede comunicarse con la central de emergencias de la PNP a través del 105. Al realizar la llamada, se recomienda indicar con precisión la ubicación, una descripción de los involucrados y si hay personas heridas o armas en el lugar.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): Para emergencias médicas, como heridas de bala, accidentes, pérdida de conciencia, dificultades respiratorias o hemorragias, se puede llamar al 106. El SAMU coordina la atención prehospitalaria y el traslado de pacientes cuando corresponde.

PUBLICIDAD

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Ante incendios, fugas de gas, accidentes de tránsito, rescates o personas atrapadas, la ciudadanía puede llamar al 116.