Perú, finalista del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026: fecha y rival del decisivo partido.

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El sábado 10 de octubre, la selección peruana de vóley hizo historia al vencer 3-2 a Brasil, clasificar a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 y asegurar su presencia en el Mundial de la categoría. En esta nota, conoce a su próximo rival y la fecha de su encuentro.

Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

Fecha de la final del Sudamericano Sub 19 de vóley

La final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley se llevará a cabo este domingo 11 de octubre en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo.

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El horario se definiría tras la segunda semifinal y la Confederación Sudamericana de Voleibol lo anunciaría a través de sus canales oficiales, como ocurrió durante el torneo.

Rival de Perú en la final del Sudamericano Sub 19 de vóley

La selección peruana enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Venezuela, programado para este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas de Perú.

La ‘bicolor’ ya derrotó a la ‘vinotinto’ durante la fase de grupos, pues ambas integraron el Grupo A. En cambio, todavía no se enfrentó a la ‘albiceleste’, una de las selecciones que parte entre las favoritas para conquistar el certamen.

Venezuela o Argentina será el rival de Perú en la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley 2026.

Dónde ver la final del Sudamericano Sub 19 de vóley

Perú disputará la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley este domingo 11 de octubre. El encuentro se transmitirá a través del canal de YouTube de VOLEY ZONE TV.

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Quienes no puedan seguir el partido en directo podrán consultar la previa, el minuto a minuto y las repercusiones posteriores en el sitio web de Infobae Perú.

Aficionados peruanos sostienen una pancarta en la tribuna durante la victoria de su selección de voleibol ante Brasil para lograr la clasificación al Mundial Sub-19.

Así fue el triunfo de Perú ante Brasil

Perú derrotó 3-2 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 de vóley y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría, previsto para 2027. La selección dirigida por Martín Escudero se impuso con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7 en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela.

La ‘bicolor’ comenzó con autoridad y trasladó al partido la solidez que había mostrado durante la fase de grupos. A partir de un bloqueo efectivo, buenos pasajes de ataque y errores de Brasil en el saque, Perú construyó una diferencia de seis puntos hacia el tramo final del primer set. La ‘verdeamarela’ no logró reaccionar y las peruanas cerraron el parcial por 25-15.

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Brasil respondió en el segundo set con un inicio contundente. Tomó una ventaja de 4-0 y aprovechó las dificultades de Perú en recepción, además de los errores al servicio, para ampliar la distancia. La selección brasileña se quedó con el parcial por 25-16 e igualó el encuentro.

El tercer set concentró la mayor tensión del partido. Perú arrancó arriba por 7-3, aunque Brasil equilibró las acciones hasta el 15-15. En ese momento, la ‘bicolor’ recuperó el control con bloqueos oportunos y ataques que le permitieron sacar diferencia. El cierre tuvo una jugada polémica que generó reclamos brasileños, pero la escuadra nacional sostuvo la ventaja y ganó 25-21.

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Lágrimas, abrazos y pura alegría. La selección peruana U19 desata una celebración inolvidable en la cancha tras una victoria histórica contra Brasil. Un partido de infarto que terminó 3-2 y aseguró el cupo de Perú en la final del Sudamericano y en el próximo Mundial.

La ‘verdeamarela’ volvió a imponerse en el cuarto parcial. Otra vez tomó distancia desde el inicio y, aunque Perú se acercó hasta el 17-19, Brasil cerró el set 25-17 para llevar la semifinal al desempate.

En el quinto set, Perú mostró su mejor versión. Tomó la iniciativa desde los primeros puntos, se adelantó 6-3 y amplió la brecha ante una rival que cometió errores en el saque. Con el 15-7 final, la ‘bicolor’ selló su pase a la final continental y al Mundial Sub 19.