Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Víctor Flores, representante del fujimorismo, indicó que el Senado podrá incorporar propuestas solo dentro de los temas aprobados por la Cámara de Diputados en materia de seguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño.

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Víctor Flores, senador de Fuerza Popular, descartó restituir las 66 medidas del pedido original de facultades legislativas del Ejecutivo, pese a considerar insuficiente que la Cámara de Diputados haya aprobado solo 20 medidas. El legislador sostuvo que la revisión constitucional permitirá incorporar algunos aspectos, pero sin alterar el texto remitido por los diputados.

En una entrevista con RPP, Flores señaló que dos o tres de las 66 medidas originales no cuentan con su respaldo, aunque defendió la relevancia del resto y afirmó que el Ejecutivo dispone de vías alternativas para impulsar las iniciativas que queden fuera de la delegación, entre ellas proyectos de ley con carácter de urgencia y decretos de urgencia.

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“Desde el minuto número uno (Keiko Fujimori) ha empezado a trabajar, a legislar por parte del Ejecutivo, a ejecutar el plan de gobierno Perú con orden, porque con facultades y sin facultades, el plan de gobierno se va a llevar a cabo”, dijo al medio radial.

Oscar Reto Otero, Presidente de la Cámara de Diputados, exige al Senado no incorporar materias ajenas ni alterar la esencia del dictamen sobre delegación de facultades, subrayando que el respeto entre ambas cámaras definirá la gobernabilidad de los próximos cinco años.

El Senado sumará puntos sin reponer las 66 medidas

Víctor Flores reveló que el Senado revisará el proyecto aprobado por Diputados y podría añadir disposiciones, pero negó que esa evaluación implique recuperar las 66 medidas solicitadas inicialmente por el Ejecutivo. El senador afirmó que se pueden incorporar puntos sin desnaturalizar el texto ya aprobado.

“En el Senado tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que tenemos que revisar obligatoriamente. Revisar y posiblemente agregar algunos puntos, pero en los temas que han venido de la Cámara de Diputados sin desnaturalizar, está clarísimo. (...) eso no significa que vamos a reponer los 66 puntos”, sostuvo el senador fujimorista.

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Flores explicó que la Constitución obliga al Senado a revisar las iniciativas provenientes de la Cámara de Diputados. Bajo ese criterio, definió el papel de la cámara como “revisora, reflexiva, pensante”.

Al ser consultado sobre una eventual restitución integral del pedido original, el senador respondió: “No, no, de ninguna manera”. Añadió que la posibilidad de sumar puntos debe respetar los límites del proyecto aprobado por Diputados.

El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, detalla por qué votaron a favor del dictamen de facultades en comisión a pesar de considerarlo insuficiente. Anuncia que en el Pleno del Congreso buscarán reincorporar temas clave relacionados con la simplificación administrativa, el agro y la seguridad.

El legislador cuestionó que solo 20 medidas hayan avanzado frente a las 66 propuestas planteadas por el Ejecutivo. “De 66, aprobar solamente 20 significa, pues, un tercio, menos de un tercio. Entonces, lamentablemente, eso es muy pobre”, manifestó.

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Comando unificado contra la delincuencia

Durante la entrevista, Flores apoyó la implementación de un comando unificado para enfrentar la inseguridad ciudadana. Según explicó, el objetivo es reunir los instrumentos de inteligencia de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Aviación para evitar que operen de forma desconectada.

El senador, quien dijo haber trabajado en asuntos de seguridad y representar a La Libertad, aludió a la situación de Trujillo. “Trujillo era la Ciudad de la Primavera, la Ciudad de la Marinera, la ciudad de la cultura. Hoy en día no sabemos qué ciudad es”, sostuvo.

Flores también afirmó que el esquema de coordinación se vincula con la pertenencia de Perú al Escudo de las Américas y con su condición de aliado de Estados Unidos sin integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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