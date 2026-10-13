Bullying, retos virales y expulsión tras tres suspensiones: así funcionará el nuevo régimen de disciplina escolar del Minedu

La propuesta clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones que contemplan amonestaciones, suspensiones y expulsiones.

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El Ministerio de Educación (Minedu) puso en consulta pública un nuevo régimen de disciplina escolar que contempla suspensiones, matrícula condicional y expulsión de estudiantes en instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica. La propuesta también regula faltas relacionadas con el uso de celulares, retos virales, violencia, acoso digital y presentación personal.

Los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, difundidos mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU, alcanzan a colegios públicos, privados, de gestión privada por convenio y a aquellos administrados por los ministerios de Defensa e Interior, además del INPE.

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Las faltas se clasificarían en leves, graves y muy graves

Las faltas leves serían incumplimientos que no afecten de forma seria la integridad física, psicológica, emocional o moral de otras personas y que no sean reiterados.

El docente podría aplicar una amonestación verbal o escrita, la reparación del daño, la restricción temporal de determinadas actividades o la separación temporal del aula con tareas supervisadas.

El uso no autorizado de teléfonos celulares, los retos virales y las apuestas dentro de las instituciones constituyen faltas graves.

Las medidas no podrán afectar la alimentación, el descanso, los servicios higiénicos, la atención de salud, la actividad física esencial ni los ajustes razonables para estudiantes con discapacidad. Tampoco se podrá impedir el ingreso de un alumno como castigo por tardanzas o inasistencias.

Las faltas graves incluirían conductas reiteradas, daños no graves a la infraestructura, agresiones físicas sin lesiones, violencia psicológica, adulteración de justificativos, posesión o consumo de sustancias prohibidas y actos que vulneren la intimidad o dignidad de otros integrantes de la comunidad educativa.

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También se consideraría grave el uso no autorizado de teléfonos celulares, relojes inteligentes, lentes con cámara, tabletas, audífonos u otros dispositivos durante la jornada. Los retos virales y apuestas que expongan a los estudiantes a actos peligrosos o humillantes entrarían en este grupo.

El proyecto contiene una inconsistencia sobre las tardanzas. Mientras un apartado señala que más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre constituirían una falta grave, otro las clasifica como faltas leves. La versión final deberá precisar cuál será la regla aplicable.

Las pautas de presentación personal para alumnos de colegios públicos restringen el uso de maquillaje, piercings, tatuajes y prendas cortas.

Faldas por encima de la rodilla y cabello pintado serían faltas leves en colegios públicos

El proyecto del Minedu establece que los estudiantes de colegios públicos deberán acudir con adecuada higiene y aseo, además de usar correctamente el uniforme o la vestimenta fijada por la institución.

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Durante la jornada escolar se restringirían el maquillaje, los accesorios como aretes, piercings, anillos, cadenas y pulseras, los tatuajes, las faldas por encima de la rodilla y el cabello pintado.

El incumplimiento constituiría una falta leve. El documento no prohíbe expresamente el cabello largo ni fija un corte determinado. En los colegios privados, las restricciones sobre presentación personal deberán figurar de forma expresa en el reglamento interno y ser comunicadas a estudiantes y familias.

La Unidad de Gestión Educativa Local garantiza una vacante escolar en otro colegio para aquellos estudiantes que sufran una expulsión.

El acoso digital, las armas y la violencia sexual serían faltas muy graves

Las faltas muy graves abarcarían conductas que pongan en riesgo o afecten de manera seria a estudiantes, docentes, trabajadores, instalaciones o bienes del colegio. Entre ellas se encuentran:

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Acoso escolar, ciberbullying, violencia sexual, discriminación, actos de odio, extorsión, coacción, cobro de cupos y alteración violenta del orden.

Porte de armas u objetos punzocortantes, difusión de información privada, grabaciones que vulneren la intimidad, fraude en evaluaciones, suplantación de identidad, falsificación de documentos, robo y promoción o venta de sustancias prohibidas.

Si una conducta no figura como grave o muy grave, deberá considerarse leve. Si existe duda sobre su clasificación, el Comité de Gestión del Bienestar deberá resolverla en un plazo máximo de un día.

La matrícula condicional procede ante la acumulación de suspensiones o al obtener una nota desaprobatoria de conducta menor a 11.

La expulsión podría aplicarse después de tres suspensiones

Las faltas leves quedarían bajo responsabilidad del docente. La dirección del colegio evaluaría las medidas ante faltas graves y muy graves, para lo cual deberá considerar la edad del estudiante, sus antecedentes, las circunstancias del hecho, el daño ocasionado y la disposición para repararlo.

La suspensión temporal podría aplicarse por tres faltas leves durante un bimestre o ante faltas graves y muy graves. Tendría un límite de tres días hábiles por cada ocasión y no podría imponerse más de cuatro veces en un año escolar.

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La matrícula condicional se aplicaría ante conductas reiteradas, dos o más suspensiones en el año, falta de apoyo familiar o una nota desaprobatoria de conducta. El proyecto propone restablecer una calificación de 0 a 20 para este concepto: una nota menor a 11 sería desaprobatoria.

La separación definitiva procedería ante tres suspensiones en el año, una falta muy grave o la reiteración de conductas que impida la permanencia del alumno en la institución. La familia podrá pedir una reconsideración dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación y el colegio tendrá cinco días hábiles para responder.

La expulsión no eliminaría el derecho a educación. Si la familia no gestiona la continuidad escolar en otro plantel, la UGEL deberá garantizar una vacante en Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa.

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El acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión y el porte de armas quedan catalogados como faltas muy graves.

Más de 50 mil reportes de violencia escolar desde 2024

La exposición de motivos señala que el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) registró 50.633 reportes de violencia escolar entre enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026.

Del total, 21.425 casos, el 42,3%, correspondieron a violencia física; 19.801, el 39,1%, a violencia psicológica; y 9.407, el 18,6%, a violencia sexual. Casi uno de cada cinco reportes estuvo vinculado con violencia sexual.

Además, 32.749 reportes, el 64,7%, involucraron a estudiantes como presuntos agresores, mientras que 17.884, el 35,3%, fueron atribuidos a personal de instituciones educativas contra alumnos.

Los resultados de PISA 2025 muestran un aumento de situaciones vinculadas al acoso escolar frente a 2022. Los rumores malintencionados pasaron de 29% a 40%, las burlas de 27% a 37% y los empujones o golpes de 9% a 16%. El 43% de alumnos de primaria afirmó que el desorden en clase dificulta el aprendizaje.

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Los colegios tendrían 30 días para adecuarse si se aprueba la norma

El plazo de consulta pública concluirá el 27 de octubre de 2026. Después, el Minedu deberá procesar los aportes, evaluar cambios y definir el texto que podría aprobarse mediante Decreto Supremo.

El fin de la consulta no supondrá una aplicación automática de las medidas. Si el Decreto Supremo entra en vigencia, las instituciones educativas tendrán hasta 30 días para adecuar sus documentos de gestión al régimen disciplinario.