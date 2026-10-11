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Perú al Mundial y a la final del Sudamericano Sub 19 de Vóley: Camila Alfaro se erigió como la máxima anotadora en el triunfo vs Brasil

La punta de Rebaza Acosta se despachó con 22 puntos en la histórica victoria del equipo de Martín Escudero

Tras una victoria clave, la jugadora peruana Camila Alfaro comparte su emoción al clasificar de forma invicta a la final del Sudamericano de Voleibol U19 y asegurar un cupo para el Mundial 2027.
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Perú ha logrado una victoria para los libros del deporte nacional al vencer por 3-2 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El equipo de Martín Escudero encontró en Camila Alfaro su máximo valor al apuntarse 22 puntos y ser clave en la cita que le da a la ‘bicolor’ su boleto al Mundial de la categoría.

La selección dirigida por Martín Escudero superó a Brasil con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7. El resultado mantuvo el invicto peruano en el torneo, le dio el pase a la definición continental y le garantizó uno de los tres cupos sudamericanos para el Mundial de la categoría.

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Alfaro, punta de Rebaza Acosta, sumó 21 de sus 22 unidades mediante ataques. La atacante se convirtió en la principal carta ofensiva de Perú en un partido que exigió respuestas después de cada reacción brasileña. Camila Monge aportó 16 puntos; Catalina Romero, nueve; Tamara Galdós y Kiara Lazo, ocho cada una; mientras que Marcela Manrique agregó tres.

La brasileña Lawrenz fue la mayor anotadora de su selección con 18 puntos. Valentina Cappeller registró 16 unidades, pero el empuje de Perú en el quinto set inclinó el marcador para el cuadro nacional, que tomó ventaja desde el inicio de la definición y cerró el partido con un contundente 15-7.

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Camila Alfaro, la máxima anotadora con 22 puntos de la victoria de Perú sobre Brasil en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Camila Alfaro, la máxima anotadora con 22 puntos de la victoria de Perú sobre Brasil en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: Voley Zone.

Tras el encuentro, Alfaro destacó la actuación colectiva ante un rival que llegaba como segundo del Grupo B. La jugadora peruana remarcó que el equipo afrontó la semifinal con una preparación sostenida y con la confianza de haber superado la primera fase sin derrotas.

Estoy muy emocionada. Sabíamos que Brasil era un equipo difícil, pero enfrentamos este partido con humildad y unión. Demostramos nuestro trabajo y por eso conseguimos esta victoria”, afirmó la atacante luego de la clasificación.

La voleibolista disputó en Maracaibo su primer Sudamericano. En ese contexto, valoró la oportunidad de representar a Perú y agradeció el respaldo de los aficionados que siguieron la campaña de la selección durante el certamen.

“Es mi primer Sudamericano y vine a darlo todo. Lo dije desde el primer día: voy a entregarme por mi país. Estoy agradecida con el público que vino a apoyarnos”, señaló Alfaro, una de las jugadoras que asumió mayor protagonismo en la victoria frente a Brasil.

Lágrimas, abrazos y pura alegría. La selección peruana U19 desata una celebración inolvidable en la cancha tras una victoria histórica contra Brasil. Un partido de infarto que terminó 3-2 y aseguró el cupo de Perú en la final del Sudamericano y en el próximo Mundial.

La punta también vinculó el resultado con la exigencia de los entrenamientos previos al campeonato. “Esto significa mucho sacrificio. En Perú entrenamos día, tarde y noche. Aquí demostramos todo ese trabajo y por eso seguimos invictas”, sostuvo.

Perú espera por Argentina o Venezuela

La selección peruana conocerá a su rival luego de la segunda semifinal entre Argentina y Venezuela, anfitriona del campeonato. El ganador de esa llave enfrentará a Perú por el título sudamericano y obtendrá, al igual que la ‘bicolor’, su clasificación directa al Mundial Sub 19.

El equipo que pierda ese cruce jugará ante Brasil por el tercer puesto. Ese encuentro tendrá un valor adicional, ya que definirá el último boleto de Sudamérica para la Copa del Mundo de 2027.

Perú alcanzó la final con cuatro triunfos consecutivos y sin ceder partidos en el torneo. La campaña también representa una oportunidad para que varias integrantes del plantel sumen experiencia internacional antes de la próxima cita mundialista.

Jugadoras y cuerpo técnico con uniforme deportivo se abrazan en la cancha junto a un marcador electrónico con el resultado tres a dos
La selección femenina de vóley sub-19 de Perú celebra en la cancha la victoria frente a Brasil que asegura su clasificación al Mundial de la categoría.

El camino de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Perú abrió el Grupo A con un triunfo por 3-1 ante Chile. El equipo de Escudero ganó los dos primeros sets por 26-24 y 25-12, perdió el tercero por 21-25 y selló el encuentro con un 25-19 en el cuarto parcial.

En su segunda presentación, la selección venció 3-1 a Venezuela. La ‘bicolor’ se impuso por 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17, resultado que aseguró su presencia en las semifinales con seis puntos acumulados.

El cierre de la fase de grupos llegó con un 3-0 sobre Uruguay, con parciales de 25-23, 25-18 y 25-11. Perú terminó como líder invicto de su zona con nueve unidades, antes de superar a Brasil en la semifinal que confirmó su presencia en el Mundial y en la definición del Sudamericano.

Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

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