Francisco Hervás no cierra la puerta a un último fichaje extranjero en Universitario: “Pensaríamos en traerla”

Francisco Hervás se refirió a la posibilidad de que Universitario sume una voleibolista extranjera más. Crédito: Universitario.

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Universitario de Deportes mantiene abierta la opción de sumar una extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El entrenador Francisco Hervás confirmó que el plantel todavía tiene una plaza disponible y evaluará una incorporación si aparece una alternativa que eleve el nivel competitivo del equipo.

Las ‘pumas’ cerraron su presentación oficial con una victoria por 3-2 frente a Sancor Seguros Vôlei Londrina, de Brasil, el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El resultado llegó después de una remontada y dejó buenas sensaciones en la previa del inicio del campeonato nacional.

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Universitario perdió el primer y el tercer set por 25-19 y 25-18, pero reaccionó en los dos siguientes parciales. Se impuso por 25-21 y 29-27, antes de definir el amistoso con un 15-12 en el quinto juego. Catherine Flood, Aixa Vigil y Sarah Evaristo tuvieron intervenciones determinantes en el desenlace.

Luego del encuentro, Hervás destacó la respuesta de sus dirigidas ante un rival brasileño y el respaldo de los asistentes. El técnico español sostuvo que los amistosos internacionales permitieron medir el estado del equipo antes de afrontar la temporada oficial.

Las 'pumas' ganaron 15-12 en el último set del amistoso por la Noche de las Pumas. Créditos: Universitario.

“Tenemos la filosofía de que, mientras una pelota esté en el aire, no podemos darla por perdida. Tenemos que concentrarnos en el cambio de saque y mantener la paciencia contra equipos como estos”, declaró el entrenador español.

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El estratega también se refirió a la composición de su plantel. La Liga Peruana de Vóley permite que cada club registre hasta seis jugadoras extranjeras, aunque solamente tres pueden estar en cancha al mismo tiempo. Universitario cuenta con foráneas como Flood, Evaristo, Taya Beller, Seleisa Elisaia y Maria Luisa Oliveira, pero todavía dispone de un cupo para realizar una contratación.

“Nos queda una plaza, la tenemos abierta, no tenemos prisa y, si encontráramos algo que mejora nuestra plantilla, pensaríamos en traerla”, señaló Hervás. Por ahora, no informó qué posición podría reforzar ni reveló si la dirigencia ya conversa con alguna voleibolista.

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La posible llegada dependerá de las condiciones del mercado y de la evaluación que realice el comando técnico en los próximos días. Universitario afrontó una exigente preparación con participación en la Copa Brasilia y amistosos ante equipos brasileños, instancias que permitieron al entrenador probar variantes y darle minutos a varias integrantes del plantel.

El conjunto 'crema' mantiene libre una plaza de extranjera y el director técnico de las 'pumas' no descarta que el club pueda realizar una última contratación. Crédito: Instagram La Cátedra Deportes.

Los refuerzos de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El club de Ate realizó incorporaciones en distintas zonas de la cancha para afrontar su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría. Aixa Vigil llegó como punta receptora tras su paso por Universidad San Martín, mientras que Maricarmen Guerrero se sumó para reforzar el bloqueo luego de conquistar el tricampeonato con Alianza Lima.

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La central Claudia Palza también se incorporó al cuadro crema, al igual que la armadora Ingrid Herrada. En tanto, la brasileña Sarah Evaristo regresó a Universitario para ocupar una plaza extranjera tras la salida de Mara Leao.

Guerrero no viajó a la Copa Brasilia por una lesión, aunque el club esperaba que completara su recuperación para quedar a disposición de Hervás en el arranque de la competencia. En el equipo permanecen jugadoras como Catherine Flood, Karla Ortiz, Miriam Patiño, Lucía Magallanes, Seleisa Elisaia y Taya Beller.

Universitario venció 3-2 a Sancor Seguros Vôlei Londrina y cerró la Noche de las Pumas 2026.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. El fixture de la primera fase ya quedó definido, aunque la organización todavía no publicó los horarios de los seis encuentros de la jornada inaugural.

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Universitario debutará frente a Deportivo Soan. En la primera fecha también se disputarán los partidos entre Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano, Regatas Lima y Deportivo Géminis, Perú Sub-19 y Deportivo Wanka, Rebaza Acosta y Alianza Lima, además del cruce entre Atlético Atenea y Olva Latino.