Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

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BTS se presentará este miércoles 14 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, en la primera de sus tres fechas programadas en Chile. Para recibir a los asistentes, las autoridades de Ñuñoa, la Delegación Presidencial, Carabineros, el Instituto Nacional de Deportes y la productora DG Medios activaron un plan que incluye vigilancia con drones, cortes de tránsito, más de 650 baños, guardias adicionales, puntos médicos y un sistema especial para que los padres dejen o recojan a menores de edad.

El recinto abrirá de forma gradual. El ingreso al Parque Estadio Nacional está previsto desde las 14.00, mientras que las puertas del Coliseo Estadio Nacional se abrirán a las 16.30 para el público general. El concierto de BTS comenzará a las 20.00, después de la presentación de un DJ local.

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La programación también incluye actividades previas, como la ARMY Zone, que funcionará entre las 11.30 y las 18.30 durante las tres fechas. Los conciertos de BTS en Santiago están programados para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, como parte de la gira Arirang World Tour.

El Estadio Nacional recibirá a BTS este miércoles 14 de octubre para la primera de sus tres fechas en Santiago

El operativo para recibir a miles de asistentes

Las autoridades estiman la asistencia de más de 200 mil personas durante las tres jornadas en el Estadio Nacional. Por esa razón, el plan contempla 650 guardias adicionales, más de 650 baños habilitados, personal policial, inspectores municipales y un trabajo coordinado con la productora del evento.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, señaló que la comuna se preparó para recibir a una gran cantidad de asistentes y remarcó que el recinto contará con accesos organizados según la ubicación de cada entrada. La recomendación es que los fanáticos revisen con anticipación el plano oficial y se dirijan directamente a la puerta asignada para su localidad.

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Cada sector tendrá un acceso específico y no todas las puertas permitirán el ingreso a todas las zonas del estadio. La organización pidió a los asistentes tener una entrada válida para el día correspondiente y llevar su documento de identidad físico. No se aceptarán fotografías, fotocopias, imágenes almacenadas en teléfonos ni comprobantes de documentos en trámite.

La guía establece que, si una persona tiene su cédula en trámite, deberá presentar pasaporte. Además, todos los asistentes deberán pasar por una revisión manual de seguridad antes de ingresar con sus pertenencias al recinto.

Drones y prohibición de campamentos en los alrededores

Uno de los ejes del plan de seguridad será la vigilancia en las inmediaciones del Estadio Nacional. Sebastián Sichel informó que la comuna utilizará un dron para monitorear la zona y reforzar la fiscalización en los accesos y sectores cercanos al recinto.

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Las autoridades también ratificaron que no estará permitido acampar ni instalar carpas en los exteriores del estadio. La instrucción fue emitida por la Delegación Presidencial y contempla el retiro de las estructuras que se instalen en el perímetro del recinto.

Sichel sostuvo que los asistentes no necesitan llegar con días de anticipación ni permanecer durante la noche en la vía pública. El alcalde explicó que el sistema de ingreso será expedito y que las localidades ya cuentan con ubicaciones definidas, debido a que el espectáculo tendrá un escenario de 360 grados.

La medida busca evitar aglomeraciones prolongadas, problemas sanitarios y dificultades para la circulación de vecinos, vehículos de emergencia y asistentes. Carabineros, inspectores municipales y equipos de seguridad estarán desplegados durante las tres fechas para supervisar el cumplimiento de las disposiciones.

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Autoridades en Santiago de Chile afirmaron que prohibiran que las Army acampen en las inmediaciones del estadio antes de eventos masivos y conciertos. Televisión Nacional de Chile.

Cortes de tránsito alrededor del Estadio Nacional

El plan contempla cortes y restricciones de tránsito en las vías cercanas al estadio. Los asistentes, residentes y trabajadores del sector deberán considerar mayores tiempos de traslado y evaluar rutas alternativas antes de dirigirse a Ñuñoa.

Las restricciones se aplicarán entre las 7.00 y las 00.00 en sectores de avenida Guillermo Mann, Marathón y Pedro de Valdivia. Entre las medidas anunciadas se encuentra el corte en la pista del costado oriente, entre Guillermo Mann y avenida Grecia.

