Inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: fixture, nuevas reglas, clasificación y todo lo que debes saber sobre el torneo nacional

Inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 abrirá su Fase 1 con 12 equipos que iniciarán la disputa por el trofeo nacional. La primera jornada se jugará entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

El torneo reunirá a clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima, junto con los demás participantes. Todos comenzarán su recorrido en la etapa inicial de la competencia con el objetivo de alcanzar el título.

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Las nuevas reglas de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley sumará cambios en su próxima temporada, con la incorporación del video challenge desde la fase inicial y de la selección peruana Sub 19 como duodécimo equipo del campeonato.

El combinado juvenil reunirá a jugadoras Sub 19 y Sub 17 que no suelen contar con continuidad en sus clubes. Según explicó Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), la decisión busca darles competencia y prepararlas para el Mundial.

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles de las novedades en el torneo nacional. (Latina Deportes)

La revisión por video estará habilitada desde el inicio del torneo. De ese modo, los equipos podrán recurrir a esta herramienta durante la primera etapa y no deberán esperar las rondas posteriores.

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Cada institución podrá alinear hasta tres voleibolistas extranjeras al mismo tiempo. El reglamento también permitirá inscribir un máximo de seis jugadoras foráneas por club.

Ese límite de seis extranjeras se aplicará igualmente en cada convocatoria. La primera rueda, además, contemplará el descenso automático, una condición que los equipos deberán afrontar desde el comienzo de la temporada.

La fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se jugará desde el sábado 17 de octubre.

Cambio en la definición del tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de vóley (FPV), adelantó que también habrá un cambio para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El tercer lugar se determinará de una manera diferente: por ‘golden set’.

Es decir, solo se jugarán dos partidos de ida y vuelta. Y si hay empate, se definirá por medio de un set más que marcará al ganador de la llave. Ya no habrá tercer encuentro como se ha venido jugando hasta el momento.

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Continúa la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

Fixture completo de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fecha 1

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis

- Perú vs Deportivo Wanka

- Rebaza Acosta vs Alianza Lima

- Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

- San Martín vs Deportivo Soan

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

- Regatas Lima vs Alianza Lima

- Perú vs Olva Latino

- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

- San Martín vs Géminis

- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

- Universitario de Deportes vs Olva Latino

- Regatas Lima vs Atlético Atenea

- Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

- San Martín vs Deportivo Wanka

- Géminis vs Alianza Lima

- Deportivo Soan vs Olva Latino

- Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea

- Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

- Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

- San Martín vs Alianza Lima

- Deportivo Wanka vs Olva Latino

- Géminis vs Atlético Atenea

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

- Circolo Sportivo Italiano vs Perú

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Fecha 6

- San Martín vs Olva Latino

- Alianza Lima vs Atlético Atenea

- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

- Géminis vs Perú

- Deportivo Soan vs Regatas Lima

- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

- San Martín vs Atlético Atenea

- Olva Latina vs Rebaza Acosta

- Alianza Lima vs Perú

- Deportivo Wanka vs Regatas Lima

- Géminis vs Universitario de Deportes

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

- San Martín vs Rebaza Acosta

- Atlético Atenea vs Perú

- Olva Latino vs Regatas Lima

- Alianza Lima vs Universitario

- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano

- Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

- San Martín vs Perú

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima

- Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

- Alianza Lima vs Deportivo Soan

- Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

- San Martín vs Regatas Lima

- Perú vs Universitario de Deportes

- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan

- Olva Latino vs Géminis

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

- San Martín vs Universitario de Deportes

- Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

- Perú vs Deportivo Soan

- Rebaza Acosta vs Géminis

- Atlético Atenea vs Deportivo Wanka

- Olva Latino vs Alianza Lima