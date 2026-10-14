Perú

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

La iniciativa de Buen Gobierno cuenta con el respaldo de otros siete legisladores y plantea incluir estos contenidos de forma transversal, sin crear una asignatura independiente

Nathaly Molina
La iniciativa plantea modificar la Ley General de Educación para incorporar el respeto y cuidado de los animales como principio educativo y contenido curricular
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Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone incorporar la educación en protección y bienestar animal en la enseñanza básica, con contenidos sobre tenencia responsable, prevención del abandono y el maltrato, y conservación de la fauna silvestre.

La iniciativa, presentada el pasado martes por la diputada Nathaly Molina, del Partido Buen Gobierno, plantea modificar los artículos 8 y 33 de la Ley General de Educación para incluir expresamente el respeto y el cuidado de los animales entre los principios educativos y los contenidos curriculares.

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El texto, que cuenta con la coautoría de otros siete legisladores, fue derivado a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara Baja para su estudio y debate.

Entre sus principales medidas, propone ampliar el principio de conciencia ambiental para incorporar el respeto por los animales y establecer que su protección y bienestar formen parte de los contenidos esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.

“La protección de los animales también se construye desde las aulas. Educar a nuestros niños y jóvenes en el respeto, la empatía y la tenencia responsable es apostar por una sociedad que prevenga el abandono y la crueldad antes de que estos ocurran”, señaló la autora.

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Congreso
La iniciativa cuenta con otros siete legisladores coautores y será evaluada en comisión. El proyecto fue derivado a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados

El proyecto de Ley N.° 00524/2026-2031-CD contempla una aplicación progresiva y transversal en las instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta la secundaria, sin crear una asignatura independiente ni ampliar la jornada escolar.

Según la exposición de motivos, la legislación peruana ya reconoce la protección animal, pero su desarrollo en el ámbito educativo depende principalmente de orientaciones pedagógicas, campañas y proyectos impulsados por cada institución. Esta situación, sostiene el documento, puede generar diferencias en la enseñanza de estos contenidos entre los centros educativos.

El proyecto plantea que los alumnos aprendan sobre las necesidades básicas de los animales, su alimentación, higiene y atención veterinaria, así como sobre las responsabilidades que implica tenerlos a cargo. También propone abordar la prevención del abandono, la negligencia y los actos de crueldad, además de la conservación de la biodiversidad y la prohibición del comercio y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Los contenidos deberán adaptarse a la edad y al nivel educativo. En primaria, por ejemplo, podrán desarrollarse actividades sobre el cuidado de los animales y la biodiversidad local, mientras que en secundaria se prevén proyectos comunitarios y el análisis de las normas de protección animal.

La iniciativa encarga al Ministerio de Educación incorporar progresivamente estas materias en los instrumentos curriculares y pedagógicos. Para ello, contempla actualizar los materiales educativos, elaborar orientaciones dirigidas a docentes y directivos y promover actividades de sensibilización.

Congreso
La propuesta plantea prevenir el abandono y el maltrato desde las aulas. Los estudiantes aprenderían sobre tenencia responsable, alimentación, higiene, atención veterinaria y prevención de actos de crueldad contra los animales

Como fundamento legal, el texto cita la Ley de Protección y Bienestar Animal, promulgada en 2016, que establece competencias del Ministerio de Educación para fomentar la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar de los animales. La modificación busca reforzar ese mandato mediante su incorporación expresa en la Ley General de Educación.

Asimismo, recuerda que el artículo 206-A del Código Penal sanciona el abandono y los actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. En ese marco, la propuesta plantea la educación como una herramienta preventiva para fomentar conductas responsables y reducir las infracciones.

El documento señala que la aplicación de la medida se financiaría progresivamente con los presupuestos institucionales del sector Educación, sin generar gastos adicionales para el Tesoro Público.

“No podemos aspirar a reducir el abandono y el maltrato animal únicamente aumentando sanciones. También debemos trabajar en la raíz del problema: la educación. Queremos generaciones que comprendan desde pequeños que los animales merecen protección, cuidado y un trato responsable”, agregó Molina.

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