“Sabe todo lo que pasa en el Perú”: Arzobispo de Lima revela que el Papa León XIV está al tanto de la coyuntura nacional

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, reveló detalles de la próxima visita del papa León XIV al Perú y destacó que el pontífice se mantiene informado sobre la actualidad nacional. TV PERÚ

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En medio de la preocupación por la salud del papa León XIV, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, pidió a los peruanos unirse en oración por la recuperación del pontífice y compartió detalles de la próxima visita apostólica que realizará al país. Durante una entrevista con TV Perú, el religioso destacó que Robert Prevost mantiene un estrecho vínculo con el Perú y sigue atento a la actualidad nacional.

“Está más informado que yo”, comentó Castillo al recordar las conversaciones que mantiene con el Papa. Según relató, el pontífice suele corregirlo cuando algún dato sobre la situación peruana no es preciso. La afirmación refleja el interés con el que León XIV continúa siguiendo la realidad del país donde desarrolló parte de su labor pastoral.

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Durante la entrevista también se abordó la preocupación por el estado de salud del pontífice y la intervención médica anunciada, ante la cual se habían organizado encuentros de oración y misas en distintas regiones. Castillo pidió a los fieles acompañarlo espiritualmente y expresó su deseo de que pueda recuperarse.

La visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre, incluirá un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional, un mensaje en la Catedral de Lima y actividades en otras regiones. El arzobispo adelantó que el discurso papal abordará cuatro temas centrales: la familia, la mujer, el emprendimiento y la diversidad cultural del país.

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León XIV quiere regresar al Perú para agradecer a los peruanos

Castillo recordó que el pontífice manifestó su deseo de regresar al país durante un encuentro con obispos peruanos en enero. En esa ocasión, según relató, León XIV expresó que quería agradecer personalmente lo que había recibido durante sus años de servicio pastoral.

“Quiero agradecerles personalmente que lo que hago hoy día es consecuencia de lo que ustedes me dieron”, recordó Castillo sobre las palabras del Papa.

El arzobispo explicó que el vínculo del pontífice con el Perú se mantiene a pesar de sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica. Además de recordar su experiencia pastoral en el país, destacó que sigue informado sobre los acontecimientos nacionales y conserva el interés por reencontrarse con las comunidades que conoció.

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

Seis jóvenes podrán hacerle preguntas al papa León XIV

Uno de los encuentros previstos será el que reunirá al pontífice con jóvenes en el Estadio Nacional, el 12 de noviembre. La actividad busca dar espacio a las inquietudes de las nuevas generaciones y permitirles dialogar directamente con el Papa.

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De acuerdo con Castillo, la preparación incluyó consultas realizadas durante varios meses a grupos juveniles para recoger sus preguntas y reconocer los asuntos que más les preocupan. La iniciativa se vincula con el trabajo de la Vicaría de la Juventud de Lima, creada hace siete años.

Durante la entrevista se indicó que seis jóvenes serían los encargados de formular preguntas al Papa. Castillo explicó que la organización ha buscado recoger inquietudes de una comunidad más amplia, en lugar de limitar el encuentro a las opiniones de los participantes que tomarán la palabra.

El arzobispo también señaló que se evalúa cómo incorporar a los niños más pequeños, aunque su participación supone dificultades logísticas por la magnitud de la actividad.

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La agenda incluirá actividades en Lima y otras regiones

La visita apostólica contempla actividades en Lima y otras regiones del país. Entre las mencionadas durante la entrevista figuran una visita al hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa en la base aérea de Las Palmas, prevista para el 16 de noviembre.

El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

El recorrido también incluirá actividades en Chiclayo, región donde León XIV desarrolló parte importante de su labor pastoral, y una misa en la Amazonía peruana.

Castillo señaló que las diócesis de las regiones involucradas vienen preparando sus respectivas actividades. La intención es que el Papa pueda acercarse a distintas realidades del país y conocer su diversidad cultural y social. Los detalles específicos de la agenda regional, precisó, corresponden a los obispos de cada jurisdicción.

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Carlos Castillo recuerda la sencillez del Papa y su vínculo con el Perú

Durante la conversación, el arzobispo compartió algunas anécdotas personales sobre León XIV, a quien describió como una persona sencilla, paciente y prudente, además de muy interesada en mantenerse informado.

Entre sus recuerdos mencionó un viaje que el entonces obispo realizó desde Chiclayo hasta Lima durante la pandemia de la covid-19. Según relató Castillo, León XIV condujo durante la noche y llegó a su casa alrededor de las nueve de la mañana para desayunar y conversar.

El arzobispo también contó que al pontífice le gusta conducir, reparar motores y escuchar al grupo estadounidense The Mamas & the Papas. Estas aficiones, señaló, reflejan una faceta cotidiana del Papa.

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Asimismo, recordó el apoyo brindado durante la pandemia a personas que atravesaban situaciones difíciles, entre ellas quienes necesitaban oxígeno. Castillo destacó que la experiencia pastoral en el Perú dejó una huella en León XIV y contribuyó al vínculo que mantiene con el país.