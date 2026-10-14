Perú

Festival del Chancho al Palo 2026 en Chancay: fechas, conciertos y qué actividades tendrá el Castillo

La jornada, organizada por AHORA Huaral, reunirá propuestas culinarias, conciertos y actividades familiares en el Estadio Municipal Rómulo Shaw Cisneros durante tres fechas consecutivas, con participación de expositores locales y atractivos turísticos de la provincia

Tres cocineros con uniforme blanco posan detrás de rejillas metálicas con carne de cerdo que se cocina sobre brasas en un estadio
Tres cocineros posan junto a las rejillas de cerdo a las brasas en el Estadio Municipal Rómulo Shaw Cisneros durante la preparación del Festival del Chancho al Palo en Chancay.
Guardar

Chancay volverá a convertirse en punto de encuentro de la gastronomía huaralina con la XII edición del Festival del Chancho al Palo, programada para los días 16, 17 y 18 de octubre. El evento reunirá propuestas gastronómicas, conciertos y actividades familiares, a las que este año se sumará la participación del Castillo de Chancay.

El festival se desarrollará en el Estadio Municipal Rómulo Shaw Cisneros y tendrá ingreso gratuito. La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de la Provincia de Huaral (AHORA Huaral), organizadora del encuentro, proyecta superar los 30 mil visitantes para esta edición y generar un movimiento económico cercano a S/2,5 millones durante las tres fechas de la jornada.

PUBLICIDAD

La celebración coincide con el Día del Chancho al Palo, que se conmemora cada tercer domingo de octubre. La fecha fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el año 2023, a solicitud de AHORA Huaral, como parte de las acciones para poner en valor uno de los platos representativos de la provincia del norte de Lima.

Chancho al palo
Huaral invita a probar su tradicional chancho al palo y recorrer campos abiertos, con opciones económicas para familias y visitantes.

Qué habrá en el Festival del Chancho al Palo

El plato que da nombre al festival será preparado por expositores gastronómicos de Chancay y Huaral. Para el inicio de la celebración, los organizadores anunciaron además la entrega gratuita de 2.000 platos de chancho al palo.

La programación también incluirá música y entretenimiento. Entre los artistas y agrupaciones anunciados aparecen Armonía 10, Evelyn Palomino, Sensación Tropical y Los Rebeldes de la Cumbia, además de actividades infantiles, sorteos y otros espacios destinados al público familiar.

PUBLICIDAD

Será el segundo año consecutivo en que Chancay albergue esta celebración. La edición anterior también se desarrolló en el estadio Rómulo Shaw Cisneros y la convocatoria llevó a los organizadores a mantener al distrito como sede para 2026.

Un grupo de personas, cocineros, dos robots humanoides y una botarga posan detrás de mesas con comida y una parrilla en un jardín
Organizadores y cocineros presentan la XII edición del Festival del Chancho al Palo en Chancay junto a una muestra gastronómica y robots humanoides.

El Castillo de Chancay tendrá un espacio en la feria

Entre los atractivos turísticos que participarán estará el Castillo de Chancay, que instalará un stand dentro del estadio. Durante los tres días tendrá concursos, regalos y premios, además de la presencia de algunos de los personajes que forman parte de su propuesta de entretenimiento.

Andrea Barreto, directora de Administración y Finanzas del Castillo de Chancay, señaló que la participación busca conectar la convocatoria gastronómica con otros atractivos turísticos de la provincia.

La Feria del Chancho al Palo es una excelente oportunidad para mostrar que nuestra provincia tiene mucho que ofrecer”, indicó Barreto, quien destacó la posibilidad de articular gastronomía, turismo y emprendimientos locales.

Entrada de piedra del Castillo de Chancay con dos figuras de armaduras medievales, un arco central, escaleras y banderines
El Castillo de Chancay sumará su propuesta turística al Festival del Chancho al Palo en Huaral durante la XII edición del evento gastronómico.

La participación del castillo se incorpora así a una programación que busca extender el impacto del festival más allá de los puestos de comida y movilizar también a restaurantes, alojamientos y otros negocios vinculados a los visitantes que llegarán a la zona.

La XII edición del Festival del Chancho al Palo comenzará el viernes 16 y se extenderá hasta el domingo 18 de octubre. Durante ese fin de semana, el estadio de Chancay concentrará gastronomía, música y actividades turísticas en torno a uno de los platos emblemáticos de Huaral.

Temas Relacionados

FestivalesChancaycocina peruanachancho al paloCastillo de Chancayperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

BTS iniciará sus tres conciertos en Santiago este miércoles 14 de octubre, donde se esperan a más de 200 mil asistentes durante las tres fechas.

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 13 de octubre

La moneda europea experimentó un leve avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 13 de octubre

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

La iniciativa de Buen Gobierno cuenta con el respaldo de otros siete legisladores y plantea incluir estos contenidos de forma transversal, sin crear una asignatura independiente

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 13 de octubre

El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 13 de octubre

¿Qué es un outlet y cómo funciona este modelo de negocio que ofrece productos con descuento?

El formato permite a las marcas comercializar productos de temporadas anteriores o excedentes de inventario a precios reducidos

¿Qué es un outlet y cómo funciona este modelo de negocio que ofrece productos con descuento?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

ENTRETENIMIENTO

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

Denuncian xenofobia y racismo contra Army de Perú en Chile: “Adoptemos palomas para que las peruanas no se la coman”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Chile quiere evitar el caos de Perú en conciertos de BTS: prohíbe campamentos y carpas días previos a sus shows en Santiago

DEPORTES

Importante paso para la reafiliación del básquet peruano a la FIBA: IPD aprobó Junta Directiva de la Federación hasta el 2028

Importante paso para la reafiliación del básquet peruano a la FIBA: IPD aprobó Junta Directiva de la Federación hasta el 2028

Marcela Manrique, orgullosa de ser la mejor armadora del Sudamericano Sub 19: “Representa todo el esfuerzo que le pongo a la selección”

Jorge Cazulo admite que pudo jugar por la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal: “Me quisieron, pero al final no se dio”

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo