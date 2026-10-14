Selva bajo alerta por décimo segundo friaje: Senamhi prevé lluvias, rayos y descenso de temperaturas

El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el décimo segundo friaje del año provocará lluvias y un descenso de temperaturas en la selva peruana.

El fenómeno ingresará entre el jueves 15 y el sábado 17 de octubre y tendrá como punto inicial la selva sur. Una masa de aire frío alcanzará sectores de Puno, Madre de Dios y Cusco antes de avanzar hacia la selva central.

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Durante su desplazamiento, el friaje en la selva dejará precipitaciones con descargas eléctricas, ráfagas próximas a 50 kilómetros por hora y cobertura nubosa. Senamhi prevé que esas condiciones reduzcan las temperaturas diurnas y nocturnas.

En la selva sur, los valores mínimos bordearán los 18 °C, mientras que las máximas llegarán a unos 24 °C. En la selva central, las mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C, y las máximas alrededor de 27 °C.

El cambio se percibirá tanto en las madrugadas como durante el día. La presencia de nubes limitará el calentamiento habitual de las horas de sol y las ráfagas podrían afectar actividades al aire libre, navegación fluvial y desplazamientos por carreteras.

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El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que continuará con el monitoreo de la evolución meteorológica y difundirá sus pronósticos y avisos oficiales para las zonas comprendidas en el evento.

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje. (Foto: Senamhi)

Friaje ingresará por la selva sur y avanzará al centro

Un friaje ocurre cuando una masa de aire frío procedente del sur del continente ingresa a la Amazonía y modifica las condiciones del tiempo. En esta ocasión, el avance empezará por la selva sur y luego abarcará la parte central.

Las lluvias previstas podrán presentarse junto con actividad eléctrica. El Senamhi recomendó a la población seguir los comunicados oficiales y tomar en cuenta los avisos sobre lluvias intensas en la selva, vientos y temperaturas.

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Para quienes viven o viajan por las zonas afectadas, la institución aconseja revisar los reportes antes de realizar traslados, trabajos agrícolas o actividades en ríos y espacios abiertos. Las recomendaciones oficiales también permiten anticipar medidas ante tormentas eléctricas y vientos.

El seguimiento resulta relevante para autoridades locales y servicios de respuesta, que pueden utilizar la información meteorológica para ajustar sus acciones. Senamhi no precisó alertas adicionales en el comunicado sobre el evento.

Sierra sur también registró temperaturas mínimas y vientos

El ingreso del friaje coincide con otro aviso meteorológico emitido para la sierra sur. El descenso de temperatura previsto para el martes 13 y el miércoles 14 de octubre alcanzó a 49 provincias de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. En localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud, el pronóstico contempló mínimas cercanas a -15 °C.

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Para sectores de la sierra centro sobre los 3.500 metros, los valores esperados oscilaron entre 0 °C y -5 °C. El aviso incluyó ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora, poca nubosidad y alzas de temperatura durante el día.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó usar ropa abrigadora, cubrir cabeza, rostro y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y acudir a un centro de salud ante síntomas respiratorios.

El organismo también pidió conservar alimentos y agua potable en lugares seguros. A través del COEN mantiene la coordinación con autoridades regionales y locales en áreas bajo alerta para atender condiciones previstas por el aviso meteorológico vigente.

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