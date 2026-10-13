Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del choque por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se medirá con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026.

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Sporting Cristal volvió a meterse en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 tras el triunfo que celebró frente UTC en Cajamarca. El equipo de Roberto Mosquera despertó y es el puntero de la competición con 22 puntos.

A falta de seis fechas, los ‘cerveceros’ están obligados de mantener el buen momento para conquistar el segundo campeonato de la Liga 1. Y tendrá una dura prueba con Comerciantes Unidos en su condición de local.

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Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: programación del duelo por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos el domingo 18 de octubre en el estadio Alberto Gallardo de Lima, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

El duelo comenzará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los hinchas de Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 12.00 horas. Los seguidores ubicados en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil deberán conectarse desde las 13.00 horas para seguir el inicio del partido.

Con Comerciantes Unidos en el horizonte, Yoshimar Yotún dejó claro que Sporting Cristal no quiere adelantarse a los acontecimientos. El volante apuntó al descanso y la preparación como prioridades para defender la cima. (Liga 1)

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

L1 Max emitirá el encuentro entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos para los seguidores de la Liga 1. La señal posee los derechos de transmisión del campeonato a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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Los aficionados que quieran seguir el partido desde un celular, una tableta o una computadora podrán acceder a la programación a través de la aplicación Liga 1 Play.

Los clientes de Movistar contarán, además, con la opción de ver el duelo en directo mediante Movistar Play. Infobae Perú publicará la información principal antes, durante y después del compromiso para quienes no puedan acceder a la emisión en vivo.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

Así llegan Sporting Cristal y Comerciantes Unidos al cotejo

El equipo de Roberto Mosquera tendrá la misión de defender el liderato frente Comerciantes Unidos en condición de local. Los ‘cerveceros’ tuvieron un importante repunte que los metió en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026.

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La ventaja de los goles afavor le permite a Sporting Cristal mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, y para seguir con expectativas deberá asegurar el triunfo en casa. El triunfo con UTC en Cajamarca ayudó en lo anímico y eso lo pone como favorito.

Con seis victorias consecutivas, Sporting Cristal alimenta sus aspiraciones en el Clausura 2026. Luis Iberico, autor del gol decisivo en Cajamarca, advirtió que el equipo debe mantener los pies sobre la tierra para seguir en la pelea (Liga 1)

Por su lado, las ‘águilas cutervinas’ obtuvo empate 1-1 con Juan Pablo II como local, y sigue complicado con el descenso: marcha en el puesto 14 con 9 unidades, está a tres puntos de la zona de la baja.

Por ello, la obligación de los tres puntos no solo es para los rimenses sino también para Comerciantes Unidos, a falta de seis jornadas para que termine el campeonato.

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La dirigencia de Comerciantes Unidos dejó la evaluación de su pedido en manos de la CONAR. El club aseguró que acatará la resolución final y mantendrá su respeto por las autoridades del fútbol peruano. (Comerciantes Unidos)

Así se jugará la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 16 de octubre

- Sport Huancayo vs Cusco FC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Los Chankas vs ADT (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Sábado 17 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 18 de octubre

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) *

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) **

- Alianza Atlético vs Universitario (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

* El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos estaba pactado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 18 a la misma hora.

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Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1