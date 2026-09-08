Diego Enríquez sueña con llegar al extranjero y lograr el cupo internacional con Sporting Cristal para el 2027: “Es una meta para mí”

El portero del equipo celeste habló de desatenciones que le costaron caro al equipo, del técnico brasileño que moldea una idea de juego y de su propio anhelo de vestir la bicolor desde una liga del exterior (Sporting Cristal)

Guardar

El portero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, rompió el silencio tras una semana cargada de tensión en el club y puso en perspectiva lo que viene para el equipo celeste. En declaraciones a RPP, el guardameta reconoció las dificultades que atravesó el plantel en los días previos al último partido, pero subrayó que la victoria del fin de semana fue un punto de inflexión.

Ahora, la mirada está puesta en Moquegua, donde Sporting Cristal buscará sumar de visita en uno de los compromisos más determinantes de la temporada antes de la pausa por selecciones.

PUBLICIDAD

La victoria que devolvió la calma al plantel

Diego Enríquez reconoció que Sporting Cristal atravesó una semana complicada, aunque destacó que el triunfo del domingo permitió recuperar confianza y demostrar que el equipo puede sostener buenas actuaciones (Sporting Cristal)

La semana no fue sencilla para el elenco bajopontino. Sin entrar en detalles, Enríquez reconoció que el ambiente interno estuvo lejos de la tranquilidad ideal para preparar un partido. Sin embargo, el equipo respondió dentro del campo con una actuación que, según el propio arquero, estaba pendiente hace tiempo.

“Fue una semana bastante complicada por lo que pasó. El triunfo del fin de semana fue importante para que la gente sepa que podemos hacer buenas cosas, hay que replicarlo de visita”, afirmó el guardameta en diálogo con RPP.

Para Enríquez, el resultado no fue producto de lo que ocurrió fuera de las canchas, sino de una deuda que el plantel tenía consigo mismo. “Lo que pasó en la semana no nos hizo ser mejores el domingo. El equipo se debía un partido así, la actitud fue buena y la paciencia nos permitió hacer un gran encuentro”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El análisis del portero también alcanzó al rendimiento defensivo del conjunto celeste a lo largo del torneo. Pese a contar con centrales de buen nivel, las fallas de concentración han impedido que el arco permanezca invicto con mayor frecuencia, algo que el propio Enríquez calificó como una contradicción difícil de explicar.

“Han habido partidos en los que no hemos podido dejar el arco en cero, un poco contradictorio porque tenemos buenos centrales y en un gran nivel. Las desatenciones nos han jugado malas pasadas”, explicó.

Moquegua, el reto que puede cambiar el rumbo

Con la mira puesta en un torneo internacional, Sporting Cristal buscará imponerse en Moquegua para fortalecer su posición en la tabla. Enríquez consideró clave conseguir confianza antes del receso (Sporting Cristal)

Con la confianza renovada tras el último resultado, Sporting Cristal pone ahora toda su atención en el duelo ante Moquegua. Para el arquero, ese partido no es uno más: es una oportunidad concreta de acumular puntos fuera de casa y continuar escalando en la tabla de posiciones.

PUBLICIDAD

“Tenemos un gran reto que es ir a Moquegua, estamos mentalizados en sumar de visita e ir escalando en la tabla”, señaló Enríquez, quien además dejó en claro que el grupo tiene plena consciencia de lo que está en juego en los próximos compromisos.

El portero fue contundente al referirse a los dos partidos que el equipo disputará antes de la pausa por selecciones, al punto de no dejar margen para medias tintas: el objetivo es ganarlos ambos. “Estos dos partidos, antes de la para por selección, son muy claves. Ganar en Moquegua nos va a permitir llenarnos de confianza y el objetivo es meternos a un torneo internacional. Queremos ganarlos sí o sí”, manifestó.

PUBLICIDAD

La clasificación a una competencia internacional aparece, entonces, como el horizonte que guía cada decisión del plantel. Y el camino pasa, en primer lugar, por dar un golpe en el sur del país.

Menezes, el proceso y la meta personal de Enríquez

Diego Enríquez reveló que jugar en el extranjero y vestir la camiseta de la selección peruana forman parte de sus principales objetivos. Por ahora, concentra sus esfuerzos en Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Más allá del partido inmediato, Enríquez también se refirió al trabajo que viene desarrollando el técnico brasileño Menezes al frente del equipo. El arquero destacó que la propuesta del entrenador está siendo incorporada de manera progresiva por el plantel y mostró confianza en que los resultados llegarán con el paso del tiempo.

“El juego que el profesor Menezes quiere con el equipo se está asimilando poco a poco, va a dar resultados más adelante. Es un gran DT que va a ayudar al jugador peruano a mejorar en las eliminatorias. Estos partidos permitirán elevar nuestro nivel”, indicó.

PUBLICIDAD

El portero también abrió una ventana hacia sus aspiraciones personales. Enríquez no ocultó que su deseo es dar el salto al fútbol del exterior, una meta que, en su visión, va de la mano con la posibilidad de ganarse un lugar en la selección peruana.

“Mi anhelo es jugar en el extranjero y así poder también tener más chances de estar en la selección. Vestir la ‘bicolor’ siempre es una meta para mí”, concluyó el guardameta, quien de momento enfoca todas sus energías en ayudar a Sporting Cristal a cerrar esta etapa del torneo con el mayor puntaje posible.

PUBLICIDAD