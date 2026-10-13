Caso Liceo Naval: Madre de alumno retenido en Maranguita denuncia pacto entre estudiantes para encubrir al verdadero agresor

La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La madre de un alumno del Liceo Naval retenido en Maranguita por la investigación de un abuso sexual sostuvo que su hijo, estudiante de cuarto de secundaria, podría ser inculpado de la agresión a raíz de un presunto acuerdo entre compañeros de quinto año. La mujer pidió que los involucrados declaren antes de la audiencia judicial prevista para el 15 de octubre.

En una entrevista con Willax, la madre afirmó que los alumnos que estuvieron reunidos en un chifa después de los hechos conocen quién habría sido el principal agresor. Su hijo, según su versión, no acudió a ese encuentro y se presentó voluntariamente en la comisaría de San Borja luego de recibir amenazas.

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Los mensajes del chifa, clave en la investigación

La defensa de la víctima presentó el 28 de septiembre mensajes enviados por algunos implicados entre las cinco y seis de la tarde, cuando varios alumnos se encontraban en el restaurante. Uno de ellos escribió: “De mi parte, perdón por lo que te pasó. Yo no te empujé la escoba, solo el short, pero de igual manera te pido perdón”.

Otro mensaje, difundido por el medio, contenía una disculpa por haber sujetado al alumno agredido: “Fuera de broma, te pido perdón por agarrarte. Me avisas cómo vas”. La madre consideró que esas conversaciones deben ser evaluadas dentro de la investigación.

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Seis mensajes enviados horas después de la agresión incluyen pedidos de perdón y referencias a lo ocurrido, pese a que los escolares ofrecieron después una versión distinta, según reveló Cuarto Poder

Tras la difusión de los chats, la mujer describió su interpretación de lo ocurrido en declaraciones a ATV. “Estamos casi seguros de que ha habido una especie de acuerdo entre los chicos mayores de quinto para cubrirse entre ellos y darle una responsabilidad a mi hijo dentro de este proceso”.

Según su testimonio, su hijo llevaba educación a distancia debido a sus actividades deportivas y no participaba del bachillerato internacional. La madre planteó que esa situación lo habría dejado al margen del grupo de compañeros que asistía regularmente al colegio.

La mujer relató que el padre de la víctima se comunicó con su familia para preguntar si conocían lo sucedido. Después de hablar con su hijo, dijo que el adolescente negó haber participado en la agresión: “Mamá, yo soy inocente, yo no le hice nada a mi compañero”.

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El ataque dentro de Maranguita

La familia del menor de cuarto de secundaria sostiene que las amenazas recibidas en redes sociales y a través del teléfono del padre del menor influyeron en la decisión de acudir a la comisaría. “En todas las redes sociales mi hijo ya estaba incriminado como el principal responsable”, afirmó la madre.

Reportaje periodístico del noticiero Ocurre Ahora sobre la denuncia de un presunto abuso sexual dentro del Centro Juvenil de Rehabilitación Maranguita. La madre de uno de los adolescentes internados vinculados al caso Liceo Naval reportó el intento de agresión cometido por otro menor en el establecimiento. La transmisión muestra imágenes del estudio de televisión junto con tomas del exterior del centro y de las diligencias realizadas por las autoridades.

Durante el internamiento, uno de los alumnos habría dicho al estudiante de cuarto de secundaria que consideraba injusta su permanencia en Maranguita. Otro menor escuchó esa conversación y luego intentó agredir a su compañero con un palo; la denuncia fue presentada en la comisaría de San Miguel.

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La madre vinculó ese episodio con su sospecha sobre un acuerdo entre los detenidos. “Justo este chico que se acerca de repente medio arrepentido y le confiesa a mi hijo que él está ahí injustamente, de que él sabe que él no fue, justo a él es que lo agreden”, declaró.

La mujer pidió a los alumnos que estuvieron en el chifa que aporten su versión ante las autoridades. “Todos los que estuvieron ahí saben la verdad. Saben quién fue la persona responsable de ese acto”, sostuvo.

Un alumno que, según la denuncia, brindó apoyo al menor agredido y no fue incluido inicialmente en la investigación fue citado a declarar ante el Juzgado de Familia.

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