A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alianza Lima visitará a Cusco FC hoy, domingo 11 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que puede modificar las posiciones de ambos en la parte media-alta de la clasificación. El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde los locales buscarán hacerse fuertes ante uno de los cuadros con mayor regularidad en la tabla acumulada.

Los dos equipos llegan separados por dos unidades en el Clausura. Cusco FC ocupa el noveno puesto con 18 puntos, mientras que Alianza Lima figura en la undécima casilla con 16. El ganador mantendrá opciones de acercarse a los líderes Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, que antes del cierre de la jornada sumaban 22 unidades, y el perdedor quedará con menor margen para aspirar al título en las fechas restantes.

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El encuentro también tendrá un componente de revancha para el conjunto cusqueño. En el Torneo Apertura, los ‘dorados’ visitaron Matute y cayeron por 8-0 ante Alianza Lima, en una de las goleadas más amplias de la temporada. Eryc Castillo firmó un triplete, Fernando Gaibor anotó dos veces y Paolo Guerrero, Alan Cantero y Jairo Vélez completaron la cuenta.

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se jugará desde las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. El encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura y se desarrollará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco.

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Los horarios en otros países de Sudamérica serán los siguientes: en Bolivia y Venezuela comenzará a las 19:30 horas; en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a las 20:30 horas. Para los aficionados en Miami, el duelo empezará a las 19:30 horas, mientras que en España será a la 01:30 horas del lunes 12 de octubre.

El equipo de Pablo Guede afrontará una exigente visita a la altura cusqueña, con la obligación de sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares. Los dirigidos por Rabanal, en tanto, tendrán la posibilidad de superar a varios rivales directos si consiguen una nueva victoria.

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El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Javier Rabanal conoce bien a su rival de turno. El técnico español enfrentó a los íntimos durante el Apertura cuando dirigía a Universitario de Deportes y obtuvo una victoria por 1-0 en el clásico disputado en el estadio Monumental. Ahora, al mando de Cusco FC, intentará repetir ese resultado para sostener la recuperación del equipo imperial.

Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC: canal TV

La transmisión para el público peruano estará a cargo de L1 MAX. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los operadores que incluyan esta señal en su programación y mediante la plataforma de streaming L1 Play, disponible por suscripción para dispositivos móviles y computadoras.

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Infobae Perú realizará la cobertura de Alianza Lima vs Cusco FC en su sitio web, con la previa y el minuto a minuto. También informará sobre los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas tras el encuentro.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo (o Fernando Gaibor), Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile (o Alan Cantero) y Luis Ramos.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos: Jean Carlos Montaño; Nicolás Silva, Carlos Diaz, Iván Colman, José Manzaneda; y Facundo Callejo.

Alianza Lima buscará enlazar su segunda victoria en el torneo en una plaza complicada como es Cusco. Crédito: X Alianza Lima.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Cusco FC?

Alianza Lima retomará la competencia oficial después de vencer 2-0 a ADT en Matute, antes de la pausa por la fecha FIFA. Marco Huamán abrió el marcador a los 44 minutos con un remate desde fuera del área y Eryc Castillo amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo, tras una asistencia de Jairo Vélez.

Ese triunfo permitió a los ‘blanquiazules’ cortar una racha de cuatro partidos sin victorias en el Clausura. El equipo de Guede alcanzó los 16 puntos, aunque se mantuvo en la undécima posición, a seis unidades de Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, que comparten el primer lugar con 22 puntos antes de la disputa de este compromiso.

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Durante el receso, Alianza jugó un amistoso a puertas abiertas frente a Palestino de Chile en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro victoriano perdió 2-1: Sebastián Gallegos adelantó a la visita, Luis Ramos igualó de cabeza y Bryan Carrasco convirtió el tanto definitivo desde el punto penal antes del descanso.

Los 'blanquiazules' sostuvieron duelo de preparación en el parón por fecha FIFA. Créditos: L1 Max.

Cusco FC, por su parte, llega tras una victoria 2-1 ante FC Cajamarca como visitante. Iván Colman abrió la cuenta a los 16 minutos, Mauricio Arrasco igualó para el conjunto local a los 26 y Facundo Callejo marcó el gol decisivo de penal en el tiempo añadido de la primera parte.

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El elenco dorado suma 18 unidades y buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea. Callejo y Colman aparecen como sus principales referencias ofensivas, mientras que Alianza intentará responder con Castillo, Vélez y Ramos en un partido que puede incidir en la recta final del Clausura.