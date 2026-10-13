Perú

ONPE inicia el pago de S/165 a miembros de mesa desde este 13 de octubre: conoce las fechas y modalidades

Los ciudadanos que seleccionaron Yape como medio de pago recibirán los S/165 entre el 13 y el 15 de octubre y podrán verificar el abono en la aplicación y en su correo electrónico

Los beneficiarios que eligieron depósitos en cuentas del BCP, BBVA o Scotiabank recibirán el dinero entre el 13 y el 14 de octubre, según el cronograma establecido - Créditos: Andina.
Los beneficiarios que eligieron depósitos en cuentas del BCP, BBVA o Scotiabank recibirán el dinero entre el 13 y el 14 de octubre, según el cronograma establecido - Créditos: Andina.
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Los ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzarán a recibir desde este martes 13 de octubre la compensación económica de S/165 otorgada por el Estado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció un cronograma de desembolsos según el medio de pago elegido por los beneficiarios, que incluye depósitos bancarios, transferencias mediante Yape y cobros presenciales en agencias del Banco de la Nación.

Los primeros en acceder al dinero serán quienes fueron seleccionados durante el sorteo del 24 de julio, cumplieron efectivamente sus funciones durante la jornada electoral y registraron previamente su modalidad de cobro en la página web del organismo electoral.

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¿Cuándo depositarán los S/165 en las cuentas bancarias?

Los ciudadanos que eligieron recibir la compensación directamente en sus cuentas de ahorros del Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank podrán visualizar los depósitos entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, de acuerdo con la entidad financiera correspondiente.

Para identificar el abono, los beneficiarios deberán revisar los movimientos de sus cuentas y verificar los conceptos asociados a la transferencia. La denominación que aparecerá en cada banco será diferente:

  • BCP: “Movilidad”.
  • BBVA: “A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE”.
  • Scotiabank: “Tbk-pagos varios”.

La ONPE precisó estas referencias para facilitar el reconocimiento del dinero recibido y evitar confusiones al momento de consultar el saldo disponible.

Un miembro de mesa pasa una cédula de votación a un elector sobre un escritorio con documentos y una urna transparente.
Quienes optaron por el cobro presencial podrán retirar la compensación desde el 15 de octubre en las ventanillas del Banco de la Nación, con la presentación de su DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yape: ¿entre qué fechas se realizará la transferencia?

Quienes seleccionaron la billetera digital Yape recibirán los S/ 165 entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre. Esta alternativa permitirá acceder a la compensación mediante una transferencia electrónica, sin necesidad de acudir a una agencia bancaria para retirar el monto.

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Los beneficiarios podrán comprobar la operación a través de dos vías. En primer lugar, recibirán un correo electrónico con el mensaje “Recibiste un depósito de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”. Asimismo, en el historial de movimientos de Yape aparecerá la denominación Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Por ello, se recomienda revisar tanto la bandeja de entrada del correo electrónico como los movimientos de la aplicación durante las fechas previstas para el desembolso.

Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Elecciones 2026 - Elecciones municipales 2026 - Elecciones regionales 2026 – Perú - actualidad
Los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzarán a recibir desde el 13 de octubre la compensación económica de S/ 165 otorgada por el Estado (ONPE)

¿Cómo cobrar la compensación en el Banco de la Nación?

Los ciudadanos que optaron por la modalidad presencial podrán retirar el dinero desde el jueves 15 de octubre. Para completar el procedimiento, deberán acercarse a una ventanilla del Banco de la Nación y presentar su documento nacional de identidad (DNI).

Esta vía también estará habilitada para quienes no pudieron recibir el abono por otros medios debido a que el sistema financiero rechazó la modalidad de pago seleccionada. En estos casos, la atención para el cobro presencial comenzará el viernes 16 de octubre.

Además, los ciudadanos que asumieron el cargo porque se encontraban en la fila de electores y tuvieron que reemplazar a los miembros de mesa sorteados que no asistieron podrán cobrar la compensación en las agencias del Banco de la Nación desde el jueves 15.

¿Dónde consultar si te corresponde el pago?

Los beneficiarios pueden verificar el estado de la entrega de los S/ 165 mediante la plataforma habilitada por la ONPE. Para realizar la consulta, deben ingresar al siguiente enlace oficial: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/

A través de este portal, podrán revisar la información relacionada con su compensación económica. Es importante comprobar el estado del trámite y considerar las fechas establecidas para cada modalidad antes de acudir a una entidad financiera.

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