También habrá restricciones en la pista del costado norte, en dirección al poniente, entre Pedro de Valdivia y Marathón. En avenida Carlos Dittborn, entre Marathón y San Eugenio, se habilitará una zona para el estacionamiento de buses y otros medios de transporte vinculados con el evento.

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Las condiciones de tránsito podrán modificarse según la afluencia de público y las indicaciones de Carabineros. El viernes 16 de octubre, la coordinación tendrá especial importancia debido al funcionamiento de la feria de Guillermo Mann en el sector.

Las autoridades solicitaron a quienes viven, trabajan o circulan cerca del Estadio Nacional que planifiquen sus viajes con anticipación. También recomendaron seguir las instrucciones del personal en terreno y evitar estacionar frente a los accesos del recinto.

El ingreso al Parque Estadio Nacional comenzará a las 14.00 y las puertas del coliseo abrirán a las 16.30.

Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta las 00.00 en estaciones seleccionadas después de los conciertos.

“Un beso y chao”: el sistema para dejar y recoger a menores

La Municipalidad de Ñuñoa implementará un sistema denominado “Un beso y chao” para facilitar el traslado de niños, adolescentes y jóvenes que asistan acompañados por sus padres, madres o apoderados.

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El punto funcionará en calle Campo de Deportes, entre Suárez Mujica y el Estadio Nacional. Allí, los vehículos podrán detenerse brevemente para que los menores desciendan y sean recibidos por inspectores municipales, sin que los conductores tengan que buscar estacionamiento en las zonas de mayor congestión.

El mecanismo se repetirá al término de los conciertos para ordenar el retiro de los asistentes menores de edad. La iniciativa apunta a que los padres conozcan con anticipación dónde dejar y recoger a sus hijos, así como a reducir las detenciones de vehículos frente a las puertas del estadio.

El ingreso al concierto está permitido desde los seis años. Los menores de 16 años deberán asistir con un adulto responsable y cada persona deberá contar con su propio ticket para acceder al recinto.

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En el caso de los asistentes que adquirieron el Soundcheck VIP Package, el check-in se realizará en Plaza Héroes de Atenas, ubicada en el cruce de avenida Grecia y Marathón. La organización advirtió que, una vez que una persona ingrese al área VIP, no podrá salir y volver a entrar.

Metro extendido, puntos médicos y recomendaciones para ARMY

Para facilitar el retorno del público, Metro de Santiago extenderá su horario hasta las 00.00 en estaciones seleccionadas de las líneas 3, 5 y 6. Sin embargo, no todas las estaciones estarán habilitadas para ingresar durante el funcionamiento extendido, por lo que se recomendó revisar los canales oficiales de Metro y DG Medios antes de salir del concierto.

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Dentro del parque habrá puntos de hidratación, espacios de venta de alimentos y bebidas, además de puntos de atención médica fijos y móviles. La Seremi de Salud Metropolitana informó que se realizaron inspecciones para verificar las condiciones de seguridad, los servicios higiénicos y la atención ante emergencias.

Los asistentes podrán ingresar con un bolso, mochila, cartera o banano, transparente o no transparente, de hasta 30 por 60 centímetros. Todas las pertenencias estarán sujetas a revisión manual. Los medicamentos y objetos asociados con una condición de salud deberán cumplir con las condiciones de ingreso y contar con la receta médica correspondiente.

La organización pidió mantener libres los pasillos y las rutas de evacuación, respetar la localidad asignada y evitar correr, empujar o subir a los asientos y bancas. Además, recomendó identificar las salidas de emergencia apenas se ingrese al estadio y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad.

Pese a las lluvias registradas en Santiago, el alcalde Sebastián Sichel confirmó que el primer concierto de BTS se mantiene. La autoridad indicó que el Coliseo Estadio Nacional no sufrió daños que afecten el acceso o la realización del espectáculo.

El Estadio Nacional recibirá a BTS este miércoles 14 de octubre para la primera de sus tres fechas en Santiago.