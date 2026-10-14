Señor de los Milagros: PROLIMA retira más de media tonelada de cables en cada ruta procesional para recuperar las calles del Centro Histórico

la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante PROLIMA, interviene las calles incluidas en los recorridos del Señor de los Milagros.

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Las calles del Centro Histórico de Lima recibirán en octubre a miles de fieles durante los recorridos del Señor de los Milagros. Como parte de los preparativos, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta trabajos para retirar cables aéreos de las vías por las que pasará la imagen del Cristo Moreno los días 18 y 19 de octubre.

Las intervenciones están a cargo de PROLIMA, la gerencia municipal responsable de la recuperación y conservación del patrimonio cultural del Centro Histórico. Las labores incluyen acciones de fiscalización y coordinación con los residentes de los inmuebles situados a lo largo de los itinerarios procesionales.

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El retiro del cableado busca recuperar las condiciones visuales de las calles y reducir los obstáculos presentes en el espacio aéreo de las rutas. Las tareas forman parte de las medidas de conservación del paisaje urbano-arquitectónico de esta zona de la capital.

Los trabajos comprenden vías del Cercado de Lima y sectores de Barrios Altos. Según la información difundida por PROLIMA, las intervenciones en los dos recorridos de octubre registran el retiro de más de media tonelada de cables en cada ruta, mientras continúan las coordinaciones con los vecinos.

Retiran cableado en las calles del recorrido del 18 de octubre

Las acciones abarcan jirones y avenidas del Cercado de Lima y Barrios Altos, incluidas las avenidas Tacna, Abancay y Miguel Grau. Prolima

El primer conjunto de intervenciones comprende las calles y avenidas por las que transitará la procesión del sábado 18 de octubre. Entre las vías incluidas figuran los jirones Ica, Huancavelica, Ucayali, Junín, Huanta y Áncash, además de las avenidas Tacna y Abancay y determinados tramos del jirón de la Unión.

PROLIMA informó que los trabajos correspondientes a este itinerario registran el retiro de más de media tonelada de cableado aéreo. Las acciones requieren la coordinación con los residentes de los inmuebles ubicados en las calles comprendidas en la ruta, con el propósito de facilitar las intervenciones.

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La entidad también precisó que el retiro de cables forma parte de sus labores de fiscalización y conservación del patrimonio cultural. Estas acciones buscan mejorar el entorno urbano de las calles que reciben las manifestaciones religiosas tradicionales del Centro Histórico.

Las intervenciones también comprenden Barrios Altos

Las acciones abarcan jirones y avenidas del Cercado de Lima y Barrios Altos, incluidas las avenidas Tacna, Abancay y Miguel Grau. Prolima

El recorrido previsto para el domingo 19 de octubre incluye otras vías del Centro Histórico y sectores de Barrios Altos. En este itinerario, los trabajos también registran la extracción de más de media tonelada de cableado.

Entre las avenidas comprendidas figuran Tacna, Nicolás de Piérola, Paseo de la República, Abancay y Miguel Grau. La lista de calles intervenidas incluye los jirones Carabaya, Miguel Aljovín, Leticia, Cangallo, Tarata, Huánuco, Antonio Bazo y Puno.

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La presencia de estas vías en el itinerario amplía el ámbito de las acciones de recuperación del paisaje urbano. Las tareas se desarrollan en coordinación con los vecinos, a quienes PROLIMA remite comunicaciones para promover el retiro y reordenamiento de las instalaciones aéreas.

PROLIMA busca superar la tonelada y media de cables retirados

Las acciones abarcan jirones y avenidas del Cercado de Lima y Barrios Altos, incluidas las avenidas Tacna, Abancay y Miguel Grau. Prolima

Gudelia Vargas, coordinadora de Fiscalización en el Patrimonio Cultural de PROLIMA, detalló los resultados de las intervenciones anteriores y las metas previstas para las próximas fechas.

“Durante el primer recorrido procesional del Cristo Moreno logramos retirar 430 kilogramos de cableado en un total de 10 cuadras”, señaló la especialista.

Vargas también indicó que la entidad remitió casi 400 cartas a los vecinos para sensibilizarlos sobre la importancia del retiro y reordenamiento del cableado aéreo. Estas comunicaciones forman parte de las coordinaciones necesarias para ejecutar los trabajos en las fachadas y calles incluidas en los recorridos.

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La funcionaria precisó que la proyección institucional consiste en superar la tonelada y media de cables retirados al finalizar los cinco recorridos procesionales previstos para la temporada.

La conservación urbana acompaña la protección del patrimonio cultural

Las acciones abarcan jirones y avenidas del Cercado de Lima y Barrios Altos, incluidas las avenidas Tacna, Abancay y Miguel Grau. Prolima

Las intervenciones de PROLIMA vinculan la recuperación del paisaje urbano-arquitectónico con la protección de las expresiones culturales que ocupan las calles del Centro Histórico. En el caso del Señor de los Milagros, el retiro del cableado forma parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones del entorno por el que transita la procesión.

Gudelia Vargas explicó que estas labores también guardan relación con la seguridad y el desarrollo de la manifestación religiosa. “Retirar los cables en la ruta del Señor de los Milagros, además de mejorar el entorno intervenido, contribuye con la seguridad y mejor desarrollo de una de las tradiciones más arraigadas de nuestra ciudad”, afirmó.

La coordinadora añadió que la recuperación del paisaje urbano-arquitectónico debe acompañar la promoción y salvaguarda del patrimonio inmaterial. Las acciones de fiscalización y conservación continúan en las calles incluidas en los itinerarios procesionales de octubre.

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