Perú

Del rock a los viajes nocturnos: las facetas más personales del Papa León XIV según monseñor Castillo

Carlos Castillo recordó una visita del papa León XIV durante la pandemia y reveló detalles de su personalidad: su gusto por manejar, su interés por la mecánica y su afición por la música.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, reveló detalles de la próxima visita del papa León XIV al Perú y destacó que el pontífice se mantiene informado sobre la actualidad nacional. TV PERÚ
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El papa León XIV es conocido por su trayectoria pastoral y su labor al frente de la Iglesia católica, pero también tiene aficiones y costumbres que forman parte de su vida cotidiana. El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, compartió algunas de esas facetas personales durante una entrevista en TV Perú, en la que recordó experiencias que vivió junto al pontífice cuando ambos desarrollaban labores pastorales en el Perú.

Entre las anécdotas que relató, destacó la afición del Papa por conducir largas distancias, su interés por la mecánica y su gusto por la música de décadas pasadas. Castillo también lo describió como una persona sencilla, paciente y prudente, cualidades que, desde su perspectiva, explican la cercanía que mantiene con quienes lo conocen.

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El papa León XIV condujo toda la noche desde Chiclayo hasta Lima

Una de las historias que recordó el arzobispo ocurrió durante la pandemia de la COVID-19, cuando León XIV —entonces vinculado a la labor pastoral en el Perú— recibió el encargo de revisar asuntos relacionados con el Callao. Castillo, como arzobispo de Lima y presidente de la zona centro, debía entregarle un informe.

El encuentro quedó grabado en su memoria por la manera en que el pontífice llegó a la capital. Según contó, León XIV condujo desde Chiclayo durante toda la noche y apareció en su casa alrededor de las nueve de la mañana para desayunar.

Un cardenal con sotana y solideo rojo a la izquierda y los cuatro integrantes del grupo The Mamas y The Papas en blanco y negro a la derecha
Un montaje reúne al Papa León XIV junto a los integrantes del grupo estadounidense de folk rock The Mamas y The Papas. (Infobae)

“Se había venido en el carro, toda la noche viajando en su carro, manejando, y llegó a las nueve de la mañana a mi casa a tomar desayuno”, relató Castillo durante la conversación.

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El arzobispo explicó que, después de su llegada, ambos compartieron un momento de conversación. También subrayó que conducir no es una actividad ocasional para el pontífice, sino una de sus aficiones.

“Le encanta manejar y arreglar el motor, además”, comentó entre risas.

La banda que le gusta escuchar

La conducción no es el único pasatiempo que Castillo mencionó. El arzobispo también reveló que al papa León XIV le gusta escuchar a The Mamas & The Papas, agrupación estadounidense asociada a la música de la década de 1960.

“Le encantan escuchar las canciones de ellos”, contó el religioso, quien añadió que el pontífice también disfruta cantar. Incluso, dijo que le había enviado música y que había vuelto a encontrar canciones del grupo.

La anécdota dio paso a una descripción más personal del máximo religioso. Castillo lo definió como alguien “humano, sencillo, teólogo, pensador” y destacó que es sincero y amigo. A esas cualidades sumó su paciencia y prudencia.

“Es muy paciencioso. O sea, espera mucho, no se apura”, señaló el arzobispo de Lima, al explicar por qué considera que esas características son importantes en su manera de relacionarse con los demás.

Su vínculo con el Perú y la huella que dejó en Chiclayo

Más allá de sus aficiones, Castillo sostuvo que León XIV mantiene una relación cercana con el Perú y continúa atento a lo que sucede en el país. Incluso, durante la entrevista, afirmó que el pontífice está más informado que él sobre la actualidad nacional.

Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

“Cuando hablamos: ‘Ay, pero eso no es así, es así, es así’. Y así ya sabe él”, relató sobre las conversaciones que mantienen.

El arzobispo también recordó que, cuando le comunicaron por primera vez la intención de visitar el Perú, durante una visita ad limina en enero, el Papa expresó su deseo de agradecer personalmente lo que había recibido durante sus años de labor pastoral en el país.

Castillo explicó que el pontífice guarda un recuerdo especial de las personas que conoció, particularmente de los habitantes de Chiclayo, ciudad con la que desarrolló un vínculo estrecho. Según su relato, el cariño y la calidez de la población dejaron una huella importante en él.

Un pontífice cercano, paciente y atento a los demás

Para Castillo, la personalidad de León XIV no se limita a sus gustos musicales o a su afición por los automóviles. El arzobispo destacó también su capacidad de escuchar, su prudencia y su disposición para acercarse a personas de distintos entornos.

Durante la entrevista, recordó además el trabajo pastoral que el pontífice realizó en el Perú durante la pandemia, cuando participó en labores de ayuda a personas que necesitaban apoyo, entre ellas quienes requerían balones de oxígeno.

Estas experiencias, junto con las anécdotas personales, forman parte de la imagen que el arzobispo conserva de León XIV: la de un hombre que combina su formación teológica con intereses cotidianos y una relación cercana con las comunidades que acompañó.

Castillo compartió estos recuerdos mientras el país se prepara para recibir a Robert Prevost en su próxima visita apostólica, prevista para noviembre. En medio de la preocupación por su salud, el religioso también convocó a los peruanos a unirse en oración y expresó su deseo de que el pontífice pueda recuperarse y continuar con sus labores.

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