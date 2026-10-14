Perú Deportes

Marcela Manrique, orgullosa de ser la mejor armadora del Sudamericano Sub 19: “Representa todo el esfuerzo que le pongo a la selección”

Con tan solo 14 años, la armadora peruana fue distinguida como la mejor en su posición en el torneo continental y resaltó el respaldo de sus compañeras y entrenadores como parte fundamental de este reconocimiento

La joven voleibolista recibió el galardón tras una destacada participación con Perú, que consiguió el subcampeonato y la clasificación al Mundial Sub 19. A su llegada a Lima, también habló sobre el reto de competir en una categoría superior. (Video: La Cátedra Deportes)
Guardar

Marcela Manrique regresó a Lima con un reconocimiento individual que corona su participación en el Sudamericano Sub 19 de Vóley. La armadora de la selección peruana fue distinguida como la mejor en su posición durante el campeonato, en el que la ‘bicolor’ consiguió el subcampeonato y la clasificación al Mundial de la categoría. A su llegada al aeropuerto, la voleibolista expresó su emoción por el galardón y destacó el respaldo de sus compañeras y entrenadores a lo largo de su proceso deportivo.

Este mérito yo creo que también se lo debo al equipo por siempre apoyarme, a los entrenadores y también a los técnicos que tampoco tengo acá, refiriéndome a Marcello (Bencardino), Lorena (Góngora) o hasta de mi propio club, Elena (Keldibekova). Siempre me han apoyado, me han sabido llevar por el camino correcto para mejorar como persona y como deportista”, manifestó.

PUBLICIDAD

La jugadora también resaltó el valor personal que tiene este reconocimiento, especialmente por las dificultades que afrontó durante el año mientras formaba parte de la selección nacional.

“Yo en verdad me siento muy feliz conmigo misma y orgullosa, que a pesar de muchas cosas que me han pasado en este camino de selección este año he podido salir adelante. Este premio representa todo el esfuerzo que le vengo poniendo a la selección”, añadió.

Marcela Manrique regresó a Lima con un reconocimiento individual que corona su participación en el Sudamericano Sub 19 de Vóley.
Marcela Manrique regresó a Lima con un reconocimiento individual que corona su participación en el Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV

Marcela Manrique y el reto de adaptarse a la categoría Sub 19

Uno de los desafíos para Manrique y otras integrantes del equipo fue dar el salto de la categoría Sub 17 a la Sub 19 después de destacar en el Mundial juvenil. La armadora explicó que, una vez incorporadas al grupo, debieron asumir las exigencias de la nueva categoría sin que la diferencia de edad se convirtiera en un obstáculo.

PUBLICIDAD

“Desde que llegamos nosotras ya no éramos Sub 17, ya todas éramos Sub 19. No importaba la edad. Al ser una de las menores, lo digo por experiencia, no importaba la edad, ya era Sub 19 y me tenía que comportar como una niña de diecinueve años, porque eso es lo que conlleva poder subir de categoría y es lo que te hace madurar como persona al final”, sostuvo.

En ese proceso, la recepción que tuvo por parte de las voleibolistas de mayor experiencia resultó importante para desenvolverse con confianza dentro de la cancha. Manrique destacó la disposición de sus compañeras para acompañar a las más jóvenes y ayudarlas a adaptarse al equipo.

“Las chicas desde un primer inicio nos dieron luz verde para poder preguntar cosas, para sentirnos cómodas en el equipo y para también desenvolvernos muchísimo mejor en el campo”, comentó.

Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central del Sudamericano Sub 19 de Vóley.
Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central del Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV

La responsabilidad de conducir a Perú en partidos decisivos

Marcela Manrique también asumió un papel importante en la conducción del equipo durante el Sudamericano Sub 19, al afianzarse como titular en encuentros exigentes. Lejos de considerar esa responsabilidad una carga, la armadora señaló que le permitió contribuir al rendimiento de sus atacantes y que el apoyo desde la banca fue fundamental para afrontar los momentos complicados.

