Perú Deportes

Erick Delgado encaró a José Carvallo por cambiar de opinión sobre Sporting Cristal: “Ahora te subes al carro”

El ‘Loco’ expuso al exaquero de Universitario que había criticado a los ‘cerveceros’ antes de ser el puntero del Torneo Clausura 2026. Se vivió un tenso cruce en vivo entre ambos

Los dos comentaristas protagonizaron un cruce debido al momento futbolístico de los 'cerveceros'. (L1 Max)
Guardar

Sporting Cristal renació en el Torneo Clausura 2026. Cortó mala racha y ahora es puntero del campeonato tras el triunfo que celebró frente UTC en Cajamarca. El equipo de Roberto Mosquera se metió a la pelea por el segundo trofeo de a Liga 1 y eso generó muchas reacciones.

José Carvallo y Erick Delgado protagonizaron un tenso momento cuando el exarquero de la ‘U’ se refirió al momento que viven los ‘cerveceros’ en la cima de la competición.

PUBLICIDAD

“Yo no descarto a nadie. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la U lo va a pelear hasta el final, pero yo veo encaminado a Cristal. La única duda que tengo de Cristal, la única duda que tengo de Cristal es que quiero verlo con un equipo más complicado”, apuntó el exjugador ‘crema’ en L1 Max.

El ‘Loco’ lo interrumpió y encaró dejandolo expuesto: “Pero José, pero si tú me dijiste a mí que Cristal no tenía con qué. Hace cinco fechas, lo escuchamos acá. Tú me dijiste a mí que Cristal no tenía con qué. Entonces, se está contradiciendo el señor. Por favor, al tío de L1 Max, que ponga ese corto porque ahora se suben al carro. Se subieron al carro hoy día; está bien, te dejo ser”.

PUBLICIDAD

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

“Quiero ver a Sporting Cristal con un equipo de más nivel”

Erick Delgado reconoció que Sporting Cristal no tiene un plantel amplio, pero tiene jugadores como para sacar adelante lo que resta del campeonato.

“Cristal tiene un equipo corto, en su momento. Dijimos que le faltaba recambio, pero ahora ha rescatado cuatro o cinco jugadores más. Igual, no tuvo un buen partido”, comentó el exguardamete ‘celeste’.

Por su lado, José Carvallo fue puntual al mencionar que quiere ver el desempeño del equipo de Roberto Mosquera frente a un equipo que le compita de igual a igual.

“Para mí, Sporting Cristal viene bien, pero quiero verlo con Cusco FC y Alianza Lima. Si pasa esas dos pruebas, listo. Cristal le ha ganado a rivales a los que les tienes que ganar. Yo más encaminado lo veo a Cristal, pero quiero verlo con un equipo de más nivel”, expresó.

Luis Iberico – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
Con seis victorias consecutivas, Sporting Cristal alimenta sus aspiraciones en el Clausura 2026. Luis Iberico, autor del gol decisivo en Cajamarca, advirtió que el equipo debe mantener los pies sobre la tierra para seguir en la pelea (Liga 1)

¿Cuándo juega Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal volvió al liderato del Torneo Clausura 2026 después de imponerse a UTC en Cajamarca. El equipo dirigido por Roberto Mosquera suma 22 puntos y recuperó protagonismo en la lucha por el segundo campeonato de la Liga 1.

Los rimenses recibirán a Comerciantes Unidos el domingo 18 de octubre en el estadio Alberto Gallardo de Lima, por la fecha 12. El partido comenzará a las 11.00, según el horario de Perú, y será una prueba para el líder en su objetivo de conservar la ventaja.

El conjunto rimense afrontará el compromiso como local luego de su triunfo en Cajamarca. El duelo exigirá que los cerveceros prolonguen el rendimiento que les permitió regresar a la parte alta de la clasificación.

Sporting Cristal se medirá con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal se medirá con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026.

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (domingo 18 de octubre / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal (sábado 24 de octubre / 15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (programación por confirmar / estadio Unión de Tarma)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (local)

Temas Relacionados

José CarvalloErick DelgadoSporting CristalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

El periodista deportivo criticó la actitud del técnico de Alianza Lima al respaldar a su colega de Melgar en medio de las malas decisiones arbitrales y supuestos favorecimientos a Universitario

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cerveceros’ tendrá un nuevo reto para defender el liderato: recibirá a las ‘águilas cutervinas’ en el estadio Alberto Gallardo. Entérate los detalles del crucial duelo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

El exarquero se pronunció por el triunfo del elenco ‘cervecero’ ante UTC en Cajamarca y valoró el notable presente con el trabajo de Roberto Mosquera

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Tras el agónico empate con Melgar, los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo antes los ‘churres’ para mantenerse en la lucha por el título. Conoce los detalles de decisivo cotejo

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”

El ‘Motorcito’ evaluó el rendimiento del cuadro ‘crema’ en el reestreno de Fabián Bustos y, pese a que espera que luche por el Torneo Clausura, dejó un firme mensaje

Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

ENTRETENIMIENTO

J-Hope se despidió de Perú con fotos de BTS en Central y Maido: “Gracias, Lima”

J-Hope se despidió de Perú con fotos de BTS en Central y Maido: “Gracias, Lima”

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Lucía de la Cruz acusó a su expareja Luisito Caycho de estafarla con una supuesta gira europea: “Yo me merezco un respeto”

Magaly Medina cuestionó la liberación de empresaria que mató a un vigilante en Trujillo: “La vida vale 400 mil soles”

Tripulante de cabina emocionó a pasajeros que regresaban a Arequipa tras los conciertos de BTS en Lima: “De ARMY a ARMY, no dejemos de soñar”

DEPORTES

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

Pedro García cuestionó a Guede por solidarizarse con Rondelli tras fuerte reclamo contra el arbitraje: “Es paranoico, se equivocan para todos”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Diego Penny resaltó la recuperación de Sporting Cristal para ser líder del Torneo Clausura: “Tiene la solidez que no tuvo en el Apertura”

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”