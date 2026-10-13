Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

El exfutbolista habló de la mejora del cuadro 'rimense' luego de la victoria en Cajamarca. (Video: Después de Todo / Movistar Deportes)

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Sporting Cristal recuperó terreno en el Torneo Clausura tras imponerse como visitante ante UTC, en Cajamarca, por la jornada 11 de la Liga 1 2026. El resultado tuvo un valor especial para los ‘cerveceros’: sumaron su cuarta victoria consecutiva, alcanzaron la cima y protagonizaron una recuperación inesperada después de un Apertura marcado por la preocupación por el descenso.

Diego Penny destacó el cambio que mostró el cuadro ‘celeste’ desde el regreso de Roberto Mosquera. “Nosotros hemos sido muy críticos con Sporting Cristal. Cuando perdió dos partidos seguidos contra Boys y contra Sullana, fue un momento muy duro. Ellos creo que encontraron con Roberto Mosquera, porque sigo pensando que Roberto es un técnico para Cristal, conoce los jugadores, conoce la indosincrasia del jugador celeste”, afirmó en el programa Después de Todo.

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El ‘Flaco’ consideró que el mérito no puede recaer solo en el comando técnico. También puso el foco en la respuesta de los jugadores, quienes lograron trasladar a la cancha el impulso generado en las últimas jornadas.

“Claramente los jugadores también tienen que poner de su parte, pero en esta sinergia que se produce en esos últimos cuatro, porque Cristal ha metido 12 puntos en los últimos cuatro partidos, ha hecho 11 goles y le han hecho dos goles. Ahí está la solidez que no tuvo en todo el Apertura, la tiene ahora”, explicó.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

El ‘Flaco’ Penny señaló que la reacción tuvo una dimensión mayor por el punto de partida del plantel de Sporting Cristal. El equipo pasó de un momento de cuestionamientos, luego de aquellas dos caídas, a competir por el primer lugar del Torneo Clausura.

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“Cristal se recontrametió al campeonato. Hoy está puntero y hay que reconocer cuando un equipo que estaba hace cinco fechas en el piso porque perdió dos partidos seguidos, hoy pelea por el Clausura”, sostuvo sobre los ‘bajopontinos’, que comparten la punta con Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, aunque mejor ubicado por diferencia de goles.

El próximo desafío será ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, el sábado 17 de octubre. Penny pidió esperar el desarrollo de las fechas posteriores para medir si el equipo ‘rimense’ puede sostener el nivel que mostró en la reciente racha.

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura.

Roberto Mosquera sobre el triunfo de Sporting Cristal ante UTC

Por otro lado, Roberto Mosquera también habló luego de la victoria sobre UTC en Cajamarca y puso el acento en el recorrido que atravesó Sporting Cristal para llegar a la parte alta de la tabla. “Hay un mérito importante porque de tres puntos al borde del descenso estamos punteros. No es un trabajo mío solo, es de todos los que han creído en esta nueva fuerza que hemos traído desde el primer día”, declaró en conferencia de prensa.

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El técnico peruano también defendió a sus dirigidos y recordó que algunos integrantes del plantel recibieron cuestionamientos. Para el entrenador, el grupo dejó esa situación atrás para enfocarse en los objetivos deportivos. “Estoy muy contento con los jugadores porque algunos han sido maltratados, pero dejamos eso atrás porque siempre va a haber impedimentos en el camino que no nos dejan avanzar”, manifestó.

Mosquera remarcó que el presente del conjunto ‘celeste’ no habilita celebraciones anticipadas. “Esto no queda acá, falta mucho todavía por delante. No vamos a celebrar absolutamente nada, pero sí tenemos consciencia que estamos en un buen momento y queremos mantenerlo”, afirmó.

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Finalmente, el estratega de 70 años cerró su evaluación con una explicación sobre la evolución del plantel de Sporting Cristal, resaltando la mejora individual para lograr el buen presente. “Yo creo que es el crecimiento individual de los jugadores que ha convertido a Sporting Cristal en un colectivo muy importante”, concluyó.