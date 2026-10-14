Perú

Selva bajo alerta por décimo segundo friaje: Senamhi prevé lluvias, rayos y descenso de temperaturas

El ingreso de aire frío afectará a Puno, Madre de Dios, Cusco y la selva central entre el 15 y el 17 de octubre

El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú.
El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)
Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el décimo segundo friaje del año provocará lluvias y un descenso de temperaturas en la selva peruana.

El fenómeno ingresará entre el jueves 15 y el sábado 17 de octubre y tendrá como punto inicial la selva sur. Una masa de aire frío alcanzará sectores de Puno, Madre de Dios y Cusco antes de avanzar hacia la selva central.

PUBLICIDAD

Durante su desplazamiento, el friaje en la selva dejará precipitaciones con descargas eléctricas, ráfagas próximas a 50 kilómetros por hora y cobertura nubosa. Senamhi prevé que esas condiciones reduzcan las temperaturas diurnas y nocturnas.

En la selva sur, los valores mínimos bordearán los 18 °C, mientras que las máximas llegarán a unos 24 °C. En la selva central, las mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C, y las máximas alrededor de 27 °C.

El cambio se percibirá tanto en las madrugadas como durante el día. La presencia de nubes limitará el calentamiento habitual de las horas de sol y las ráfagas podrían afectar actividades al aire libre, navegación fluvial y desplazamientos por carreteras.

PUBLICIDAD

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que continuará con el monitoreo de la evolución meteorológica y difundirá sus pronósticos y avisos oficiales para las zonas comprendidas en el evento.

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje.
Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje. (Foto: Senamhi)

Friaje ingresará por la selva sur y avanzará al centro

Un friaje ocurre cuando una masa de aire frío procedente del sur del continente ingresa a la Amazonía y modifica las condiciones del tiempo. En esta ocasión, el avance empezará por la selva sur y luego abarcará la parte central.

Las lluvias previstas podrán presentarse junto con actividad eléctrica. El Senamhi recomendó a la población seguir los comunicados oficiales y tomar en cuenta los avisos sobre lluvias intensas en la selva, vientos y temperaturas.

Para quienes viven o viajan por las zonas afectadas, la institución aconseja revisar los reportes antes de realizar traslados, trabajos agrícolas o actividades en ríos y espacios abiertos. Las recomendaciones oficiales también permiten anticipar medidas ante tormentas eléctricas y vientos.

El seguimiento resulta relevante para autoridades locales y servicios de respuesta, que pueden utilizar la información meteorológica para ajustar sus acciones. Senamhi no precisó alertas adicionales en el comunicado sobre el evento.

Sierra sur también registró temperaturas mínimas y vientos

El ingreso del friaje coincide con otro aviso meteorológico emitido para la sierra sur. El descenso de temperatura previsto para el martes 13 y el miércoles 14 de octubre alcanzó a 49 provincias de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. En localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud, el pronóstico contempló mínimas cercanas a -15 °C.

Para sectores de la sierra centro sobre los 3.500 metros, los valores esperados oscilaron entre 0 °C y -5 °C. El aviso incluyó ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora, poca nubosidad y alzas de temperatura durante el día.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó usar ropa abrigadora, cubrir cabeza, rostro y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y acudir a un centro de salud ante síntomas respiratorios.

El organismo también pidió conservar alimentos y agua potable en lugares seguros. A través del COEN mantiene la coordinación con autoridades regionales y locales en áreas bajo alerta para atender condiciones previstas por el aviso meteorológico vigente.

Temas Relacionados

Selva peruanaFriaje en la selvaFriajeSenamhiperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

El mediocampista de 22 años reconoció su malestar por no poder ejercer la localía en Sullana ante los cremas este domingo 18 de octubre, pero garantizó que el cuadro ‘churre’ saldrá a competir de igual a igual sin importar el escenario

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está marcada por encuentros importantes en la UEFA Champions League, así como la Copa Sudamericana y otros torneos. Conoce la agenda completa del día

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Pasco y San Martín registran nuevos incendios forestales, mientras otros focos siguen activos

Según el Indeci, uno de los focos en Pasco consumió 10 hectáreas de cobertura natural, mientras que otros siniestros dejaron 154 hectáreas destruidas y daños en una institución educativa de Puno

Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Pasco y San Martín registran nuevos incendios forestales, mientras otros focos siguen activos

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

El integrante de BTS aseguró que le interesa conocer la ciudadela inca desde hace tiempo y espera tener una nueva oportunidad para recorrerla.

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

Diez parques industriales y zonas económicas especiales presentarán oportunidades de inversión en Perú

El encuentro organizado por PROMPERÚ reunirá a cerca de 200 representantes del ámbito empresarial internacional e incluirá exposiciones sobre políticas económicas, oportunidades de negocio y servicios para compañías extranjeras que operan en el país

Diez parques industriales y zonas económicas especiales presentarán oportunidades de inversión en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Presidente de la Comisión de Constitución afirma que “no hay tiempo” para añadir más puntos a facultades legislativas

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

Denuncian xenofobia y racismo contra Army de Perú en Chile: “Adoptemos palomas para que las peruanas no se la coman”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Chile quiere evitar el caos de Perú en conciertos de BTS: prohíbe campamentos y carpas días previos a sus shows en Santiago

Pamela Franco denuncia a Pamela López por violencia psicológica al denigrarla en su streaming

DEPORTES

Jorge Cazulo admite que pudo jugar por la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal: “Me quisieron, pero al final no se dio”

Jorge Cazulo admite que pudo jugar por la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal: “Me quisieron, pero al final no se dio”

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tamara Galdos cuenta cómo fue competir con 14 años en el Sudamericano Sub 19: “No sentí mucha diferencia”

Matías Di Benedetto todavía no está listo para aparecer con Universitario de Deportes: ¿Para cuándo podría volver?