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Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

El periodista deportivo criticó la actitud del técnico de Alianza Lima al respaldar a su colega de Melgar en medio de las malas decisiones arbitrales y supuestos favorecimientos a Universitario

El periodista cuestionó al DT de Alianza por respaldar a su colega de Melgar en medio de las fallas arbitrales. (Video: Doble Punta)
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Los errores arbitrales en la Liga 1 2026 han sido una constante en varios partidos y, recientemente, motivaron los explosivos comentarios de los técnicos argentinos Pablo Guede, de Alianza Lima, y Miguel Rondelli, de Melgar. El segundo deslizó que Universitario de Deportes recibiría favorecimientos, mientras que el primero expresó su solidaridad con esa postura.

El periodista Pedro García cuestionó esa reacción y rechazó que las decisiones de los árbitros permitan sostener que existe una intención de definir el campeonato en favor de un club. “Ese relato a lo Cappa... O sea, ¿no le han dado Alianza ni un gol en la duda a favor? Le han dado, pues”, sostuvo en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El comunicador cuestionó en particular la solidaridad que Guede manifestó hacia Rondelli. “‘Ay, mi amigo Rondelli, me solidaricé con él. Soy buena gente’. ¿Te gustan los paraguas? Se llama abrir el paraguas por si llueve. Esa relato de que me están sacando el torneo por temas arbitrales ¡Por favor!“, expresó.

El técnico argentino habló del triunfo de su equipo en Cusco y criticó el accionar del VAR. (Video: L1 MAX)

El periodista recordó algunos antecedentes del fútbol peruano para sostener esa mirada. “¿El 2019 Binacional salió campeón por el árbitro? En el 2017, ¿Alianza de Bengoechea salió campeón por el árbitro? En 2009, ¿la ‘U’ fue campeón por el árbitro?”, planteó.

A partir de esas preguntas, Pedro García marcó un límite para las quejas. “Al final ganan los mejores. Siempre campeona el mejor”, afirmó.

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El comunicador insistió en que ningún equipo debería asumir el papel de víctima exclusiva de los errores de los jueces. “Todos compiten en la misma carencia tecnológica. Que alguien se constituya como el equipo que es el principal perjudicado es paranoico”, indicó.

García Corcuera propuso, además, revisar los errores que pudieron ser determinantes a lo largo de la competencia. “En este caso, hagamos un listado de los fallos arbitrales ‘determinantes’ en los partidos del torneo y va a haber paridad. Se equivocan para todos, lamentablemente es así”, acotó.

Pedro García cuestionó a Pablo Guede por solidarizarse con Miguel Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje.
Pedro García cuestionó a Pablo Guede por solidarizarse con Miguel Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje.

Pedro García sobre el rendimiento de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Al analizar la campaña de Alianza Lima en el Torneo Clausura, Pedro García consideró que el equipo de Pablo Guede tiene argumentos futbolísticos para valorar su presente, más allá de los reclamos arbitrales. “En este minuto, la realidad de tabla de Alianza Lima no sería otra si, por ejemplo, en el epílogo de clásico no hubiese habido el ‘blooper’”, señaló.

El comunicador también se refirió al partido frente a Cusco FC, en el que el conjunto ‘blanquiazul’ se impuso pese a no exhibir precisión en sus oportunidades. “Alianza jugó mejor, superó a su rival, pero no tuvo fineza y termina ganando por dos ‘bloopers’. El fútbol es así”, afirmó.

Pedro Eloy destacó el planteamiento de Guede para ese encuentro. “Lo que no se puede planificar también se da. Guede hizo un planteamiento, a mí me encantó”, dijo. El comunicador resaltó la ubicación de Gianfranco Chávez como volante de contención para marcar a Iván Colman y desgastarlo durante el partido.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

“En eso Guede superó a su rival, le cambió figuritas, le hizo una que no esperaba: lo puso titular a Gentile”, sostuvo. También mencionó el despliegue de Kevin Quevedo y una jugada de contra que terminó con un gol anulado.

Para García, la actuación defensiva de Alianza Lima fue otro elemento que explicó el resultado. “No tuvo en Duarte a su mejor jugador. La defensa se organizó, lo hizo muy bien”, afirmó.

El periodista concluyó que el triunfo de los ‘íntimos’ en Cusco tuvo respaldo en el desarrollo del juego. “Todo eso hace que Alianza Lima en su victoria tenga un valor porque lo justificó desde el planteamiento, desde la resistencia en su momento y desde su no vulnerabilidad ofensiva”, cerró.

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