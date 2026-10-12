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La sincera opinión de José Carvallo sobre Universitario tras empate ante Melgar: “Ya no pasa por el DT, hay jugadores que no están en buen nivel”

El exfutbolista se mostró cauto con las opciones de la ‘U’ en el Torneo Clausura pese a la llegada de Fabián Bustos, enfatizando en el rendimiento de varios futbolistas

El exarquero se pronunció por la actualidad del cuadro 'crema' y de las posibilidades que luche por el Torneo Clausura. (Video: Al Límite / L1 MAX)
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Universitario de Deportes consiguió un empate agónico ante Melgar en casa por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La ‘U’ igualó el encuentro con un doblete de Alex Valera, después de un rendimiento bajo que dejó al equipo en desventaja durante buena parte del partido.

José Carvallo consideró que el resultado dejó señales preocupantes sobre el funcionamiento del cuadro ‘crema’, aunque sostuvo que el equipo sacó el encuentro en base al esfuerzo.

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“La ‘U’ tuvo un muy mal partido. Melgar lo superó hasta el minuto 75 claramente. Inclusive el resultado pudo ser mayor. Pero increíblemente Melgar retrocede líneas y le da la oportunidad a la ‘U’ de, a base del ímpetu, de actitud, mas no tanto de fútbol, de poder acercarse al arco de Cabezudo y al final con un gol que siempre te trae esa motivación de irte con todo”, indicó en el programa Al Límite.

Para el exarquero, Universitario sí peleará por el Torneo Clausura, aunque no espera una evolución marcada en el funcionamiento colectivo durante el cierre de la competencia. “Falta muy poco para que termine el torneo. No creo que haya una gran mejora de parte de Universitario futbolísticamente. Lo va a pelear, estoy convencido de eso, pero ayer (el sábado) me quedó la sensación de que ya no pasa por el técnico”, acotó.

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Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar por el reinicio del Torneo Clausura 2026
Fabián Bustos volvió a Universitario con la consigna de levantarlo en el Torneo Clausura. - créditos: Universitario

El exjugador señaló que algunos integrantes del plantel de Universitario no atraviesan un buen momento, motivo por el cual el Torneo Clausura se ha vuelto complicado. “Hay jugadores que no están en buen nivel y es difícil recuperarlo a falta de seis fechas; ojalá puedan recuperarse”, comentó.

Eso sí, José Carvallo añadió que la pelea por el segundo certamen doméstico del año dependerá de las figuras con mayor experiencia dentro de la ‘U’. “Yo creo que sí lo va a pelear, pero más desde la jerarquía de cada jugador. Ayer (el sábado) Valera demostró también nuevamente que tiene esas cosas, se ha convertido en un goleador importantísimo para la ‘U’”, agregó.

El doblete de Alex Valera ante Melgar reforzó esa idea. Carvallo destacó que el ‘Cholo’ volvió a demostrar su peso en el área y su condición de goleador para el conjunto ‘merengue’, en una noche en la que el colectivo no consiguió sostener un rendimiento convincente.

Alex Valera suma ocho goles en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Universitario
Alex Valera suma ocho goles en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Universitario

Por otro lado, José Carvallo también evaluó el rendimiento de Melgar y consideró que el empate tampoco le favoreció. El cuadro ‘rojinegro’ dominó el desarrollo hasta los 75 minutos, pero no logró traducir esa superioridad en una diferencia definitiva.

El resultado al final no le favorece a ninguno de los dos”, dijo Carvallo. Para el exseleccionado peruano, los dirigidos por Miguel Rondelli hicieron “un partidazo” durante gran parte de la noche, aunque perdió firmeza cuando debía sostener su ventaja. El comentario apuntó a una carencia que, según sostuvo, le impide competir con mayor fuerza por el Torneo Clausura. Melgar mostró argumentos futbolísticos, pero no encontró el golpe final que le permitiera cerrar un encuentro que tenía bajo control.

Carvallo consideró que al ‘dominó’ le faltó “dar ese puntillazo final” para aspirar al objetivo que persigue. El retroceso de sus líneas, en cambio, le devolvió protagonismo a Universitario en el tramo decisivo.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Los partidos que le quedan a Universitario en el Torneo Clausura 2026

Universitario tendrá seis compromisos para sostener su candidatura al Torneo Clausura. El calendario incluye tres partidos como local y tres como visitante, con cruces ante equipos que pueden condicionar sus aspiraciones en la recta final.

La próxima presentación será fuera de casa ante Alianza Atlético, por la fecha 12, en el estadio Mansiche de Trujillo. Luego, la ‘U’ recibirá a Juan Pablo II en un encuentro correspondiente a la fecha 13.

En la jornada 14, Universitario volverá a jugar como local frente a Sport Boys. Después, visitará a Atlético Grau por la fecha 15, nuevamente en el estadio Mansiche.

La escuadra ‘estudiantil’ recibirá a CD Moquegua en la fecha 16. Y su último desafío será como visitante ante Sport Huancayo, por la fecha 17.

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