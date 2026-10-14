Perú

Señor de los Milagros en Lima: conoce la ruta y los horarios de la segunda procesión del domingo 18 de octubre de 2026

La segunda salida procesional de octubre comenzará con una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo. El itinerario contempla el paso por la avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, y otras vías del centro limeño

Segundo recorrido del Señor de los Milagros - Presidencia
Segundo recorrido del Señor de los Milagros - Presidencia
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La imagen del Señor de los Milagros recorrerá nuevamente las calles de Lima el domingo 18 de octubre, en una jornada que incluirá el paso por la Plaza Mayor y homenajes de instituciones públicas. La salida forma parte del calendario procesional de octubre, una de las principales actividades religiosas de la capital peruana.

La jornada comenzará a las 6:00 de la mañana desde la Iglesia de Las Nazarenas, punto de partida del recorrido. Antes de la salida, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio presidirá una misa de campaña para los fieles que acudan al santuario.

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Uno de los momentos previstos tendrá lugar en el Centro Histórico, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima rendirá homenaje a la imagen. La programación municipal también contempla la elaboración de alfombras florales en los exteriores del Palacio Municipal, como parte de las actividades vinculadas con el paso de las andas.

El recorrido continuará por distintas calles y avenidas del centro de la ciudad hasta llegar al monasterio de la Virgen del Carmen, donde la imagen permanecerá al finalizar la jornada. La organización también difundió los horarios de atención del Santuario de Las Nazarenas y los servicios religiosos disponibles durante octubre.

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¿Cuál será la ruta de la segunda procesión del Señor de los Milagros?

Según el recorrido previsto para el domingo 18 de octubre, las andas saldrán desde la Iglesia de Las Nazarenas a las 6:00 de la mañana. El trayecto seguirá por la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, antes de avanzar por el jirón Carabaya y el jirón Ucayali.

La procesión continuará por la avenida Abancay y luego tomará el jirón Junín. Desde ese punto, la ruta incluirá el jirón Huanta, el jirón Áncash y el jirón Maynas, hasta retornar al jirón Junín para el tramo final.

El paso por estas vías permitirá el desplazamiento de la imagen por sectores próximos a la Plaza de Armas de Lima, donde se ubican sedes de instituciones públicas como la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.

La ruta también contempla un homenaje del Congreso de la República en la zona de la plaza Bolívar. Al terminar el recorrido, las andas ingresarán al monasterio de la Virgen del Carmen, donde permanecerán hasta la siguiente jornada prevista.

18 de octubre: segunda procesión desde las 6:00 a. m., con paso por jirón de la Unión, Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Áncash y Maynas. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
18 de octubre: segunda procesión desde las 6:00 a. m., con paso por jirón de la Unión, Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Áncash y Maynas. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Municipalidad de Lima prepara alfombras florales para el paso de la imagen

La Municipalidad Metropolitana de Lima rendirá homenaje al Señor de los Milagros durante su paso por la Plaza Mayor. De acuerdo con la información municipal difundida sobre la actividad, la Gerencia de Desarrollo Económico coordinará los trabajos artísticos para la elaboración de tapices florales en los exteriores del Palacio Municipal.

Las labores comenzarán durante las primeras horas de la mañana. Los vecinos y fieles podrán apreciar las creaciones desde las 8:00 de la mañana, según el horario previsto para esta actividad.

La preparación de las alfombras forma parte de los actos organizados en torno al paso de la procesión por el Centro Histórico. En ese sector también se encuentran edificios vinculados con la administración municipal y otras instituciones del Estado, que participarán en los homenajes programados para la jornada.

El paso por la Plaza Mayor constituye uno de los tramos previstos en el itinerario del domingo, antes de que la imagen continúe por los jirones Carabaya y Ucayali en dirección a la avenida Abancay.

¿A qué hora abre el Santuario de Las Nazarenas durante octubre?

Señor de los Milagros
Santuario de las Nazarenas del Señor de los Milagros, Lima 2023 - Foto: Paula Elizalde / Infobae

El padre Francisco Chacón Sánchez, capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas, informó que el recinto religioso atenderá al público de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante octubre.

Las misas comenzarán a las 6:15 de la mañana y se celebrarán en distintos horarios a lo largo del día. Los fieles que necesiten el sacramento de la reconciliación podrán acudir a las confesiones, disponibles desde las 8:00 de la mañana.

El Museo del Señor de los Milagros también recibirá visitantes durante este periodo. Su horario de atención será de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de acuerdo con la información proporcionada por el capellán.

Además, Chacón Sánchez informó que Nazarenas TV transmitirá los recorridos procesionales, las misas institucionales y programas especiales durante las jornadas religiosas de octubre. Este servicio permitirá seguir las actividades del Señor de los Milagros a través de las emisiones previstas por el canal.

¿Dónde permanecerá el Señor de los Milagros después de la procesión?

La segunda salida procesional concluirá en el monasterio de la Virgen del Carmen, donde las andas permanecerán al término del desplazamiento por las calles de Lima.

Esta jornada corresponde a la segunda de las cinco salidas procesionales programadas para la temporada de 2026 por la Hermandad del Señor de los Milagros. La primera se realizó el sábado 3 de octubre, con salida desde las inmediaciones del Santuario de Las Nazarenas.

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