Marcela Manrique, orgullosa de ser la mejor armadora del Sudamericano Sub 19: “Representa todo el esfuerzo que le pongo a la selección”

La joven voleibolista recibió el galardón tras una destacada participación con Perú, que consiguió el subcampeonato y la clasificación al Mundial Sub 19. A su llegada a Lima, también habló sobre el reto de competir en una categoría superior. (Video: La Cátedra Deportes)

Guardar

Marcela Manrique regresó a Lima con un reconocimiento individual que corona su participación en el Sudamericano Sub 19 de Vóley. La armadora de la selección peruana fue distinguida como la mejor en su posición durante el campeonato, en el que la ‘bicolor’ consiguió el subcampeonato y la clasificación al Mundial de la categoría. A su llegada al aeropuerto, la voleibolista expresó su emoción por el galardón y destacó el respaldo de sus compañeras y entrenadores a lo largo de su proceso deportivo.

“Este mérito yo creo que también se lo debo al equipo por siempre apoyarme, a los entrenadores y también a los técnicos que tampoco tengo acá, refiriéndome a Marcello (Bencardino), Lorena (Góngora) o hasta de mi propio club, Elena (Keldibekova). Siempre me han apoyado, me han sabido llevar por el camino correcto para mejorar como persona y como deportista”, manifestó.

PUBLICIDAD

La jugadora también resaltó el valor personal que tiene este reconocimiento, especialmente por las dificultades que afrontó durante el año mientras formaba parte de la selección nacional.

“Yo en verdad me siento muy feliz conmigo misma y orgullosa, que a pesar de muchas cosas que me han pasado en este camino de selección este año he podido salir adelante. Este premio representa todo el esfuerzo que le vengo poniendo a la selección”, añadió.

Marcela Manrique regresó a Lima con un reconocimiento individual que corona su participación en el Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV

Marcela Manrique y el reto de adaptarse a la categoría Sub 19

Uno de los desafíos para Manrique y otras integrantes del equipo fue dar el salto de la categoría Sub 17 a la Sub 19 después de destacar en el Mundial juvenil. La armadora explicó que, una vez incorporadas al grupo, debieron asumir las exigencias de la nueva categoría sin que la diferencia de edad se convirtiera en un obstáculo.

PUBLICIDAD

“Desde que llegamos nosotras ya no éramos Sub 17, ya todas éramos Sub 19. No importaba la edad. Al ser una de las menores, lo digo por experiencia, no importaba la edad, ya era Sub 19 y me tenía que comportar como una niña de diecinueve años, porque eso es lo que conlleva poder subir de categoría y es lo que te hace madurar como persona al final”, sostuvo.

En ese proceso, la recepción que tuvo por parte de las voleibolistas de mayor experiencia resultó importante para desenvolverse con confianza dentro de la cancha. Manrique destacó la disposición de sus compañeras para acompañar a las más jóvenes y ayudarlas a adaptarse al equipo.

PUBLICIDAD

“Las chicas desde un primer inicio nos dieron luz verde para poder preguntar cosas, para sentirnos cómodas en el equipo y para también desenvolvernos muchísimo mejor en el campo”, comentó.

Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central del Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV

La responsabilidad de conducir a Perú en partidos decisivos

Marcela Manrique también asumió un papel importante en la conducción del equipo durante el Sudamericano Sub 19, al afianzarse como titular en encuentros exigentes. Lejos de considerar esa responsabilidad una carga, la armadora señaló que le permitió contribuir al rendimiento de sus atacantes y que el apoyo desde la banca fue fundamental para afrontar los momentos complicados.

“Me gusta tener ese peso porque siento que ayudo a mis atacantes a liderarlo. Tampoco sentí tanta presión, porque aunque me haya tocado convertirme en titular en partidos difíciles, siempre estuvo Brenda (Quiroz), que era la armadora titular, o cualquiera de las chicas de la banca ayudándome”, explicó.

PUBLICIDAD

La voleibolista recordó que Brenda Quiroz continuó orientándola durante los encuentros, incluso cuando le tocaba esperar su oportunidad desde el banco. Para Manrique, esa comunicación entre las jugadoras fue una muestra de la unión que caracterizó al plantel peruano.

“Desde la banca Brenda también me decía, por ejemplo, ‘puedes armar a cuatro, tienes libre acá, puedes colocar...’. Y en verdad eso es lo que hace a un equipo, el ayudarnos, no importa si estás adentro o fuera de la cancha, el ayudarnos entre todas”, concluyó.

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

Con el reconocimiento a la mejor armadora del Sudamericano Sub 19, Marcela Manrique cerró una destacada participación internacional, en la que combinó el crecimiento individual con el objetivo colectivo de llevar a Perú al Mundial de la categoría. Su testimonio también puso en valor el respaldo recibido durante su adaptación a un equipo de mayor edad y exigencia competitiva.

PUBLICIDAD