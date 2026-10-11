Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley: la celebración de la ‘bicolor’ tras triunfo histórico ante Brasil en Sudamericano

El sábado 10 de octubre quedará en la historia del vóley peruano. La selección sub 19 venció 3-2 a Brasil en el Campeonato Sudamericano y se clasificó a la final. Como si fuera, poco obtuvo el boleto a la próxima edición del Mundial de la categoría.

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