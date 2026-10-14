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Federico Urciuoli se prepara para contrarrestar a Universitario y apunta a Gianluca Lapadula y Alex Valera: “Son dos delanteros de jerarquía”

El entrenador de Alianza Atlético, uno de los inesperados líderes del Torneo Clausura, estudia la manera de maniatar a los goleadores del actual tricampeón del fútbol peruano

Federico Urciuoli no despega su atención a la dupla goleadora de Universitario. - Crédito: ITEA
Federico Urciuoli no despega su atención a la dupla goleadora de Universitario. - Crédito: ITEA
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Con 22 unidades, Alianza Atlético es uno de los líderes del Torneo Clausura 2026, pero por una cuestión de diferencia de goles aparece en la tercera casilla por detrás del Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal. Aun así, es un serio candidato para coronarse ganador del certamen a falta de seis fechas para su conclusión.

A fin de no ser una comparsa en la recta final, el ‘vendaval’ está en la obligación de superar su siguiente presentación contra un rival directo como Universitario de Deportes, que pese a su irregular marcha está amparado por su etiqueta de tricampeón de la Liga 1.

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El descargo del DT de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, por no jugar en Sullana. - créditos: Alianza Atlético
Federico Urciuoli, en su primera temporada en Perú, ha transformado a Alianza Atlético en un club competitivo en Liga 1. - Crédito: Difusión

El entrenador Federico Urciuoli ha comenzado a tomar cartas en el asunto y prepararse para el choque que puede definir el destino de los suyos. Su atención está centrada en reducir al mínimo el impacto del aparato ofensivo de la ‘U’, representado por Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Ambos arietes, que vienen de responder loablemente en el Clausura 2026, recibieron un comentario elogioso del líder argentino en una conversación con ‘Hablemos de MAX’, programa central de L1MAX: “Son dos delanteros de jerarquía y de categoría”.

Como parte de su planificación, Urciuoli ha detectado la sinergia de los integrante de la selección peruana y confía que su estrategia —la misma que se ha aplicado a lo largo del año— haga lo suyo en un lance que supondrá mucha exigencias para ambas configuraciones.

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Hacen bien esas combinaciones en paralelo: uno desciende, el otro va al espacio; van los dos, se saben perfilar bien cuando vienen esos centros de costado y entienden eso de ‘voy yo, vas vos’. Van a todas, no dan ninguna por perdida. Nosotros difícilmente cambiamos nuestra idea de juego, pero sabemos que esa es una de sus fortalezas”, sostuvo.

Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1
Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1

Precauciones

Hay un factor determinante que Federico Urciuoli prioriza en su análisis: la mentalidad. Después de haber apreciado como Universitario se recuperó con un doblete récord de Alex Valera frente a FBC Melgar, en Ate, comprende que el plano psicológico no puede obviarlo con miras al enfrentamiento.

“Si hablamos del plano mental y la fortaleza que puede tener el equipo, a pesar de no haber hecho un gran partido el otro día, termina empatando con un jugador de jerarquía que le resuelve el tramo final del partido”, dijo.

“Eso fortalece al grupo: pese a no haber tenido un gran partido, lo pudieron empatar. El entrenador va a seguir trabajando para consolidar y fortalecer a su equipo”, sumó el argentino.

Urciuoli, por otro lado, ha preferido cederle el peso del choque a la visita por su condición de favorito: “La Uestá obligado, entre comillas, a ser protagonista como cualquier equipo grande y va a pelear el torneo”.

Alex Valera y Bernardo Cuesta, protagonistas del empate en el Monumental. - Crédito: ITEA
Alex Valera y Bernardo Cuesta, protagonistas del empate en el Monumental. - Crédito: ITEA

Añadió el argentino que “hoy quizás todavía no encontró el funcionamiento que el entrenador busca; es muy prematuro, ha llegado hace poco”.

La mala seguidilla de Universitario ubica un panorama desalentador, aunque todavía las estadísticas son favorables. Entretanto, Alianza Atlético ha encontrado una idea de juego espléndida que le permite luchar codo a codo por el título, sin contar que accedió a la final de la Copa de la Liga.

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