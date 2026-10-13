Perú

Magaly Medina cuestionó la liberación de empresaria que mató a un vigilante en Trujillo: “La vida vale 400 mil soles”

La periodista criticó la decisión de la justicia peruana a 5 meses de la muerte del trabajador en manos de Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien manejaba en estado de ebriedad

En el programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina aborda la decisión del Poder Judicial de liberar a una empresaria implicada en la muerte de un vigilante en Trujillo. Durante la transmisión en vivo, se revisan detalles del caso, la fianza fijada y las circunstancias del incidente vial.
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La liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna, empresaria condenada en primera instancia por atropellar al vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo, provocó la reacción de Magaly Medina. La conductora cuestionó que la pena efectiva fuera reemplazada por una condena suspendida y que la reparación civil se fijara en S/ 400 mil.

El caso volvió a ocupar parte de la emisión de Magaly TV, la firme, donde la periodista puso el foco en las circunstancias que rodearon la muerte del trabajador. Martínez Torres fue embestido el 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf y falleció cinco días después a causa de las lesiones.

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Medina cuestionó la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, que dejó sin efecto la condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva impuesta contra la empresaria.

Una conductora de televisión a la izquierda y, a la derecha, la imagen de un automóvil gris en una calle nocturna con un recuadro de una mujer
La conductora Magaly Medina cuestiona en su programa la liberación de una empresaria procesada por la muerte de un vigilante tras un atropello ocurrido en Trujillo.
“La han soltado a solo cuatro meses de estar presa. Una Sala la ha dejado libre y solo le ha aumentado la reparación civil a 400 mil soles”, expresó la conductora durante su programa.

La presentadora sostuvo que la medida no guarda relación con la gravedad de los hechos. En su comentario, recordó que Alfaro Cerna conducía bajo los efectos del alcohol al momento del atropello.

“Estaba borracha la tipa y se fue contra él, ni siquiera lo ayudó. No lo llevó a un hospital, lo dejó ahí botado. Si no fuera porque intervinieron otras personas, se daba a la fuga”, afirmó Medina al referirse a la empresaria trujillana.

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La figura de ATV también comparó la suma establecida como reparación para la familia de Martínez Torres con el monto que debió pagar a Jefferson Farfán tras perder un proceso judicial por violación a la intimidad agravada.

Una mujer de cabello negro largo camina resguardada por dos agentes de policía que visten chalecos negros con letras amarillas
La justicia condenó en primera instancia a Maricsa Alfaro Cerna e inmediatamente se ordenó su internamiento en el penal El Milagro.

“Recuerdan cuánto tuve que pagarle a Jefferson Farfán: 350 mil soles, casi como el pago por la vida de ese pobre ciudadano. Esta mujer debió pagar muchísimo más”, manifestó.

Para la conductora, la cifra dispuesta por la Sala transmite un mensaje preocupante sobre la valoración de las víctimas en casos de accidentes con resultado fatal. “En nuestro país la vida vale 400 mil soles”, señaló durante su descargo.

Maricsa Polet Alfaro Cerna fue declarada en libertad

La resolución que ordenó la excarcelación de Maricsa Polet Alfaro Cerna se conoció el lunes 12 de octubre. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad revocó la condena de prisión efectiva y la reemplazó por una pena suspendida de dos años.

Los magistrados tomaron en cuenta que la empresaria no registraba antecedentes penales y que acreditó arraigo domiciliario, familiar y laboral. También valoraron que aceptó los cargos formulados en su contra y que había realizado pagos parciales por S/ 130 mil a cuenta de la reparación civil.

La conductora tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y la licencia de conducir suspendida cuando embistió a Martínez Torres, de 54 años, el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf (Créditos: ATV)

La medida no elimina las obligaciones fijadas por el tribunal. Alfaro Cerna deberá completar el pago de S/ 400 mil a favor de los familiares de Juan Martínez Torres, además de respetar una serie de reglas de conducta durante el periodo de la pena suspendida.

Entre esas condiciones figura su presentación ante el juzgado cada 60 días, instancia en la que tendrá que informar sobre sus actividades. Tampoco podrá modificar su domicilio sin contar con una autorización judicial previa.

La empresaria quedó además inhabilitada de manera definitiva para conducir vehículos motorizados. La restricción forma parte de la sentencia que reemplazó la pena de cárcel.

Fotomontaje con la imagen de una mujer al volante de un auto y el retrato en blanco y negro de un hombre con gorra
Maricsa Polet Alfaro Cerna recuperará su libertad tras la decisión de una sala de apelaciones; Juan Martínez Torres falleció a consecuencia de las lesiones sufridas en el atropello. (Infobae / Composición)

El accidente ocurrió cuando Alfaro Cerna conducía con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con los datos expuestos en el proceso. Martínez Torres permaneció internado tras el atropello, pero murió el 8 de mayo debido a la gravedad de las heridas.

La decisión judicial permitió que la empresaria recupere su libertad, aunque su situación queda condicionada al cumplimiento de las reglas impuestas y al pago íntegro de la reparación civil a los deudos del vigilante.

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