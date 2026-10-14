Festival del Chancho al Palo 2026 en Chancay: fechas, conciertos y qué actividades tendrá el Castillo

Tres cocineros posan junto a las rejillas de cerdo a las brasas en el Estadio Municipal Rómulo Shaw Cisneros durante la preparación del Festival del Chancho al Palo en Chancay.

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Chancay volverá a convertirse en punto de encuentro de la gastronomía huaralina con la XII edición del Festival del Chancho al Palo, programada para los días 16, 17 y 18 de octubre. El evento reunirá propuestas gastronómicas, conciertos y actividades familiares, a las que este año se sumará la participación del Castillo de Chancay.

El festival se desarrollará en el Estadio Municipal Rómulo Shaw Cisneros y tendrá ingreso gratuito. La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Provincia de Huaral (AHORA Huaral), organizadora del encuentro, proyecta superar los 30 mil visitantes para esta edición y generar un movimiento económico cercano a S/2,5 millones durante las tres fechas de la jornada.

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La celebración coincide con el Día del Chancho al Palo, que se conmemora cada tercer domingo de octubre. La fecha fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el año 2023, a solicitud de AHORA Huaral, como parte de las acciones para poner en valor uno de los platos representativos de la provincia del norte de Lima.

Huaral invita a probar su tradicional chancho al palo y recorrer campos abiertos, con opciones económicas para familias y visitantes.

Qué habrá en el Festival del Chancho al Palo

El plato que da nombre al festival será preparado por expositores gastronómicos de Chancay y Huaral. Para el inicio de la celebración, los organizadores anunciaron además la entrega gratuita de 2.000 platos de chancho al palo.

La programación también incluirá música y entretenimiento. Entre los artistas y agrupaciones anunciados aparecen Armonía 10, Evelyn Palomino, Sensación Tropical y Los Rebeldes de la Cumbia, además de actividades infantiles, sorteos y otros espacios destinados al público familiar.

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Será el segundo año consecutivo en que Chancay albergue esta celebración. La edición anterior también se desarrolló en el estadio Rómulo Shaw Cisneros y la convocatoria llevó a los organizadores a mantener al distrito como sede para 2026.

Organizadores y cocineros presentan la XII edición del Festival del Chancho al Palo en Chancay junto a una muestra gastronómica y robots humanoides.

El Castillo de Chancay tendrá un espacio en la feria

Entre los atractivos turísticos que participarán estará el Castillo de Chancay, que instalará un stand dentro del estadio. Durante los tres días tendrá concursos, regalos y premios, además de la presencia de algunos de los personajes que forman parte de su propuesta de entretenimiento.

Andrea Barreto, directora de Administración y Finanzas del Castillo de Chancay, señaló que la participación busca conectar la convocatoria gastronómica con otros atractivos turísticos de la provincia.

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“La Feria del Chancho al Palo es una excelente oportunidad para mostrar que nuestra provincia tiene mucho que ofrecer”, indicó Barreto, quien destacó la posibilidad de articular gastronomía, turismo y emprendimientos locales.

El Castillo de Chancay sumará su propuesta turística al Festival del Chancho al Palo en Huaral durante la XII edición del evento gastronómico.

La participación del castillo se incorpora así a una programación que busca extender el impacto del festival más allá de los puestos de comida y movilizar también a restaurantes, alojamientos y otros negocios vinculados a los visitantes que llegarán a la zona.

La XII edición del Festival del Chancho al Palo comenzará el viernes 16 y se extenderá hasta el domingo 18 de octubre. Durante ese fin de semana, el estadio de Chancay concentrará gastronomía, música y actividades turísticas en torno a uno de los platos emblemáticos de Huaral.

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