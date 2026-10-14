Importante paso para la reafiliación del básquet peruano a la FIBA: IPD aprobó Junta Directiva de la Federación hasta el 2028

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, ofrece un mensaje sobre la formalización de la federación y el desarrollo del básquetbol en el Perú. Crédito: X _IPD.

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) oficializó el reconocimiento de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball para el período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. La decisión abre una instancia administrativa para encaminar la regularización de la entidad, con el objetivo de retomar las gestiones para la reafiliación del país ante la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Según el comunicado difundido por el IPD, el Consejo Directivo aprobó la medida durante una sesión realizada el 21 de mayo de 2026. El acuerdo quedó formalizado mediante la Resolución N.° 166-2026-P-CD/IPD, después de las evaluaciones técnicas y legales sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa deportiva vigente.

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El presidente del IPD, Óscar Fernández, se refirió a la resolución en un video publicado en las redes sociales de la institución. “Estamos dando un paso importante para el futuro del básquet peruano”, afirmó. La autoridad remarcó que el reconocimiento de la directiva permitirá avanzar en la formalización de la federación y en la actualización del registro de las ligas afiliadas.

La medida supone un avance dentro de un proceso que busca restablecer el orden institucional del baloncesto peruano. El IPD indicó que la regularización de la federación será necesaria para retomar el diálogo con la FIBA y crear las condiciones para que las selecciones nacionales vuelvan a competir en torneos oficiales.

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IPD reconoció Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball. Crédito: Elpoli.pe.

La entidad también señaló que actualizará la situación de las ligas afiliadas en el Registro Nacional del Deporte (Renade). Este registro reúne la información institucional de organizaciones deportivas y es parte de los procedimientos requeridos para el reconocimiento de las federaciones dentro del sistema deportivo nacional.

Una salida a la crisis

El básquet peruano atraviesa una crisis institucional que lo mantiene fuera del circuito internacional desde hace varios años. La FIBA expulsó a la federación nacional en junio de 2021, tras un proceso que había comenzado con una suspensión preventiva a fines de 2018. Esa sanción impidió la participación de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y dejó a sus selecciones al margen de las competencias organizadas por el ente rector mundial.

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La desafiliación se produjo en medio de conflictos dirigenciales, cuestionamientos a los procesos electorales y dificultades para consolidar una estructura reconocida por las bases y por las autoridades deportivas. La situación derivó en un vacío institucional, con consecuencias sobre clubes, ligas, deportistas y representativos nacionales que perdieron la posibilidad de disputar encuentros oficiales a nivel internacional.

En agosto, Fernández había reconocido que el caso requería una revisión jurídica para determinar el camino que debía seguir el IPD. El titular del organismo sostuvo entonces que la legislación deportiva presentaba obstáculos para resolver la vigencia de registros vinculados a directivas que ya no contaban con reconocimiento internacional.

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Comunicado del IPD sobre el reconocimiento de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball. Crédito: X IPD.

La nueva resolución busca atender parte de ese problema. El comunicado del IPD precisa que el reconocimiento permitirá continuar los trámites para la reafiliación ante la FIBA y ordenar la situación de las ligas en el Renade. La institución no informó plazos para una eventual reincorporación del país al organismo internacional ni detalló las exigencias pendientes para completar ese proceso.

La recuperación de la afiliación internacional resulta determinante para que las selecciones peruanas vuelvan a los torneos oficiales y para que el país pueda participar en eventos del calendario continental. El IPD incluyó entre sus objetivos la posibilidad de recuperar presencia en competencias como los Juegos Panamericanos Lima 2027, que Perú organizará el próximo año.

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El organismo deportivo nacional sostuvo que el reconocimiento de la directiva genera condiciones para fortalecer la competencia interna y ampliar las oportunidades para los jugadores. También convocó a los clubes y las ligas a sumarse a la regularización institucional, un punto que será necesario para reconstruir la estructura federativa y sostener una futura representación internacional.