Sheyla Rojas reaparece en TikTok vendiendo jeans de su marca

Sheyla Rojas posa para un retrato y sostiene una copa en un local comercial dedicado a la venta de ropa.

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Sheyla Rojas reapareció en TikTok para promocionar los jeans de su marca Toretto, en medio de su permanencia en Lima luego de pasar una larga temporada en México junto a su expareja, Sir Winston. La influencer se conectó en vivo con sus seguidores para ofrecer prendas y conversar con los usuarios que siguieron la transmisión.

La modelo peruana regresó al país después de anunciar el fin de su relación con el empresario mexicano. Poco después, empezó a mostrarse junto a Joaquín Ramírez, político cajamarquino con quien confirmó un romance tras las especulaciones que surgieron por sus apariciones públicas.

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Desde entonces, Sheyla Rojas ha participado en programas de televisión y pódcast, donde ha hablado de su nueva etapa personal. Esta vez, optó por una faceta distinta y se sumó a una venta digital de Toretto, la marca de jeans que creó durante su etapa como participante de programas de competencia.

La personalidad de televisión Sheyla Rojas realiza una transmisión en vivo en la plataforma TikTok para exhibir y ofrecer pantalones de mezclilla. En la grabación, muestra una prenda a la cámara mientras habla con los espectadores dentro de un establecimiento comercial que cuenta con maniquíes y estantes en el fondo.

Durante el live, Sheyla presentó algunos modelos, respondió consultas y animó a los usuarios a aprovechar las ofertas anunciadas por la moderadora de la cuenta. La conductora de la transmisión señaló que los precios eran especiales debido a que la propietaria de la marca de jeans se encontraba conectada con el público.

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Varios cibernautas, sin embargo, cuestionaron el costo de las prendas y comentaron que algunos productos les parecían caros. Lejos de evitar las críticas, Sheyla Rojas mantuvo un tono distendido y continuó con la presentación de los jeans Toretto disponibles.

Los mensajes también incluyeron referencias a su relación con Joaquín Ramírez. Algunos usuarios preguntaron por el candidato y otros hicieron bromas con pedidos de rosquitas y queso cajamarquino, productos asociados con la región de origen del político. La influencer tomó esos comentarios con humor y no interrumpió la dinámica comercial.

Sheyla Rojas sostiene un pantalón de mezclilla frente a la cámara durante una transmisión en vivo en la red social TikTok.

La transmisión mostró una nueva actividad de Sheyla Rojas en Lima, donde ha combinado sus apariciones en medios con la promoción de sus proyectos personales. La influencer ha mantenido activa su marca Toretto pese a los cuestionamientos que suele recibir en redes sociales por sus relaciones sentimentales y su estilo de vida.

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Joaquín Ramírez quedó detrás de Edison Carrasco en Cajamarca

La aparición de Sheyla Rojas en TikTok ocurrió días después de que Joaquín Ramírez no lograra imponerse en la elección para el Gobierno Regional de Cajamarca, realizada el domingo 4 de octubre de 2026.

El candidato de Cajamarca Renace contó con la presencia de la influencer durante parte de la jornada electoral. Rojas lo acompañó a un desayuno y participó en algunos momentos de sus actividades públicas antes del cierre de las mesas de votación.

Según el boca de urna de Datum, difundido por América Televisión, Joaquín Ramírez obtuvo 20,3% de los votos, mientras que Edison Carrasco, candidato de Somos Perú, alcanzó 30,9%. La diferencia entre ambos fue de 10,6 puntos porcentuales.

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Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas permanecen sentados entre el público durante la difusión de los resultados electorales en Cajamarca. Las imágenes registran sus miradas fijas hacia la pantalla y breves comentarios entre ellos en un auditorio.

Las cifras difundidas al cierre de la votación correspondieron a una medición preliminar y debían ser contrastadas con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ramírez, al conocer los primeros resultados, sostuvo que esperaría el avance de las actas antes de dar por cerrada la contienda.

La presencia de Sheyla Rojas durante la campaña despertó atención en redes sociales y programas de espectáculos. La modelo expresó públicamente su respaldo a su pareja y fue vista en diversas actividades vinculadas con su candidatura al Gobierno Regional de Cajamarca.