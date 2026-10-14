Perú

Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Pasco y San Martín registran nuevos incendios forestales, mientras otros focos siguen activos

Según el Indeci, uno de los focos en Pasco consumió 10 hectáreas de cobertura natural, mientras que otros siniestros dejaron 154 hectáreas destruidas y daños en una institución educativa de Puno

Siluetas de bomberos con equipos de extinción y sopladoras frente a un intenso fuego nocturno en el monte
Varios bomberos combaten un incendio forestal de gran magnitud reportado en la localidad de Calapuja, en la región peruana de Puno. (Foto: Red Independiente Uno - La Joya / Facebook)
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Siete nuevos incendios forestales se registraron este martes 13 de octubre en distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Pasco y San Martín. El reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señala que algunos focos permanecen activos, mientras autoridades locales, agentes de la Policía Nacional y pobladores trabajan para controlar las llamas.

En Ayacucho, el incendio reportado en San Miguel fue extinguido y el de Puyusca quedó controlado. En contraste, los siniestros de Pampas y Caja, en Huancavelica, continúan activos. En Yanahuanca, Pasco, el fuego consumió 10 hectáreas de cobertura natural, según el balance del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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Las nuevas emergencias se suman a otros incendios reportados en diferentes regiones del país. En Junín, el fuego que afecta al distrito de Río Tambo desde el 4 de octubre destruyó cientos de hectáreas de vegetación y provocó daños en viviendas y cultivos. Las autoridades mantienen el monitoreo de estos eventos y coordinan las acciones de respuesta.

Vista aérea de una selva tropical verde con columnas de humo blanco que emergen de un área deforestada y quemada
Un incendio forestal afecta áreas boscosas de la comunidad nativa de Tincareni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo. (Foto: Infonoti Digital / Facebook)

Siete nuevos incendios forestales ponen en alerta a cinco regiones del Perú

Los nuevos focos comenzaron durante la mañana y la tarde del martes 13 de octubre, de acuerdo con el reporte del Indeci. En Ayacucho, las emergencias se localizaron en los distritos de San Miguel y Puyusca; en Huancavelica, en Pampas y Caja. Los otros incendios se registraron en Santo Tomás, en Cusco; Yanahuanca, en Pasco; y Awajun, en San Martín.

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En Ayacucho, personal municipal y pobladores lograron extinguir las llamas en San Miguel, mientras que el incendio de Puyusca se encuentra controlado. Sin embargo, la evaluación de daños continúa para establecer la superficie de cobertura natural afectada por ambos eventos.

La situación es distinta en Huancavelica, donde los incendios de Pampas y Caja siguen activos. En las labores de respuesta participan representantes de los municipios y comuneros. En Pampas también intervienen agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Agencia Agraria. Hasta el cierre del reporte, no se registraban daños a la vida ni a la salud de la población, aunque sí afectaciones a la vegetación.

Fuego y columnas de humo cubren la cresta de una ladera montañosa frente a un terreno seco con vegetación rala y cielo azul
Un incendio forestal en las montañas de Coporaque, Caylloma, genera columnas de humo y fuego que amenazan el ecosistema del Valle del Colca en Arequipa. (Foto: Impacto PE / Facebook)

En Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, las autoridades municipales, la Policía y los pobladores trabajan para controlar y extinguir el fuego. En Yanahuanca, los equipos de respuesta afrontan una emergencia que ya consumió 10 hectáreas de cobertura natural. En Awajun, brigadistas de la comunidad nativa Shampuyacu, el Apu y otros comuneros también participan en las tareas de extinción.

Incendios forestales en Arequipa, Puno y Junín destruyen hectáreas de vegetación

Además de las nuevas emergencias, otros tres incendios se reportan desde el 11 de octubre en Chaviña, en Ayacucho; Pampacolca, en Arequipa; y Llalli, en Puno. De acuerdo con el Indeci, el primero está controlado, mientras que los otros dos permanecen activos.

La evaluación preliminar de los gobiernos locales contabiliza 154 hectáreas de cobertura natural destruidas por estos tres siniestros. El balance también incluye daños en una institución educativa de Puno, aunque las autoridades continúan con la recopilación de información sobre las consecuencias de las emergencias.

Uno de los casos con mayores afectaciones se encuentra en Río Tambo, Junín. El incendio reportado desde el 4 de octubre continúa activo y, según el informe del COEN, destruyó 350 hectáreas de vegetación y ocasionó pérdidas en 80 hectáreas de cultivos.

Vista nocturna dividida de una línea de fuego y humo en la ladera de una colina oscura sobre varias viviendas
Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

El balance de esta emergencia también incluye daños en 20 viviendas y dos personas lesionadas, afectadas y damnificadas, según las categorías consignadas en el reporte oficial. La situación evidencia el impacto que pueden alcanzar los incendios forestales cuando el fuego compromete tanto la cobertura natural como las zonas habitadas y las actividades agrícolas.

Indeci mantiene el monitoreo de los incendios forestales en el país

Las acciones de respuesta están a cargo de distintos actores, según las condiciones de cada localidad. La Policía Nacional, los gobiernos locales, las brigadas y la población organizada participan en las labores para controlar o extinguir las llamas, mientras las autoridades realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.

El Indeci, mediante el COEN, coordina el seguimiento de las emergencias con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, Provincial y Distrital. Estas labores permiten actualizar la información sobre los incendios y articular la atención de las personas afectadas y damnificadas.

La prevención también resulta importante durante los periodos en los que la vegetación seca facilita la propagación del fuego. Entre las recomendaciones difundidas por el Indeci figuran evitar la quema de basura y residuos vegetales, no arrojar fósforos ni colillas encendidas y apagar por completo las fogatas, lejos de pastizales y otras superficies inflamables.

La evaluación de daños en las zonas afectadas permitirá establecer con mayor precisión las pérdidas ocasionadas por los nuevos siniestros. Mientras tanto, las autoridades y los pobladores continúan con las tareas de respuesta en los distritos donde el fuego permanece activo.

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