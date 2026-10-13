J-Hope se despidió de Perú con fotos de BTS en Central y Maido: “Gracias, Lima”

Platos, brindis y retratos grupales formaron parte de las postales que J-Hope publicó desde Perú.

Guardar

J-Hope compartió un mensaje de agradecimiento a Lima en una historia de Instagram y publicó una serie de fotos de BTS durante su visita a Central y Maido, dos de los restaurantes peruanos con mayor proyección internacional. El cantante surcoreano eligió imágenes de la experiencia gastronómica para cerrar el paso del grupo por la capital peruana en el marco de la gira BTS World Tour ‘ARIRANG’.

En una de sus historias, el artista escribió “Gracias Lima”, un mensaje que acompañó las publicaciones posteriores a los conciertos de BTS en la ciudad. En su cuenta oficial, @uarmyhope, también compartió un carrusel de fotografías bajo la frase “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. LIMA.”.

PUBLICIDAD

Las imágenes mostraron una parte de la estadía de la agrupación fuera del escenario. Hubo retratos de los integrantes, platos servidos durante la comida, detalles de los ambientes y escenas de la reunión con miembros de su equipo. La publicación se sumó a otros contenidos que los músicos difundieron desde Perú durante sus días en Lima.

J-Hope, cuyo nombre real es Jung Ho-seok, dejó así una señal directa de su paso por la ciudad y de la recepción que tuvo el grupo durante sus presentaciones. El cantante, conocido entre los seguidores como Hobi, utilizó sus redes sociales para compartir momentos de la gira y, en esta ocasión, centró parte de ese registro en la cocina peruana.

PUBLICIDAD

Marca Perú celebró la visita gastronómica de BTS

La cuenta oficial de Marca Perú replicó parte de las imágenes y comentó la presencia de los artistas en ambos restaurantes. “Hobi en modo catador de la gastronomía peruana en Central y Maido es la mejor actualización del año”, señaló la publicación, que incluyó fotos atribuidas a la cuenta de Instagram de J-Hope.

El mensaje también subrayó que el integrante de BTS y sus compañeros probaron propuestas de alta cocina limeña durante su paso por la capital. La entidad agregó un video en el que se observa a los músicos y a integrantes de su equipo durante un brindis.

La visita se produjo tras los conciertos de BTS en Lima, donde el grupo surcoreano reunió a miles de seguidores. La agenda de los artistas incluyó, además de los espectáculos, un acercamiento a dos restaurantes que representan distintas miradas sobre los productos y técnicas culinarias de Perú.

PUBLICIDAD

J-Hope compartió en Instagram fotos de la visita de BTS a Central y Maido tras sus conciertos en Lima.

Las fotografías difundidas por J-Hope incluyeron preparaciones, interiores de los establecimientos y momentos de la comida compartida por los siete miembros de la banda. La publicación acumuló reacciones de seguidores del grupo, conocidos como ARMY, que destacaron la elección de los locales.

Central y Maido, dos referencias de la cocina peruana

Maido, situado en Miraflores, está dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura. Su propuesta se basa en la cocina nikkei, que combina técnicas japonesas con ingredientes peruanos. El restaurante alcanzó el primer puesto de The World’s 50 Best Restaurants en 2025.

Para la visita de BTS, el establecimiento preparó cartas de comidas y bebidas en coreano. El recurso facilitó que los integrantes pudieran conocer los ingredientes y las características de los platos que formaron parte de la experiencia.

PUBLICIDAD

El recorrido incluyó también a Central, ubicado en Barranco y liderado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León. El restaurante fue elegido como el mejor del mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants de 2023.

La propuesta de Central trabaja con ingredientes procedentes de distintos ecosistemas y alturas de Perú. Su carta reúne productos de la costa, los Andes y la Amazonía, bajo una mirada que pone el foco en la biodiversidad del país.

Los integrantes de BTS probaron propuestas de cocina peruana en dos restaurantes de Lima reconocidos a nivel internacional.

Las fotos compartidas por J-Hope no detallaron el menú que degustó BTS. Sin embargo, permitieron ver la mesa, varias preparaciones y el ambiente de los dos restaurantes. Las imágenes también reflejaron un momento distendido entre los artistas, lejos de la dinámica de los conciertos y los ensayos de la gira.

PUBLICIDAD

“Gracias Lima”, el cierre de una estadía marcada por los conciertos

El mensaje “Gracias Lima” funcionó como una despedida del cantante al público peruano y a la ciudad que recibió a BTS durante la etapa local de ARIRANG. La publicación de las fotos extendió ese agradecimiento hacia una experiencia vinculada con uno de los aspectos más reconocidos de Perú: su gastronomía.

Durante su último concierto en Lima, J-Hope ya había hecho una mención a la comida peruana. “Perú, país de la gastronomía. Pensé que solo la comida era deliciosa, pero el amor de ustedes es más delicioso”, expresó ante los asistentes.

La frase adquirió una nueva dimensión con las fotos de Central y Maido. El artista no solo registró el cierre de las presentaciones de BTS en la ciudad, sino que compartió una parte de la agenda privada del grupo y su contacto con la cocina local.

PUBLICIDAD

El cantante surcoreano agradeció al público peruano con una historia que decía “Gracias Lima”.