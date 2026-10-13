Erick Delgado encaró a José Carvallo por cambiar de opinión sobre Sporting Cristal: “Ahora te subes al carro”

Los dos comentaristas protagonizaron un cruce debido al momento futbolístico de los 'cerveceros'. (L1 Max)

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Sporting Cristal renació en el Torneo Clausura 2026. Cortó mala racha y ahora es puntero del campeonato tras el triunfo que celebró frente UTC en Cajamarca. El equipo de Roberto Mosquera se metió a la pelea por el segundo trofeo de a Liga 1 y eso generó muchas reacciones.

José Carvallo y Erick Delgado protagonizaron un tenso momento cuando el exarquero de la ‘U’ se refirió al momento que viven los ‘cerveceros’ en la cima de la competición.

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“Yo no descarto a nadie. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la U lo va a pelear hasta el final, pero yo veo encaminado a Cristal. La única duda que tengo de Cristal, la única duda que tengo de Cristal es que quiero verlo con un equipo más complicado”, apuntó el exjugador ‘crema’ en L1 Max.

El ‘Loco’ lo interrumpió y encaró dejandolo expuesto: “Pero José, pero si tú me dijiste a mí que Cristal no tenía con qué. Hace cinco fechas, lo escuchamos acá. Tú me dijiste a mí que Cristal no tenía con qué. Entonces, se está contradiciendo el señor. Por favor, al tío de L1 Max, que ponga ese corto porque ahora se suben al carro. Se subieron al carro hoy día; está bien, te dejo ser”.

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El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

“Quiero ver a Sporting Cristal con un equipo de más nivel”

Erick Delgado reconoció que Sporting Cristal no tiene un plantel amplio, pero tiene jugadores como para sacar adelante lo que resta del campeonato.

“Cristal tiene un equipo corto, en su momento. Dijimos que le faltaba recambio, pero ahora ha rescatado cuatro o cinco jugadores más. Igual, no tuvo un buen partido”, comentó el exguardamete ‘celeste’.

Por su lado, José Carvallo fue puntual al mencionar que quiere ver el desempeño del equipo de Roberto Mosquera frente a un equipo que le compita de igual a igual.

“Para mí, Sporting Cristal viene bien, pero quiero verlo con Cusco FC y Alianza Lima. Si pasa esas dos pruebas, listo. Cristal le ha ganado a rivales a los que les tienes que ganar. Yo más encaminado lo veo a Cristal, pero quiero verlo con un equipo de más nivel”, expresó.

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Con seis victorias consecutivas, Sporting Cristal alimenta sus aspiraciones en el Clausura 2026. Luis Iberico, autor del gol decisivo en Cajamarca, advirtió que el equipo debe mantener los pies sobre la tierra para seguir en la pelea (Liga 1)

¿Cuándo juega Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal volvió al liderato del Torneo Clausura 2026 después de imponerse a UTC en Cajamarca. El equipo dirigido por Roberto Mosquera suma 22 puntos y recuperó protagonismo en la lucha por el segundo campeonato de la Liga 1.

Los rimenses recibirán a Comerciantes Unidos el domingo 18 de octubre en el estadio Alberto Gallardo de Lima, por la fecha 12. El partido comenzará a las 11.00, según el horario de Perú, y será una prueba para el líder en su objetivo de conservar la ventaja.

El conjunto rimense afrontará el compromiso como local luego de su triunfo en Cajamarca. El duelo exigirá que los cerveceros prolonguen el rendimiento que les permitió regresar a la parte alta de la clasificación.

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Sporting Cristal se medirá con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026.

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (domingo 18 de octubre / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal (sábado 24 de octubre / 15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal (programación por confirmar / estadio Unión de Tarma)

- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano (local)