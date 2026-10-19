Perú

Briela Cirilo habló de las propuestas que recibió luego de dejar Corazón Serrano: “Apuesto por mi proyecto personal”

La joven artista se confesó ante las críticas por su salida de la agrupación de cumbia y aclaró su nuevo rumbo musical

Composición con una mujer que canta con micrófono a la izquierda y seis mujeres sonrientes vestidas de negro a la derecha
La cantante Briela Cirilo se presenta en un escenario al lado de una fotografía del elenco femenino del grupo Corazón Serrano.
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Briela Cirilo reveló que recibió propuestas de otras agrupaciones tras su salida de Corazón Serrano, aunque afirmó que su prioridad es consolidar su carrera como solista. La cantante reapareció en televisión luego de que se confirmara el final de su etapa en la orquesta de cumbia.

La intérprete, quien antes formó parte de agrupaciones salseras, conversó con América Hoy sobre su desvinculación. Su despedida generó comentarios entre los seguidores de Corazón Serrano, ya que era una de las voces que integraba el elenco femenino del grupo.

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Cirilo sostuvo que la decisión no fue repentina ni se produjo en medio de un conflicto con los responsables de la agrupación. Según explicó, el término de su contrato había sido conversado con anticipación con sus entonces empleadores.

En una entrevista para América Hoy, la cantante Briela Cirilo declaró sobre las propuestas recibidas tras dejar la agrupación Corazón Serrano y confirmó que continuará con su proyecto musical como solista. Durante la conversación en exteriores, Cirilo mencionó el lanzamiento de colaboraciones musicales y el desarrollo de iniciativas personales vinculadas a su organización social.

“Con mis exjefes estoy muy bien, me he ido muy bien. Mi renuncia ya se había conversado. No fue algo de la nada”, declaró la cantante durante la entrevista.

La artista también respondió a los cuestionamientos de algunos usuarios en redes sociales, quienes señalaron que parecía agotada durante ciertas presentaciones. Briela Cirilo explicó que las giras y la dinámica de trabajo de las orquestas de cumbia implican extensos traslados, escalas y poco descanso entre un show y otro.

En la cumbia se maneja de manera distinta. A veces hay que ir por tierra, luego en avión, esperar escalas de tres horas. Después llegas al punto después del vuelo y hay que ir en van siete horas, seis horas”, sostuvo la artista.

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Para la cantante, esa parte de la rutina suele quedar fuera de la mirada del público. “Eso es lo que la gente no ve. Y claro, ni señal como para decir: ‘Oye, acá estoy’, hacer un live. Nada, pero es parte de”, agregó al referirse a las exigencias que enfrentan las integrantes de las agrupaciones musicales.

Primer plano de Briela Cirilo con un chaleco negro y el cabello recogido mientras habla frente a un micrófono en un parque
La cantante Briela Cirilo ofrece declaraciones ante la prensa sobre sus nuevos proyectos musicales tras su salida de la agrupación Corazón Serrano.

Tras su salida de Corazón Serrano, la exintegrante de la orquesta afirmó que recibió llamadas y mensajes con propuestas laborales. Pese a ello, aseguró que agradeció cada oferta, pero decidió no aceptar ninguna porque busca concentrarse en su proyecto musical personal.

“Después de mi salida de Corazón me han llegado propuestas, a las que estoy muy agradecida y he recibido con mucho cariño. He respondido con mucho cariño también, pero sigo apostando por mi proyecto personal”, manifestó.

La joven artista adelantó que prepara nuevas canciones y colaboraciones para los próximos días. Entre ellas, anunció un tema junto al cantante César BK, cuyo lanzamiento estaba previsto para el día siguiente de la entrevista. También confirmó una próxima producción con Suu Rabanal, a quien definió como una persona cercana.

Estoy en colaboraciones. Por ejemplo, mañana se estrena una canción con mi amigo César BK. También tengo una colaboración que va a salir la próxima semana con mi hermana del alma, Suu Rabanal”, señaló.

Briela Cirilo es integrante de Corazón Serrano. Un video suyo se volvió viral tras caerse en el escenario. IG
Briela Cirilo es integrante de Corazón Serrano. . IG

Briela Cirilo se despidió de Corazón Serrano en una presentación privada

La salida de Briela Cirilo se hizo pública la noche del 30 de agosto, durante una presentación privada de la agrupación. Frente a los asistentes, la cantante confirmó que aquella sería su última actuación como integrante de Corazón Serrano.

La intérprete no detalló entonces los motivos de su partida, aunque dejó claro que cerraba esa etapa en buenos términos. Durante el evento, recibió mensajes de afecto de sus compañeras, los músicos y el equipo de la orquesta.

El animador Dani Daniel tomó el micrófono para despedirla y le deseó éxitos en los proyectos que emprenda fuera de la agrupación. “De verdad te deseamos de todo corazón que todo lo que se viene sea lleno de éxitos, sueños cumplidos y nuevas oportunidades”, expresó.

También remarcó que las puertas del grupo permanecerían abiertas para ella como amiga. “Las puertas de esta familia, me refiero a nosotros como amigos, siempre van a estar abiertas para ti”, añadió el presentador.

Este video es una cobertura de evento que documenta la despedida pública de Briela Cirilo de la agrupación Corazón Serrano. En un escenario con iluminación, la cantante se dirige a la audiencia y a un presentador. Miembros del público registran el momento con dispositivos móviles. El evento concluye con varias mujeres del grupo, incluyendo a Briela, en un abrazo grupal en la tarima.

Visiblemente conmovida, Briela Cirilo agradeció a la familia Guerrero Neira por la oportunidad de formar parte de la orquesta y de presentarse en escenarios que, según dijo, eran parte de sus aspiraciones profesionales.

Gracias a la familia Guerrero Neira por la oportunidad y también por haberme permitido cumplir un sueño que ha sido estar en grandes escenarios”, expresó la cantante ante el público.

La artista también dedicó unas palabras a sus compañeras, los músicos y el equipo técnico que acompañó cada presentación. En esa despedida, recordó el vínculo que construyó durante su paso por la agrupación y la experiencia que ahora busca trasladar a su etapa como solista.

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