Me gusta tener ese peso porque siento que ayudo a mis atacantes a liderarlo. Tampoco sentí tanta presión, porque aunque me haya tocado convertirme en titular en partidos difíciles, siempre estuvo Brenda (Quiroz), que era la armadora titular, o cualquiera de las chicas de la banca ayudándome”, explicó.

La voleibolista recordó que Brenda Quiroz continuó orientándola durante los encuentros, incluso cuando le tocaba esperar su oportunidad desde el banco. Para Manrique, esa comunicación entre las jugadoras fue una muestra de la unión que caracterizó al plantel peruano.

“Desde la banca Brenda también me decía, por ejemplo, ‘puedes armar a cuatro, tienes libre acá, puedes colocar...’. Y en verdad eso es lo que hace a un equipo, el ayudarnos, no importa si estás adentro o fuera de la cancha, el ayudarnos entre todas”, concluyó.

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

Con el reconocimiento a la mejor armadora del Sudamericano Sub 19, Marcela Manrique cerró una destacada participación internacional, en la que combinó el crecimiento individual con el objetivo colectivo de llevar a Perú al Mundial de la categoría. Su testimonio también puso en valor el respaldo recibido durante su adaptación a un equipo de mayor edad y exigencia competitiva.

Temas Relacionados

Marcela ManriqueSudamericano Sub 19 de VóleySelección peruana de vóley sub 19vóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

El mediocampista de 22 años reconoció su malestar por no poder ejercer la localía en Sullana ante los cremas este domingo 18 de octubre, pero garantizó que el cuadro ‘churre’ saldrá a competir de igual a igual sin importar el escenario

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está marcada por encuentros importantes en la UEFA Champions League, así como la Copa Sudamericana y otros torneos. Conoce la agenda completa del día

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tamara Galdos cuenta cómo fue competir con 14 años en el Sudamericano Sub 19: “No sentí mucha diferencia”

La voleibolista peruana afrontó el desafío de medirse con rivales de mayor edad en el torneo continental y contó cómo vivió la experiencia que culminó con el subcampeonato y la clasificación al Mundial Sub 19

Tamara Galdos cuenta cómo fue competir con 14 años en el Sudamericano Sub 19: “No sentí mucha diferencia”

Matías Di Benedetto todavía no está listo para aparecer con Universitario de Deportes: ¿Para cuándo podría volver?

Tras no competir ante Deportivo Garcilaso ni Melgar, el central de origen argentino quedará nuevamente al margen de la nómina oficial del club estudiantil que viajará este fin de semana al norte del país

Matías Di Benedetto todavía no está listo para aparecer con Universitario de Deportes: ¿Para cuándo podría volver?

Antonio Spinelli confirma que selección peruana femenina jugará ante un combinado extranjero “entre las 10 mejores del ranking FIFA”

El entrenador de la ‘bicolor’ también señaló que sus dirigidas disputarán dos amistosos en territorio nacional frente a un rival de Centroamérica

Antonio Spinelli confirma que selección peruana femenina jugará ante un combinado extranjero “entre las 10 mejores del ranking FIFA”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Presidente de la Comisión de Constitución afirma que “no hay tiempo” para añadir más puntos a facultades legislativas

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung ‘V’: “Quiero conocerlo”

Denuncian xenofobia y racismo contra Army de Perú en Chile: “Adoptemos palomas para que las peruanas no se la coman”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Chile quiere evitar el caos de Perú en conciertos de BTS: prohíbe campamentos y carpas días previos a sus shows en Santiago

Pamela Franco denuncia a Pamela López por violencia psicológica al denigrarla en su streaming

DEPORTES

Jorge Cazulo admite que pudo jugar por la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal: “Me quisieron, pero al final no se dio”

Jorge Cazulo admite que pudo jugar por la selección peruana durante su etapa en Sporting Cristal: “Me quisieron, pero al final no se dio”

La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tamara Galdos cuenta cómo fue competir con 14 años en el Sudamericano Sub 19: “No sentí mucha diferencia”

Matías Di Benedetto todavía no está listo para aparecer con Universitario de Deportes: ¿Para cuándo podría volver?