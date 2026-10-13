Perú

Lucía de la Cruz acusó a su expareja Luisito Caycho de estafarla con una supuesta gira europea: “Yo me merezco un respeto”

La criolla explotó contra su exesposo, quien le prometió varias presentaciones en diversos países de Europa, pero nada estaba concretado

Un reporte del programa Magaly TV La Firme aborda la denuncia pública de la cantante Lucía de la Cruz contra su expareja Luisito Caycho, a quien acusa de supuesta estafa referente a una gira musical por Europa. En la emisión se muestran imágenes de la artista en el aeropuerto, capturas de conversaciones digitales, afiches promocionales y comunicados oficiales.
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La promesa de una serie de conciertos en Europa terminó en un conflicto entre Lucía de la Cruz y su exesposo, Luisito Caycho. La cantante afirmó que se enteró de que el viaje no estaba asegurado después de haber difundido videos y afiches para anunciar sus presentaciones fuera del país.

La intérprete aseguró que Caycho le habló de una agenda que comprendía tres países y cerca de siete ciudades. Bajo esa versión, aceptó grabar contenido promocional y respaldar públicamente el recorrido.

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El calendario contemplaba actuaciones desde el 18 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Entre los destinos que aparecían en el plan figuraban Milán, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Nápoles y La Coruña.

Lucía de la Cruz habla con gafas de sol y el dedo alzado, junto a un recuadro superior que muestra a Luisito Caycho
La cantante Lucía de la Cruz señala a Luisito Caycho por un presunto fraude vinculado a una gira por Europa.

Las dudas surgieron dentro de su entorno cuando revisaron la documentación enviada para organizar el traslado. Según contó la artista, los boletos no estaban comprados, pese a que ella entendía que el viaje ya tenía fechas y condiciones definidas.

Su hija, Enhit Wong de la Cruz, revisó los comprobantes y advirtió que se trataba de reservas pendientes de pago, no de pasajes emitidos. Ese detalle llevó a la cantante a cuestionar la viabilidad de toda la gira.

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De la Cruz sostuvo que la situación la dejó expuesta ante su público y ante quienes habían recibido la publicidad de los shows. La artista remarcó que actuó con confianza, convencida de que la producción estaba encaminada.

Lucía de la Cruz hablando ante la cámara junto a un documento de reserva de vuelos en una transmisión del programa Magaly TV La Firme
La cantante Lucía de la Cruz denuncia públicamente a su expareja Luisito Caycho por una supuesta estafa relacionada con boletos aéreos para una gira por Europa.

“Yo grabé porque pensé que todo era verdad”, señaló al explicar por qué participó en los materiales que promocionaban las presentaciones en el extranjero.

Lucía de la Cruz dijo que empresarios le reclamaron adelantos por conciertos que no se realizaron

El conflicto se amplió cuando, de acuerdo con la versión de la cantante, varios empresarios peruanos residentes en Europa se contactaron con ella. Esas personas le habrían indicado que Luisito Caycho pidió adelantos de dinero en representación de la artista.

La criolla afirmó que no recibió pagos por los conciertos, ni pasajes, ni hospedajes cubiertos. Pese a ello, aseguró que algunos organizadores le reclamaron sumas que habrían sido entregadas para asegurar las fechas anunciadas.

Cartel informativo de una gira en Europa sobre un cintillo televisivo con el texto Lucía de la Cruz denuncia a Chamaco
Un cartel publicitario de una gira europea ilustra la denuncia de la cantante Lucía de la Cruz contra Luisito Caycho por una presunta estafa.

La intérprete de “Yo perdí el corazón” rechazó cualquier responsabilidad sobre esos montos. Su postura es que no tuvo participación en acuerdos económicos con empresarios ni en la gestión de los pagos vinculados con la gira.

Caycho, por su parte, difundió un comunicado en el que atribuyó la cancelación del recorrido a la falta de un acuerdo entre las partes. Lucía de la Cruz discrepó con esa explicación y sostuvo que el problema se originó antes, cuando comprobó que los aspectos básicos del viaje no estaban resueltos.

La artista indicó que ya conversó con abogados en Madrid para evaluar una denuncia. Su objetivo, afirmó, es determinar qué ocurrió con los adelantos que habrían sido solicitados con su nombre y establecer responsabilidades.

Lucía de la Cruz con gafas oscuras y camisa estampada levanta un dedo mientras declara en una transmisión de televisión
La cantante Lucía de la Cruz acusa a su expareja Luisito Caycho de estafarla con una supuesta gira musical por Europa.

“Yo soy Lucía de la Cruz, yo me merezco un respeto. Yo soy un patrimonio de la música nacional”, manifestó la cantante al referirse a la controversia.

La artista también advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. Mientras prepara acciones legales, busca aclarar ante los empresarios y el público que no recibió recursos por una gira que finalmente no se concretó.

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