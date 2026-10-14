Jorge Cazulo admite que pudo jugar por la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal: “Me quisieron, pero al final no se dio”

Jorge Cazulo defendió el escudo de Cristal durante nueve temporadas, ganando el título nacional de Perú en cinco oportunidades. - Crédito: Difusión

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Hace más de una década, gustaba en la selección peruana el perfil de Jorge Cazulo, aguerrido mediocentro de marcaje puro que trascendió en la historia de Sporting Cristal. Su carácter competitivo y liderazgo contrastado llegó a ser valorado a nivel federativo y de plantel.

Al ‘Piqui’ no le hacía demasiada ilusión integrar la ‘bicolor’, porque su prioridad siempre fue mantenerse en el Rímac; además, consideraba que por encima suyo había otros efectivos que podían encajar en los planes. Aun así, no se planteaba la opción de rechazar un llamamiento por respeto al país.

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Jorge Cazulo obtuvo su sexto título con Sporting Cristal: cinco fueron como jugador y uno como entrenador de la reserva - Crédito: difusión

Al final de cuentas, el uruguayo-peruano jamás fue nominado ni por el cuerpo técnico de Sergio Markarián, que lideró el proceso hacia la Copa del Mundo 2014, ni mucho menos por el equipo de trabajo de Ricardo Gareca, que halló éxito rumbo al Mundial 2018.

Ya en pleno 2026, ahora en una faceta distinta, Cazulo abordó ese tema en una charla con El Espectador: “Sí, me quisieron en la selección peruana, pero al final no se dio; estoy nacionalizado peruano. Perú ha sido un país que para mí me ha brindado muchísimo. Mis dos hijos son peruanos y tengo un cariño y un amor muy grande por ese lugar”.

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Sin esa oportunidad concedida, el otrora centrocampista se focalizó solo en dar lo mejor de sí en su amado Sporting Cristal, en el que dejó un inmenso legado en toda la extensión de la palabra.

En ocho años defendiendo el escudo de la institución, Jorge Cazulo levantó cinco títulos nacionales, instaurando un récord moderno. Su primera coronación aconteció nada más cuando llegó en el periodo 2012; sucedieron las celebraciones del 2014, 2016, 2018 y 2020, año que marcó el final de su trayectoria.

Jorge Cazulo tuvo éxito como entrenador de la reserva de Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC

Nuevo rumbo

Asumida la retirada, el ‘Piqui’ dio rienda suelta a una etapa que le hacía mucha ilusión: la dirección técnica. El camino empezó en el área de menores de Sporting Cristal, aunque alcanzó el cénit con el plantel de reservas, coronándose ganador del certamen de la categoría.

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“De joven ya más o menos me visualizaba. Obviamente, también sabía que quería tener una experiencia previa que fue la que tuve en formativo, porque también quería vivenciar porque una cosa es lo que uno ve y otra la que uno piensa”, dijo.

“Fue un lindo proceso en Sporting Cristal, fuimos dos veces campeones, y pudimos ayudar a que muchos jugadores debutaran dentro de Cristal y en otros clubes también”, sumó.

A lo largo de su extensa trayectoria en el Torneo Descentralizado (hoy Liga 1), el uruguayo trabajó con distintos profesionales que dejaron su huella. Alguno de ellos, a buen seguro, caló en él, pero por respeto optó por reservarse.

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Jorge Cazulo debutó en el banquillo de Boston River de la Primera División de Uruguay. Crédito: Boston River

“En cada uno de los entrenadores los observé para sacar cosas. Tengo algunos que me ayudaron, pero también tengo gratitud con todos, aprendí de todos los entrenadores. Estoy contento con el camino que recorrí”, sostuvo.

Luego de alcanzar el éxito en La Florida, Jorge Cazulo decidió abrirse en busca de nuevas oportunidades en el exterior. Así las cosas, recaló en Defensa y Justicia (ARG) para ser la mano derecha de Mariano Soso y luego de ese periodo dio inicio a su carrera como responsable técnico dirigiendo al Boston River (URU).