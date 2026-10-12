La mentalidad de Luis Iberico con Sporting Cristal de cara a lo que resta del Torneo Clausura: “Que la hinchada siga creyendo”

El atacante destaca el trabajo del plantel tras anotar en Cajamarca y afirma que el grupo mantiene la humildad para afrontar una definición con diferencias mínimas en la clasificación del campeonato (Jax Latin Media)

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Luis Iberico tuvo una tarde para el recuerdo en Cajamarca. El atacante de Sporting Cristal convirtió el tanto que le dio los tres puntos al cuadro celeste y llegó a tres anotaciones en sus últimos cuatro encuentros, una racha que refleja el nivel que atraviesa tanto él como el conjunto ‘rimense’ en este tramo decisivo del Torneo Clausura 2026.

Lejos de la euforia, el delantero de 28 años pidió mantener los pies sobre la tierra y envió un mensaje directo a la afición: que no dejen de creer, porque el grupo lleva tiempo trabajando para este momento.

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El regreso de un jugador que supo esperar

Después de superar un año marcado por una lesión complicada, Luis Iberico vuelve a disfrutar de su mejor versión con Sporting Cristal. El delantero atribuyó su recuperación deportiva a la paciencia y la constancia. (Jax Latin Media)

Un año fuera de las canchas por una lesión complicada pudo haberle pasado factura a cualquier futbolista. Para Iberico, en cambio, ese período se convirtió en una prueba de carácter. La recuperación fue lenta, exigente, y el camino de vuelta a la titularidad no estuvo libre de obstáculos. Hoy, con goles y minutos encima, el delantero reconoce que la clave estuvo en no desesperarse.

“Es saber tener paciencia, continuar entrenándose. Si bien el equipo ha tenido altibajos, hemos trabajado y ahora se está demostrando que estamos muy bien”, afirmó el atacante tras el pitazo final en Cajamarca.

La frase resume algo más que un estado de forma: habla de una filosofía de grupo que el plantel celeste adoptó como bandera en los últimos meses. La constancia en los entrenamientos, la cohesión interna y la capacidad de sobreponerse a los tropiezos forjaron la base de lo que hoy se traduce en resultados. Seis victorias consecutivas —entre el certamen local y la Copa Caliente— no son casualidad, sino la consecuencia directa de ese proceso silencioso que Iberico describió con dos palabras cuando se le consultó por la racha: “Es trabajo”. Y después, sin titubear: “Solo trabajo”.

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Una pelea sin margen de error en el Clausura

Con seis victorias consecutivas, Sporting Cristal alimenta sus aspiraciones en el Clausura 2026. Luis Iberico, autor del gol decisivo en Cajamarca, advirtió que el equipo debe mantener los pies sobre la tierra para seguir en la pelea (Liga 1)

El Torneo Clausura 2026 presenta un escenario inédito en la parte alta de la tabla. Cuatro equipos se disputan la punta con diferencias mínimas, lo que convierte cada fecha en una final anticipada. Un tropiezo puede costar la cima de un momento a otro, y todos los protagonistas lo saben. Iberico no esquivó el tema y lo graficó con honestidad.

“Es una locura, pero se ve que el torneo está muy fuerte. Nos mantendremos humildes y sabemos que tenemos que ir partido a partido para seguir estando arriba”, señaló el delantero.

Esa humildad que menciona no es un recurso retórico ni una respuesta de protocolo. Es la postura que el grupo eligió para navegar una competencia donde el margen de error es prácticamente inexistente. En ese contexto, el aporte individual de Iberico cobra una dimensión colectiva: sus goles no solo suman puntos, sino que oxigenan la confianza de un plantel que necesita a todos sus integrantes rindiendo al máximo para sostener el ritmo que impone la tabla.

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La racha de seis triunfos al hilo coloca a Sporting Cristal en una posición privilegiada, pero el propio atacante se encargó de dejar en claro que ningún resultado pasado garantiza el siguiente. El foco está puesto exclusivamente en el próximo partido, y así seguirá mientras la pelea por el título siga abierta.

El sueño de la selección y el respaldo de la hinchada

Mientras disfruta de su protagonismo en Sporting Cristal, Luis Iberico no renuncia al sueño de volver a vestir la camiseta de Perú. El atacante también envió un mensaje a los hinchas, a quienes pidió seguir creyendo en el trabajo del plantel (Liga 1)

Más allá del presente en el club, Iberico no ocultó una ilusión personal que crece en paralelo a su buen momento: volver a vestir la camiseta de la selección peruana. El delantero fue convocado al equipo nacional en una oportunidad anterior y sabe que el rendimiento sostenido es el único pasaporte válido para que esa puerta vuelva a abrirse.

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“A cualquier jugador peruano le gustaría y quiero paso a paso”, reconoció, con la mesura de quien prefiere no adelantarse a los hechos pero tampoco niega lo que siente.

Por último, Iberico reservó sus palabras finales para la afición celeste, ese sector que semana a semana deposita su fe en el plantel y que ahora vuelve a ilusionarse con la posibilidad de ver a su equipo peleando hasta el final por el campeonato. El mensaje fue directo y sin adornos.

“Que sigan creyendo. Desde un principio nosotros trabajamos para eso y ahora se están dando las cosas”, cerró el atacante.

Una frase que no necesita traducción. Sporting Cristal avanza, Iberico convierte, y la hinchada tiene razones concretas para acompañar.