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La contundente opinión de Federico Urciuoli sobre la localía de Alianza Atlético en Trujillo ante Universitario: “Es innegociable”

El entrenador argentino habló tras el triunfo de Alianza Atlético 3-1 ante Sport Boys y se refirió al próximo duelo ante los cremas, que se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo en lugar del Campeones del 36

Federico Urcioli – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – 12 octubre
El estratega argentino advirtió que jugar fuera de Sullana ante el cuadro merengue implica resignar ventajas concretas, aunque prometió que el equipo llegará en condiciones óptimas al duelo (Alianza Atlético)
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Federico Urcioli, director técnico de Alianza Atlético de Sullana, reconoció que perder la condición de local para el partido ante Universitario de Deportes representa una desventaja real, aunque descartó que eso sea un pretexto.

“La cancha es la misma para los dos equipos, pero la localidad es innegociable”, sostuvo el estratega argentino en declaraciones al programa radial PBO Campeonísimo, la noche posterior al triunfo de su equipo por 3-1 frente a Sport Boys.

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El encuentro ante el cuadro merengue se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo, no en la ciudad norteña donde el conjunto sullanero tiene su sede habitual.

La derrota de la localía y el estado del Mansiche

Federico Urcioli – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – 12 octubre
Federico Urcioli explicó que jugar lejos de Sullana afecta la rutina y el entorno de Alianza Atlético, desde la cercanía con las familias hasta el apoyo de su gente. Además, expresó dudas sobre el estado del césped del Mansiche. (Alianza Atlético)

El condicionamiento geográfico del partido fue uno de los ejes de la charla. Urcioli explicó con precisión qué implica, en términos concretos, no jugar en casa: “No es moverse, no es viajar, es tener a tu familia cerca, es concentrar a cinco minutos de tu casa, es aprovechar tener a tu gente”.

El técnico subrayó que, aunque Alianza Atlético disputa sus encuentros prácticamente siempre a puertas cerradas, el peso simbólico y logístico de la localía tiene un valor que ningún argumento neutraliza. “Por algo todos los equipos cuando juegan de local tienen un plus; nosotros también lo tenemos”, afirmó.

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Sobre las condiciones del terreno de juego en Trujillo, Urcioli fue cauteloso pero no optimista. Señaló que la última vez que su plantel pisó ese escenario fue tres o cuatro meses atrás, en un duelo ante Carlos Mannucci por la Copa de la Liga, y que en aquel entonces el estado del césped ya dejaba que desear.

“Por lo que averigüé, no está en buenas condiciones. Creo que hubo un evento multitudinario hace poco ahí que no permite que el césped esté bien”, indicó, aunque aclaró que no podía confirmarlo con certeza al no haber estado presente. Pese al panorama, el técnico no buscó excusas: “Toca adaptarnos y hacerlo de la mejor manera para conseguir un triunfo”.

Un equipo que se repone y construye identidad

Federico Urcioli – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – 12 octubre
El entrenador destacó la propuesta futbolística que busca consolidar en Alianza Atlético, con circulación fluida, intensidad y elaboración de ocasiones. Si bien valoró la evolución del plantel, reconoció que todavía quedan aspectos por mejorar antes del cierre de la temporada. (Alianza Atlético)

La victoria ante Sport Boys no fue sencilla. Alianza Atlético arrancó el partido perdiendo, pero logró revertir el marcador y terminar con una diferencia de dos goles. Para Urcioli, esa capacidad de reacción es la señal más valiosa que ofrece el grupo. “No nos desenfocamos y a lo largo del juego la propuesta y el funcionamiento sacan adelante los goles que recibe al principio”, explicó, aunque reconoció que encajar tantos en los primeros minutos es un vicio que el equipo debe corregir.

El DT describió un estilo de juego que prioriza la circulación por sobre la verticalidad directa. “Intentamos tener fluidez, no generar pelotas frontales que después nos obliguen a combatir la segunda pelota constantemente. Tratamos de salir jugando, de ser intensos, sin una tenencia muy pasiva, y trasladar esa posesión en situaciones de gol”, detalló. Reconoció que esa dinámica no siempre se traduce en resultado, pero la definió como la identidad que el plantel está construyendo a lo largo de la temporada.

Consultado sobre el techo del equipo, Urcioli fue claro: hay margen de mejora. “El equipo siempre tiene que evolucionar. Estamos encontrando un funcionamiento en el cual estamos cómodos dentro del campo, que eso es clave para los jugadores, pero todavía hay muchas cosas para corregir de acá a que termine el año”, señaló.

Lupu, los extranjeros y la forma física del plantel

Federico Urcioli – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – 12 octubre
El mediocampista Hernán Lupu se ganó el reconocimiento de su entrenador gracias a su evolución y a la experiencia acumulada en distintas competiciones. Urcioli también resaltó la preparación física del grupo y señaló que ahora priorizará ajustes tácticos y mentales (Alianza Atlético)

Uno de los nombres propios de la noche fue el de Hernán Lupu, volante al que Urcioli reubicó en una posición poco convencional con resultados positivos. El técnico lo definió como “un joven con bastante experiencia, una promesa del fútbol peruano”, y destacó su evolución a lo largo del año: “Fue encontrando con la sumatoria de partidos la capitanía, sumó minutos en Copa Sudamericana, va entendiendo cuál es su rol. Estamos muy contentos con él y sabemos que puede seguir creciendo”.

En cuanto a la nómina extranjera, Urcioli precisó que el plantel cuenta con siete futbolistas no nacidos en Perú, el máximo habilitado por reglamento. Sin embargo, aclaró que la cantidad de foráneos que efectivamente ingresa al campo varía según el partido y la rotación que el cuerpo técnico defina: “A veces dos, a veces uno, a veces cuatro, dependiendo del momento”.

Por último, el entrenador descartó problemas físicos de cara al tramo decisivo del torneo. “Estamos bien físicamente. Es un equipo preparado para correr y está haciendo las cosas de manera muy seria”, afirmó, y añadió que el foco de trabajo de aquí en adelante estará puesto en los aspectos tácticos y mentales, dado que la base física ya está consolidada: “La parte física es una base que nos va a dar muchas soluciones”.

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